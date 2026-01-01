Cómo trasladar tu siguiente proyecto a un canal

¿Quieres ver cómo se ve el trabajo cuando los equipos cambian conversaciones y archivos a canales de Slack? Mira el video para averiguarlo, luego usa nuestra guía para trasladar tu próximo proyecto a un canal dedicado y aprende cómo mantener la información de tu equipo organizada en un lugar central.

Paso 1: Crear un canal y agregar información clave

Cada proyecto debe tener un canal dedicado en Slack. Supongamos que estás trabajando en un proyecto que involucra a varias personas de la organización. Comenzarías por crear un canal nuevo usando el prefijo #proyecto- .

Antes de invitar al resto de tu equipo, querrás proveer al canal de información clave.

Publica un mensaje de bienvenida en el canal. Describe las metas del proyecto e incluye una línea de tiempo aproximada de cuánto tiempo esperas que demore.

en el canal. Describe las metas del proyecto e incluye una línea de tiempo aproximada de cuánto tiempo esperas que demore. Carga archivos clave , como resúmenes de proyectos o pautas de diseño, para que ayudes a todas las personas a ver el alcance del trabajo por hacer.

, como resúmenes de proyectos o pautas de diseño, para que ayudes a todas las personas a ver el alcance del trabajo por hacer. Actualiza el tema del canal en la parte superior para reflejar el estado actual del proyecto. Por ejemplo, "Preparándonos para nuestra reunión inicial del 28 de enero".

Paso 2: Agregar compañeros de equipo y establecer expectativas Ahora que tu canal está provisto de información importante, es hora de agregar a tus compañeros de equipo. Cuando todo el equipo ingresa al canal del proyecto, todo está en un lugar adecuado, en lugar de guardarlo en las bandejas de entrada de unos pocos seleccionados. Querrás pedirle a todos los que trabajan en el proyecto que se adhieran a Slack para comunicarse. El siguiente ejemplo menciona algunos elementos que pueden pasar del correo electrónico a tu nuevo canal de proyecto. Paso 3: Coordinar y ejecutar tareas Una vez que tu equipo esté configurado en el nuevo canal, sigue estos pasos para mantener tu proyecto organizado y avanzando. Usa el símbolo @ para mencionar a alguien si tienes alguna pregunta o necesitas que se apruebe algo. Reúne votos usando reacciones emoji para obtener la opinión del equipo antes de tomar una decisión.

Usa el Generador de flujos de trabajo para programar informes periódicos para que el equipo comparta en qué están trabajando.

Más información

Cuando el trabajo del proyecto se lleva a cabo en Slack, los equipos pueden trabajar juntos de manera más transparente: todos los participantes de un canal del proyecto ven los mismos mensajes y la misma información, lo que ayuda a las personas a permanecer en la misma página.

Y los proyectos son solo una forma de trabajar en canales; también pueden ser lugares dedicados a la comunicación de otros equipos, temas sociales o incluso colaboración con organizaciones externas.

Para obtener más información sobre los primeros pasos y el uso de Slack, o para más consejos y herramientas, visita el Centro de ayuda.