Mit Expert:innen über Slack Frontline sprechen

Ob auf der Verkaufsfläche, im Lager oder im Außendienst – Slack Frontline integriert dein Betriebssystem für die Arbeit in jede Schicht.

Einzelhandel: In Echtzeit auf Promo-Aktionen und Lagerbestände reagieren, um den Umsatz zu steigern

Fertigung: Rund um die Uhr Zugang zu Systemen und Support erhalten, damit die Produktion reibungslos läuft

Gesundheitswesen: Vernetzt und auf dem Laufenden bleiben, um eine fundierte und sichere Pflege unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften zu gewährleisten

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