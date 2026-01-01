Mover seu próximo projeto para um canal

Reúna as pessoas certas nos canais para compartilhar ideias, tomar decisões e avançar com um objetivo e um local em comum.

Leitura de 2 minutos

Quer saber como é trabalhar quando as equipes movem as conversas e os arquivos para os canais do Slack? Assista ao vídeo para descobrir. Em seguida, use o nosso guia para mover seu próximo projeto para um canal específico e aprender como é possível manter as informações da sua equipe organizadas em um único lugar central.

 

Etapa 1: criar um canal e adicionar as principais informações

Cada projeto deve ter um canal específico no Slack. Digamos que você esteja trabalhando em um projeto que envolve várias pessoas no interior da organização. Você começaria criando um novo canal com o prefixo #projeto-.

Criação de um canal no Slack

Antes de convidar o restante da sua equipe, você deverá incluir no canal as informações principais.

  • Poste uma mensagem de boas-vindas no canal. Descreva os objetivos do projeto e inclua um cronograma preliminar com a duração prevista.
  • Faça upload dos principais arquivos, como sínteses do projeto ou orientações de design, para ajudar todas as pessoas a conhecer o escopo do trabalho futuro.
  • Atualize o assunto do canal, na parte superior, para refletir o status atual do projeto. Por exemplo, “Em preparação para a reunião inicial no dia 28 de janeiro”.

Mensagem de boas-vindas em um canal do Slack

Etapa 2: adicionar colegas e definir as expectativas

Agora que o seu canal já está devidamente configurado com as informações importantes, está na hora de adicionar os seus colegas. Quando toda a equipe já estiver reunida no canal do projeto, tudo acontece em um só lugar, e não está mais isolado em caixas de entrada de só algumas pessoas.Adicionar colegas a um canal do Slack

Você deverá pedir a todas as pessoas que trabalham no projeto para ficarem atentas ao Slack para fins de comunicação. O exemplo abaixo destaca alguns itens que podem ser transferidos dos e-mails para o novo canal do projeto.

Mensagem com a definição das expectativas em um canal do Slack

Etapa 3: coordenar e realizar tarefas

Depois que a sua equipe já estiver integrada ao canal, confira aqui algumas maneiras de usá-lo para manter o projeto organizado e avançando.

  • Use o símbolo @ para mencionar alguém se tiver uma pergunta ou precisar de alguma aprovação.

Inclusão de uma menção em uma mensagem de um canal do Slack

  • Faça votações com reações de emoji para obter a opinião da equipe antes de tomar uma decisão.
Uso de emojis para votar em uma enquete
  • Use o criador de fluxo de trabalho para agendar acompanhamentos regulares com a equipe para saber em qual tema cada membro está trabalhando.

Realização de acompanhamentos semanais com o criador de fluxo de trabalho

Saiba mais

Quando o trabalho para um projeto acontece no Slack, as equipes podem trabalhar de forma mais transparente: todas as pessoas que estão no canal de um projeto visualizam as mesmas mensagens e informações, o que ajuda a que todos se mantenham em sintonia.

E os projetos são apenas uma das formas de trabalhar nos canais, os quais também podem ser voltados para fins de páginas específicas para outros tipos de comunicação entre a equipe, assuntos sociais ou até mesmo colaboração com organizações externas.

Para saber mais sobre como começar a usar o Slack ou para obter mais dicas e ferramentas, acesse a Central de Ajuda.

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