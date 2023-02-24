Vous éprouvez des difficultés à rester compétitif face à la concurrence ? D’après une infographie sur les obstacles à la productivité créée par SurePayroll, la perte de productivité coûte aux entreprises 1 800 milliards de dollars chaque année. Certaines causes de cette perte de productivité ne sont pas surprenantes. Par exemple, chaque salarié passe en moyenne cinq heures par semaine à surfer sur le Web.

De nombreuses entreprises consacrent beaucoup de temps et d’argent à consulter des spécialistes de la productivité pour accroître l’efficacité de leurs activités. Mais même avec de l’aide, il peut être difficile de trouver des moyens simples et évolutifs de stimuler la productivité au travail. Parmi les principaux obstacles à la productivité, citons des collègues bruyants, des réunions imprévues, des pauses, les réseaux sociaux et Internet.

Impact global d’une faible productivité

Une faible productivité génère des problèmes en cascade. Des flux de travail inefficaces, de mauvaises décisions ou des changements d’objectifs en cours de route peuvent affecter le moral de l’ensemble de votre personnel. Ce dernier ne veut pas avoir l’impression de perdre son temps. Il a tendance à se démotiver face à un projet qui avance trop lentement.

Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les individus les plus performants. Vos meilleurs collaborateurs ont de l’ambition pour l’entreprise, mais il leur est impossible d’exprimer leur plein potentiel si les autres équipes ne suivent pas le rythme, ce qui entraîne chez eux frustration et découragement. Dans ce genre de configuration, ils risquent de démissionner pour aller chez un concurrent.

Selon une étude de SHRM réalisée en 2019 sur les conséquences d’une mauvaise culture d’entreprise (High Cost of a Toxic Workplace Culture), un salarié sur cinq quitte son emploi en raison d’un mauvais environnement de travail. Le départ de collaborateurs inspirants peut également démoraliser ceux qui restent. Cette démoralisation peut à son tour avoir un effet domino : augmentation de l’absentéisme, délais non respectés, perte de motivation.

Comment une faible productivité affecte la croissance

Une productivité insuffisante peut également nuire à la créativité. Face à des effectifs moins qualifiés ou moins motivés en raison de frictions au sein de l’équipe ou d’une baisse de moral, il devient difficile d’élaborer rapidement de nouveaux produits innovants.

Lorsqu’une entreprise connaît un absentéisme important et un taux de rotation élevé, elle voit sa production et sa rentabilité diminuer. En d’autres termes, chaque dollar dépensé en main-d’œuvre entraîne une diminution des gains. Si rien ne change, la croissance de votre entreprise vacillera.

Comment Slack améliore la productivité et l’efficacité

La stimulation de la productivité implique de travailler plus intelligemment, et non plus dur. Slack est une puissante plateforme qui connecte efficacement outils et équipes. En proposant une collaboration linéaire et non linéaire, Slack favorise des interactions plus rapides entre les équipes et une planification plus efficace des projets. Tout cela influe sur les résultats de l’entreprise. Comme l’ensemble de vos processus se déroule en ligne, votre équipe peut travailler à distance, partager instantanément des fichiers, créer des canaux spécifiques et épingler des conversations ou des documents de façon à pouvoir y accéder facilement, indépendamment du fuseau horaire de chacun.

Autre obstacle de taille à la productivité : les changements intempestifs d’environnement. Slack réduit le temps perdu à changer d’application en s’intégrant directement à des outils tels que Google Docs, Zoom et Salesforce. Ainsi, tous vos flux de travail sont rassemblés au même endroit. En utilisant Slack Connect, vous pouvez regrouper les conversations avec les client(e)s externes, la clientèle et d’autres fournisseurs dans leurs propres canaux. De son côté, le générateur de flux de travail de Slack vous permet d’automatiser des activités de communication et des tâches répétitives.

D’après une étude de 2019 menée auprès de 12 millions d’utilisateurs actifs de Slack, les salariés travaillent au minimum 90 minutes par jour sur Slack. Cela évite aux autres salariés de se déconcentrer et vous permet d’affecter les bonnes personnes aux bons projets.

Stimulez la productivité avec les bons outils

Dans la mesure où des êtres humains sont impliqués dans vos activités, il y a toujours un risque que des distractions et des événements imprévus affectent la productivité. Mais vous pouvez éviter la perte de productivité. Des outils de collaboration tels que Slack limitent ces pertes, permettant à vos équipes de rester concentrées et agiles.