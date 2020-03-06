Continuidad empresarial en Slack: mantener la productividad de nuestros clientes durante la pandemia del COVID-19

Tanto si ya usas Slack como si estás considerando la posibilidad de usarlo para gestionar el trabajo a distancia en las circunstancias actuales, queremos informarte de que en Slack hemos implementado planes integrales para garantizar que todos nuestros sistemas sigan funcionando.

Muchas empresas están recurriendo a Slack para respaldar sus planes de continuidad empresarial (tanto si sus oficinas han cerrado o si se prevé que puedan cerrar próximamente, o si sus empleados trabajan desde casa o no pueden regresar a ella). Otras acuden a nosotros como una posible solución porque su actividad se ha visto interrumpida de forma inesperada y se preguntan si Slack es un método seguro y fiable para volver a conectarse y seguir avanzando. Para las empresas que ya usan Slack, aprovechamos esta oportunidad para que la estrategia de continuidad empresarial de Slack sea más clara y visible, y para garantizar nuestra disponibilidad durante esta interrupción. Para aquellas que todavía no usan Slack, queremos ofrecer más información sobre nuestra oferta de productos gratuitos, algunos datos generales sobre seguridad y fiabilidad, y recursos para obtener más información.

Las preguntas que hemos recibido hacen referencia a dos temas: si la empresa Slack puede seguir funcionando y si la infraestructura de Slack puede escalar para admitir una carga adicional. Abordaremos ambas preguntas detalladamente a continuación. La versión corta es la siguiente: estamos actuando de acuerdo con nuestros planes preestablecidos de pandemia y continuidad empresarial, y confiamos en la arquitectura técnica de nuestro producto y en su capacidad para admitir un volumen y una carga mayores. Nuestros empleados están a salvo y pueden seguir trabajando con normalidad, estén donde estén.

Mantener nuestra empresa en funcionamiento

Hace años que Slack tiene preparado un plan de continuidad empresarial. Se revisa y actualiza de forma regular, tanto con una cadencia periódica como en función de las necesidades para abordar cambios importantes. En reconocimiento de la criticidad de nuestra empresa en caso de pandemia, también tenemos preparado un manual específico para pandemias. Hoy estamos usando estos dos planes conjuntamente.

El plan de continuidad empresarial entró en juego específicamente por la posible exposición en nuestra sede de San Francisco (la declaración solo está disponible en inglés). En este plan se detallan los pasos que se deben seguir en caso de un evento que afecte a la sede. Nuestra oficina se someterá a una limpieza a fondo el próximo fin de semana, y se prevé que vuelva a estar operativa el lunes. No obstante, nuestro trabajo no ha sufrido ninguna interrupción, ni siquiera con la transición a operaciones remotas.

La versión de Slack que conoces hoy, tanto del producto como de la empresa, no existiría sin el trabajo a distancia. Nuestro equipo original contaba con dos empleados totalmente remotos. El resto del equipo se dividía entre dos oficinas de dos países diferentes. Así, se creó un estilo de trabajo profundamente arraigado en nuestra cultura, que garantiza que el hecho de estar lejos de los compañeros no influye en nuestra capacidad para desempeñar nuestras funciones.

Independientemente del trabajo que realicemos, usamos Slack para llevarlo a cabo. Todo nuestro trabajo se desarrolla en canales, donde se formulan y responden preguntas, donde se toman y mantienen decisiones, donde se comparten documentos y se colabora en su elaboración, y donde se supervisa y actualiza el estado. Por consiguiente, estar lejos de la oficina tiene pocas consecuencias en nuestra verdadera manera de trabajar. Más allá de invertir más tiempo en videoconferencias, poco ha cambiado hoy en nuestra manera habitual de trabajar.

Mantener nuestro producto en funcionamiento

Slack es una empresa global. En un día regular, más del 50 % de nuestros usuarios se encuentran fuera de los Estados Unidos. La arquitectura de nuestro sistema se ha diseñado para admitir automáticamente las sobrecargas de tráfico que nuestros sistemas reciben a lo largo del día, lo que garantiza que la capacidad del servidor no solo satisfaga las demandas del sistema, sino también las necesidades de la región en la que se origina la demanda.

Nuestra arquitectura también es altamente distribuida. Slack está implementado en distintos centros de datos de AWS de todo el mundo para garantizar la redundancia en caso de que una región se vuelva inestable o se desconecte por completo. Simulamos y probamos periódicamente estos escenarios de error. Para ello, desconectamos completamente una región y nos aseguramos de que el tráfico fluya a la siguiente región más próxima. Por ejemplo, se prevé que un fallo simulado en Londres permita la transición sin problemas a Dublín y París. Como parte de esta comprobación, nos aseguramos de que las regiones que capturan el exceso de tráfico imprevisto crezcan para satisfacer las nuevas demandas.

Si bien no existen sistemas que puedan prever con exactitud cada contingencia, a diario observamos la intensificación y el declive del tráfico en nuestros sistemas en tiempo real. Gracias a esto, y a que probamos estos escenarios catastróficos varias veces al año, confiamos en que la misma infraestructura escalará para satisfacer las demandas adicionales a las que se someta el sistema en caso de un uso general más intenso. Además, las demandas sobre nuestra infraestructura no cambian cuando los empleados dejan de trabajar juntos en la misma oficina. No existe ninguna diferencia de carga en nuestros sistemas cuando los usuarios se conectan desde la oficina, desde el móvil o desde su casa. Los empleados están conectados un promedio de nueve horas al día. En otras palabras, ya gestionamos un gran volumen.

Si tu empresa todavía no usa Slack

Ofrecemos un plan Gratuito sin ataduras, sin necesidad de proporcionar ninguna tarjeta de crédito ni de realizar ningún pago. Es una oferta sólida que ayudará a tu equipo a seguir trabajando durante la pandemia.

Cada cliente, sea o no de pago, recibe el mismo nivel de seguridad empresarial. Puedes obtener más información sobre nuestro programa de seguridad y comprobar si nuestras certificaciones y declaraciones cubren tus necesidades empresariales en slack.com/security.

Slack es una herramienta empresarial crucial para millones de usuarios, y nos comprometemos a ofrecer un nivel proporcional de disponibilidad y fiabilidad. Mantenemos un Acuerdo de nivel de servicio del 99,99 %, con un máximo de 4,3 minutos de interrupciones al mes. Nuestra disponibilidad total durante los últimos seis meses es del 99,998 %.

Empezar a usar una nueva herramienta puede ser duro, especialmente en circunstancias difíciles. Queremos ayudar, por lo que ofrecemos una variedad de recursos para que puedas ponerte en marcha con Slack de inmediato como parte de tu propia gestión de esta crisis. Contacta con nosotros para concertar una llamada de 20 minutos y te ayudaremos a empezar (disponible en inglés). También ofrecemos una serie de seminarios web específicos sobre trabajo a distancia en los que estaremos encantados de resolver tus dudas. Regístrate para una sesión aquí (en inglés). Por último, tenemos una sección dedicada al trabajo a distancia en nuestra Biblioteca de recursos, donde encontrarás consejos prácticos a corto plazo y consideraciones para tu estrategia a largo plazo.

Para obtener información detallada sobre escala y nuestra infraestructura, consulta nuestras presentaciones ante la SEC (en inglés).