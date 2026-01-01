Fale com um especialista sobre o Slack para trabalhadores da linha de frente

No escritório, no armazém ou externamente no trabalho de campo, o Slack para trabalhadores da linha de frente leva seu sistema operacional de trabalho a todos os turnos.

  • Varejo: realize ações em promoções e no inventário em tempo real para aumentar as vendas
  • Setor industrial: acesse sistemas e o suporte online para manter a produção em perfeito funcionamento
  • Setor de saúde: mantenha a conexão e a sincronia para oferecer uma atendimento mais bem informado, seguro e que atende a todas as normas

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