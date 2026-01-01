Quer saber como é trabalhar quando as equipes movem as conversas e os arquivos para os canais do Slack? Assista ao vídeo para descobrir. Em seguida, use o nosso guia para mover seu próximo projeto para um canal específico e aprender como é possível manter as informações da sua equipe organizadas em um único lugar central.

Etapa 1: criar um canal e adicionar as principais informações

Cada projeto deve ter um canal específico no Slack. Digamos que você esteja trabalhando em um projeto que envolve várias pessoas no interior da organização. Você começaria criando um novo canal com o prefixo #projeto- .

Antes de convidar o restante da sua equipe, você deverá incluir no canal as informações principais.

Poste uma mensagem de boas-vindas no canal. Descreva os objetivos do projeto e inclua um cronograma preliminar com a duração prevista.

no canal. Descreva os objetivos do projeto e inclua um cronograma preliminar com a duração prevista. Faça upload dos principais arquivos , como sínteses do projeto ou orientações de design, para ajudar todas as pessoas a conhecer o escopo do trabalho futuro.

, como sínteses do projeto ou orientações de design, para ajudar todas as pessoas a conhecer o escopo do trabalho futuro. Atualize o assunto do canal, na parte superior, para refletir o status atual do projeto. Por exemplo, “Em preparação para a reunião inicial no dia 28 de janeiro”.

Etapa 2: adicionar colegas e definir as expectativas Agora que o seu canal já está devidamente configurado com as informações importantes, está na hora de adicionar os seus colegas. Quando toda a equipe já estiver reunida no canal do projeto, tudo acontece em um só lugar, e não está mais isolado em caixas de entrada de só algumas pessoas. Você deverá pedir a todas as pessoas que trabalham no projeto para ficarem atentas ao Slack para fins de comunicação. O exemplo abaixo destaca alguns itens que podem ser transferidos dos e-mails para o novo canal do projeto. Etapa 3: coordenar e realizar tarefas Depois que a sua equipe já estiver integrada ao canal, confira aqui algumas maneiras de usá-lo para manter o projeto organizado e avançando. Use o símbolo @ para mencionar alguém se tiver uma pergunta ou precisar de alguma aprovação. Faça votações com reações de emoji para obter a opinião da equipe antes de tomar uma decisão.

Use o criador de fluxo de trabalho para agendar acompanhamentos regulares com a equipe para saber em qual tema cada membro está trabalhando.

Saiba mais

Quando o trabalho para um projeto acontece no Slack, as equipes podem trabalhar de forma mais transparente: todas as pessoas que estão no canal de um projeto visualizam as mesmas mensagens e informações, o que ajuda a que todos se mantenham em sintonia.

E os projetos são apenas uma das formas de trabalhar nos canais, os quais também podem ser voltados para fins de páginas específicas para outros tipos de comunicação entre a equipe, assuntos sociais ou até mesmo colaboração com organizações externas.

Para saber mais sobre como começar a usar o Slack ou para obter mais dicas e ferramentas, acesse a Central de Ajuda.