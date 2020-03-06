Continuidade de negócios no Slack: Como manter os clientes em atividade durante a COVID-19

Se você já usa o Slack ou considera usá-lo para ajudar a gerenciar o trabalho remoto nas atuais circunstâncias, queremos que você saiba que temos planos abrangentes para garantir sua atividade.

Muitos de vocês buscam o Slack para manter os planos de continuidade de negócios, não importa se os escritórios já fecharam ou fecharão no futuro. Talvez seus funcionários estejam trabalhando em casa ou não possam viajar para casa. Outros nos procuram como uma possível solução. Sua empresa precisou parar inesperadamente e você imagina se o Slack é uma maneira segura e confiável de se reconectar e seguir adiante. Para quem já usa o Slack, estamos usando esta oportunidade para dar mais visibilidade e esclarecer nossa estratégia de continuidade de negócios. Assim, você pode ficar confiante de que estaremos disponíveis durante essa interrupção. Para quem ainda não usa o Slack, queremos oferecer algumas informações sobre nossa oferta de produto gratuita, informações gerais sobre segurança e confiabilidade e recursos para saber mais.

Há dois temas nas perguntas que recebemos: se o negócio do Slack pode continuar funcionando e se a infraestrutura do Slack pode ser dimensionada para processar mais carga. Vamos falar sobre os dois em detalhes a seguir. Esta é a versão resumida: estamos executando nossos planos preestabelecidos de continuidade de negócios e pandemia. Confiamos na arquitetura técnica do nosso produto e sua capacidade lidar com um volume e uma carga maiores. Nossos funcionários estão seguros e podem continuar trabalhando normalmente em qualquer lugar.

Como manter o negócio em atividade

O Slack tem um plano de continuidade de negócios há anos. É revisado e atualizado regularmente, de modo periódico e conforme o necessário para abordar mudanças significativas. Ao reconhecer a importância da nossa própria empresa no caso de uma pandemia, também preparamos um manual específico para pandemias. Agora, estamos usando esses planos simultaneamente.

O plano de continuidade de negócios entrou em vigor especificamente por causa da possível exposição da nossa sede em São Francisco (comunicado disponível somente em inglês). Esse plano descreve os passos que precisam ser seguidos caso um evento afete a sede. Nosso escritório será minuciosamente limpo durante o fim de semana e deve voltar a funcionar na segunda-feira, mas o trabalho não parou, porque agora nossas operações serão remotas.

O Slack que você conhece hoje (o produto e a empresa) não existiria sem o trabalho remoto. Nossa equipe original tinha dois funcionários completamente remotos. O restante se dividia em dois escritórios em dois países diferentes. Isso criou um estilo de trabalho profundamente incorporado à nossa cultura, que garante que estar em um local diferente do colega de trabalho não afetará a capacidade de trabalhar.

Não importa o tipo de trabalho realizado, usamos o Slack para fazê-lo. Todo o nosso trabalho acontece nos canais. É neles que as perguntas são feitas e respondidas, onde as decisões são tomadas e mantidas, onde os documentos são compartilhados e avaliados e onde o status é acompanhado e atualizado. Portanto, estar fora do escritório não afeta muito a maneira como trabalhamos. Além de ficar mais tempo nas videoconferências, são poucas as diferenças em relação ao modo como trabalhamos normalmente.

Como manter nosso produto funcionando

O Slack é um negócio global. Em qualquer dia, mais de 50% dos nossos usuários estão fora dos Estados Unidos. A arquitetura do nosso sistema é projetada para acomodar automaticamente os picos de tráfego ao longo do dia, garantindo que a capacidade do servidor atenda não somente às demandas solicitadas ao sistema, mas também a região em que a demanda se originou.

Nossa arquitetura também é altamente distribuída. O Slack é implantado em data centers AWS diferentes em todo o mundo para garantir a redundância caso uma região se torne não íntegra ou fique totalmente off-line. Simulamos e testamos regularmente esses cenários de falha simplesmente desconectando uma região inteira e garantindo que o tráfego flua para a região mais próxima. Por exemplo, uma falha simulada em Londres desviaria o tráfego para Dublin e Paris. Ao fazer isso, garantimos que as regiões que absorvem o excesso de tráfego inesperado se dimensionem automaticamente para atender às novas demandas.

Embora nenhum sistema possa antecipar perfeitamente cada contingência, vemos nossos sistemas serem dimensionados e redimensionados em tempo real todos os dias. Por causa disso, e porque conduzimos cenários de teste de desastres várias vezes por ano, sabemos que essa arquitetura será dimensionada para lidar com qualquer demanda adicional ao sistema devido a um uso geral maior. Além disso, as demandas na nossa infraestrutura não se alteram quando os funcionários deixam de trabalhar no mesmo escritório. Não há diferença de carga nos nossos sistemas, não importa se as pessoas estão se conectando no escritório, em uma rede celular ou em casa. Os funcionários já estão conectados por uma média de nove horas por dia. Em outras palavras, já lidamos com um grande volume.

Se sua empresa ainda não estiver no Slack

Oferecemos um plano gratuito sem compromisso. Sem cartão de crédito nem obrigação de pagar. É uma oferta robusta que ajudará sua equipe a continuar trabalhando em meio a esta pandemia.

Cada cliente, pago ou não, recebe o mesmo nível de segurança empresarial. Leia mais sobre nosso programa de segurança e verifique se nossos certificados e atestados abrangem suas necessidades comerciais em slack.com/security.

O Slack é uma ferramenta comercial fundamental para milhões de pessoas. Nosso compromisso é oferecer um nível compatível de disponibilidade e confiabilidade. Nosso Acordo de nível de serviço é de 99,99%, não mais que 4,3 minutos de inatividade por mês. Nossa disponibilidade agregada nos últimos seis meses é de 99,998%.

Começar a usar qualquer ferramenta pode ser difícil, especialmente em circunstâncias complicadas. Queremos ajudar, então oferecemos uma variedade de recursos para ajudar você a começar a usar o Slack imediatamente para gerenciar esta crise. Fale conosco para agendar uma chamada de 20 minutos e receber ajuda para começar. Também oferecemos uma série de webinars especificamente sobre o trabalho remoto em que teremos o prazer de responder às suas perguntas. Inscreva-se para participar de uma sessão aqui. Por fim, temos uma seção dedicada ao trabalho remoto na nossa biblioteca de recursos. Lá você encontrará dicas úteis para o curto prazo e verá maneiras de pensar sobre sua estratégia para o longo prazo.

Para saber mais detalhes sobre expansão e nossa infraestrutura, confira os arquivos da SEC.