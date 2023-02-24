Gli effetti della bassa produttività sulla crescita aziendale

Stai cercando di distinguerti dalla concorrenza? Secondo l’infografica sugli ostacoli alla produttività creata da SurePayroll, la perdita di produttività costa ai datori di lavoro 1,8 trilioni di dollari all’anno. Alcune di queste perdite derivano da cause prevedibili. Ad esempio, il dipendente medio trascorre cinque ore a settimana navigando sul web.

Molte aziende impiegano una notevole quantità di tempo e denaro per farsi aiutare da esperti di produttività a diventare più efficienti. Ma anche con questi aiuti può essere difficile trovare modi semplici e scalabili per aumentare la produttività sul posto di lavoro. Tra le cause principali ci sono colleghi rumorosi, riunioni improvvise, pause caffè, social e Internet.

L’impatto globale della bassa produttività

Una scarsa produttività crea una serie di problemi. Quando ci sono difficoltà nel flusso di lavoro, processi decisionali inefficaci o variazioni incontrollate all’ambito del progetto, si può registrare un calo del morale all’interno del team. I dipendenti non vogliono avere la sensazione di perdere tempo. Se un progetto procede lentamente, spesso si demotivano.

Questo è particolarmente frequente tra i top performer. I dipendenti più bravi si impegnano per avere successo, ma non possono dare il massimo se gli altri team rimangono indietro. Presto, i migliori talenti possono diventare incredibilmente frustrati e scoraggiati. Quando questo succede, è probabile che si licenzino e offrano le loro competenze alla concorrenza.

Secondo un sondaggio del 2019 svolto da SHRM, noto come “High Cost of a Toxic Workplace Culture”, un dipendente su cinque si licenzia a causa di un ambiente lavorativo insoddisfacente. La perdita di motivatori nel team può inoltre demoralizzare quelli che rimangono. E la demoralizzazione può avere un effetto domino: maggiore assenteismo, più scadenze non rispettate e attrito.

In che modo la bassa produttività influisce sulla crescita

Una scarsa produttività può anche soffocare la creatività. Che sia per l’attrito o il basso morale del team, lavoratori meno efficienti o meno motivati rendono molto più difficile accelerare la creazione di prodotti nuovi e innovativi.

Un’azienda con un assenteismo frequente e tassi di turnover elevati subirà un calo della capacità produttiva e della redditività. Questo significa che ogni dollaro speso per la forza lavoro genererà meno ricavi. A meno che qualcosa non cambi, la crescita aziendale si arresterà.

In che modo Slack migliora la produttività e l’efficienza

Aumentare la produttività significa lavorare in modo più intelligente, non di più. Slack è una piattaforma potente per connettere strumenti e team in modo efficiente. La collaborazione lineare e non lineare facilita interazioni più rapide tra i team e una pianificazione più efficace dei progetti, con un impatto positivo sui risultati. Poiché l’intero processo si svolge online, il team può lavorare da remoto, condividere file in modo immediato, organizzare canali di team e fissare conversazioni o documenti per potervi accedere facilmente indipendentemente dal fuso orario.

I continui cambi di contesto sono un altro grande ostacolo alla produttività dei dipendenti. Slack riduce il tempo perso passando da un’app all’altra integrandosi direttamente con strumenti come Documenti Google, Zoom e Salesforce, quindi tutti i flussi di lavoro sono riuniti in un unico posto. Usando Slack Connect, le conversazioni con partner esterni, clienti e fornitori possono svolgersi nei loro canali. Nel frattempo, Workflow Builder di Slack ti consente di automatizzare le attività di comunicazione e quelle di routine.

Secondo un sondaggio del 2019 tra gli oltre 12 milioni di utenti attivi di Slack, le persone trascorrono almeno 90 minuti al giorno lavorando tramite Slack. Questo evita che altri dipendenti vengano distratti inutilmente e consente di avere le persone giuste che lavorano sul progetto giusto.

Aumenta la produttività con gli strumenti giusti

Quando sono coinvolti gli esseri umani, si presenteranno sempre distrazioni ed eventi imprevisti che hanno impatto sulla produttività. Ma non devono penalizzare la redditività. Efficaci strumenti di collaborazione come Slack bloccano queste perdite sul nascere, consentendo ai team di rimanere concentrati e reattivi.