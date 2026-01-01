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Que ce soit en boutique, dans l’entrepôt ou en déplacement, Slack Première ligne vous permet d’accéder à votre système d’exploitation professionnel à chaque poste de travail.
- Vente au détail : agir en temps réel sur les promotions et les stocks pour stimuler les ventes
- Industrie manufacturière : systèmes d’accès et assistance sur la chaîne de production pour assurer le bon déroulement de la production
- Santé : restez connectés et synchronisés pour fournir des soins mieux informés, sécurisés et pleinement conformes.
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