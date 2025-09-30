Travail flexible : augmenter la productivité et l'engagement d'équipe

Même avant que la crise sanitaire n’accélère son déploiement, le travail flexible était déjà au cœur des réflexions, en particulier pour les membres de la génération Y. Selon plusieurs sondages menés par Gallup avant la crise sanitaire, cette tranche d’actifs était déjà connue pour avoir le taux de rotation le plus élevé, le taux d’implication le plus faible et le taux de bien-être général au travail le plus bas. De nombreuses entreprises pensaient que des conditions de travail flexibles étaient la solution, mais hésitaient à passer à l’action.

Le Covid-19 a créé de nombreux défis. Les entreprises n’ont pas eu d’autre choix que d’adopter un mode de fonctionnement à distance. Les choses se sont pourtant déroulées mieux que quiconque n’aurait pu l’imaginer : dans une enquête réalisée en 2021 par PwC, 83 % des employeurs et 71 % des salariés évoquent une transition réussie. D’après une enquête de Mercer, la flexibilité a encore de beaux jours devant elle : plus de trois quarts des actifs sont en télétravail, et presque la moitié des entreprises proposent des horaires plus flexibles. Les employeurs prévoient un avenir basé sur un modèle plus hybride, avec au moins 25 % de salariés en télétravail.

La flexibilité ne se limite pas à autoriser les collaborateurs à travailler à distance. Cette notion englobe aussi la flexibilité des horaires de travail, la collaboration asynchrone et les semaines de travail comprimées. Que vous proposiez une ou plusieurs options, apprendre à adopter la flexibilité au travail stimule la productivité et l’investissement des travailleurs à long terme.

Pourquoi adopter la flexibilité au travail ?

Nous sommes encore confrontés au phénomène de la Grande démission : les salariés quittent leurs employeurs à un niveau sans précédent. D’après une enquête menée en 2021 par Explorance, l’une des principales raisons est que les salariés ont le sentiment que leurs avis ne sont pas pris en compte.

Les salariés plaident en faveur de la flexibilité depuis bien longtemps. Aujourd’hui, ils sont plus que jamais déterminés à atteindre cet objectif. En effet, l’enquête de Mercer montre que plus de la moitié des salariés souhaite travailler à distance au moins trois jours par semaine, tandis que 29 % d’entre eux espèrent télétravailler à plein temps. Pour attirer et retenir les meilleurs talents, vous n’aurez pas d’autre choix que de trouver des solutions pour adopter la flexibilité.

Comment adopter la flexibilité au travail

Il ne suffit pas de proposer des options de travail flexibles. Pour réussir, vous devez créer de manière proactive un plan de flexibilité, le communiquer efficacement à l’ensemble de votre équipe et suivre sa progression. Voici quelques conseils pour un déploiement réussi.

Recueillez des commentaires. Vos salariés sont des personnes avec des besoins uniques. Chaque service a ses propres forces et doit surmonter des défis spécifiques. Échangez avec les individus à chaque niveau, des responsables aux collaborateurs sur le terrain. Déterminez quelles sont les options de flexibilité qu’ils souhaitent ainsi que les problèmes qu’ils rencontrent pour les implémenter au sein de leurs services.

Vos salariés sont des personnes avec des besoins uniques. Chaque service a ses propres forces et doit surmonter des défis spécifiques. Échangez avec les individus à chaque niveau, des responsables aux collaborateurs sur le terrain. Déterminez quelles sont les options de flexibilité qu’ils souhaitent ainsi que les problèmes qu’ils rencontrent pour les implémenter au sein de leurs services. Repensez votre façon de mesurer la réussite. Le travail flexible implique de redéfinir ce que vous entendez par succès. Assurez-vous de vous concentrer sur les résultats plutôt que sur les heures passées au travail.

Le travail flexible implique de redéfinir ce que vous entendez par succès. Assurez-vous de vous concentrer sur les résultats plutôt que sur les heures passées au travail. Déployez des garde-fous. La flexibilité au travail nécessite que vous abandonniez une partie des anciennes méthodes utilisées pour vérifier l’avancée des projets. Vous n’aurez pas toujours la possibilité de passer d’un bureau à un autre pour demander à vos collaborateurs sur quoi ils travaillent. Vous devrez avoir confiance en leur productivité et attendre les résultats. Mais pourquoi ne pas instaurer des garde-fous pour faciliter le suivi de projet ? Par exemple, en demandant des rapports d’équipe chaque vendredi.

La flexibilité au travail nécessite que vous abandonniez une partie des anciennes méthodes utilisées pour vérifier l’avancée des projets. Vous n’aurez pas toujours la possibilité de passer d’un bureau à un autre pour demander à vos collaborateurs sur quoi ils travaillent. Vous devrez avoir confiance en leur productivité et attendre les résultats. Mais pourquoi ne pas instaurer des garde-fous pour faciliter le suivi de projet ? Par exemple, en demandant des rapports d’équipe chaque vendredi. Créez une structure d’assistance. Certaines personnes s’adaptent facilement au changement, tandis que d’autres auront besoin de plus de temps. Veillez à ce que chaque collaborateur sache vers qui se tourner en cas de questions ou d’inquiétudes. Les premiers jours, faites le point régulièrement et de façon proactive. Si les salariés attendent quelque chose de vous, essayez de les aider au mieux.

Certaines personnes s’adaptent facilement au changement, tandis que d’autres auront besoin de plus de temps. Veillez à ce que chaque collaborateur sache vers qui se tourner en cas de questions ou d’inquiétudes. Les premiers jours, faites le point régulièrement et de façon proactive. Si les salariés attendent quelque chose de vous, essayez de les aider au mieux. Faites en sorte que l’expérience au bureau soit spéciale. Si vous exigez des salariés qu’ils se rendent au bureau ou les autorisez à le faire, même de façon occasionnelle, rendez cette expérience spéciale. Ne leur demandez pas de venir s’asseoir à leur poste pour participer à des réunions virtuelles. Créez plutôt un espace de collaboration qui respecte la distanciation sociale. Offrez des en-cas gratuits. Donnez un coup de jeune à vos locaux avec des peintures chaudes, des textures douces et des espaces de réunion confortables qui permettent la distanciation physique.

Si vous exigez des salariés qu’ils se rendent au bureau ou les autorisez à le faire, même de façon occasionnelle, rendez cette expérience spéciale. Ne leur demandez pas de venir s’asseoir à leur poste pour participer à des réunions virtuelles. Créez plutôt un espace de collaboration qui respecte la distanciation sociale. Offrez des en-cas gratuits. Donnez un coup de jeune à vos locaux avec des peintures chaudes, des textures douces et des espaces de réunion confortables qui permettent la distanciation physique. Optimisez la collaboration à distance. Que votre équipe soit entièrement en télétravail ou fonctionne selon un modèle hybride, assurez-vous de proposer les outils indispensables pour réussir. Selon leur fonction, les salariés auront peut-être besoin d’un logiciel de visioconférence, d’outils de partage de documents et d’autres technologies de collaboration. Envisagez d’utiliser une plateforme de collaboration personnalisable comme Slack afin que tout le monde puisse communiquer et être sur la même longueur d’onde.

Trouver la bonne combinaison

La flexibilité au travail a encore de beaux jours devant elle. Les entreprises avisées commencent donc à l’adopter. Une approche proactive, une communication solide et les outils adéquats : voilà la clé pour aider les membres de votre équipe flexible à se sentir impliqués, quels que soient leur lieu ou horaires de travail.