Fale com um especialista sobre o Slack para trabalhadores da linha de frente
No escritório, no armazém ou externamente no trabalho de campo, o Slack para trabalhadores da linha de frente leva seu sistema operacional de trabalho a todos os turnos.
- Varejo: realize ações em promoções e no inventário em tempo real para aumentar as vendas
- Setor industrial: acesse sistemas e o suporte online para manter a produção em perfeito funcionamento
- Setor de saúde: mantenha a conexão e a sincronia para oferecer uma atendimento mais bem informado, seguro e que atende a todas as normas
Preencha o formulário para agendar uma demonstração e saber mais sobre os preços.