Traslada tu próximo proyecto a un canal

¿Te gustaría descubrir cómo se ve el trabajo cuando los equipos pasan las conversaciones y los archivos a los canales de Slack? Mira el vídeo para averiguarlo. A continuación, usa nuestra guía para trasladar tu próximo proyecto a un canal exclusivo y aprende a mantener la información de tu equipo organizada en un punto central.

Paso 1: crear un canal y añadir información clave

Todos los proyectos deberían tener un canal exclusivo en Slack. Supongamos que estás trabajando en un proyecto en el que participan varias personas de la organización. Empezarías creando un canal nuevo con el prefijo #proyecto- .

Antes de invitar al resto de tu equipo, hay que preparar el canal con información clave.

Publica un mensaje de bienvenida en el canal. Describe los objetivos del proyecto e incluye un cronograma aproximado de cuánto tiempo crees que va a durar.

en el canal. Describe los objetivos del proyecto e incluye un cronograma aproximado de cuánto tiempo crees que va a durar. Sube archivos fundamentales , como resúmenes del proyecto o instrucciones de diseño, para que todo el mundo sea consciente de la envergadura del trabajo que hay por delante.

, como resúmenes del proyecto o instrucciones de diseño, para que todo el mundo sea consciente de la envergadura del trabajo que hay por delante. Actualiza el tema del canal, situado en la parte superior, para reflejar el estado actual del proyecto. Por ejemplo: “Preparación para la primera reunión del 28 de enero”.

Paso 2: añadir compañeros de equipo y fijar las expectativas Ahora que el canal está bien equipado con información importante, ha llegado el momento de añadir a los compañeros de equipo. Cuando el equipo se incorpore al canal del proyecto, todo estará bien situado, y no guardado bajo llave en las bandejas de entrada de unos pocos. Tendrás que pedirle a todos lo que trabajan en el proyecto que entren en Slack para establecer las comunicaciones. En el siguiente ejemplo se muestran algunos elementos que se pueden trasladar del correo electrónico al nuevo canal del proyecto. Paso 3: coordinar y realizar tareas A continuación, presentamos varias prácticas que puedes aplicar en el canal nuevo, una vez que el equipo se haya instalado en él, para ir avanzando en el proyecto y mantenerlo organizado. Usa el símbolo @ para mencionar a alguien si tienes una pregunta o necesitas que te aprueben algo. En caso de que deba hacerse una votación, utiliza las reacciones emoji para conocer la opinión del equipo antes de tomar una decisión.

Utiliza el creador de flujos de trabajo para programar los seguimientos periódicos con el fin de que el equipo comparta lo que esté haciendo.

Más información

Cuando el trabajo de los proyectos se lleva a cabo en Slack, los equipos pueden ocuparse de él juntos de una forma más transparente: todos los que se encuentran en un canal del proyecto ven los mismos mensajes y la misma información, lo que ayuda a que los participantes estén en sintonía.

Además, los proyectos representan solo una forma de trabajar en los canales, también se pueden usar como espacios exclusivos para establecer comunicaciones con otros equipos, tratar temas sociales o, incluso, colaborar con organizaciones externas.

Si quieres obtener más información sobre cómo empezar a usar Slack u obtener más consejos y herramientas, visita el Centro de Ayuda.