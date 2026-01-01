Habla con un experto acerca de Slack para trabajadores de primera línea
Desde la planta, el almacén y el trabajo de campo, Slack para trabajadores de primera línea lleva tu sistema operativo de trabajo a todos los turnos.
- Comercio minorista: realiza acciones sobre las promociones y el inventario en tiempo real para impulsar las ventas
- Fabricación: accede a sistemas y asistencia en línea para mantener el funcionamiento correcto de la producción
- Atención sanitaria: mantén la conexión y la sincronización para brindar una atención más informada, segura y con un cumplimiento pleno de las normativas
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