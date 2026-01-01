Habla sobre Slack para trabajadores de primera línea con un experto

Ya sea en la planta, en el almacén o sobre el terreno, Slack para trabajadores de primera línea te ofrece tu sistema operativo de trabajo en cada turno.

Venta minorista: actúa en tiempo real con las promociones y el stock para impulsar las ventas

Fabricación: sistemas de acceso y asistencia en tiempo real para que la producción siga funcionando sin problemas

Sanidad: mantente conectado y sincronizado para ofrecer una atención mejor informada, segura y que cumpla plenamente con la normativa

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