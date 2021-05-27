Transformation du monde du travail : de quoi est fait demain

En 2020, les dirigeants du monde entier ont dû faire preuve d’une grande agilité et d’une créativité accrue pour survivre à l’une des années les plus difficiles de l’histoire sur le plan économique. A l’aube de la sortie de crise, la question que tous se posent est : Comment repenser le travail de demain ?

« Le plus important pour nous est que nos collaborateurs atteignent leurs objectifs, pas de savoir où ils se trouvent. Depuis que nous avons déployé Slack sur tous les appareils, nous ne sommes plus limités à un seul endroit », explique Matthias Schirmag, Responsable réseaux IT et communication Monde, Mast-Jägermeister SE.

Cette crise, à travers l’arrêt brutal de l’activité, a été pour beaucoup de dirigeants une période propice à la prise de recul et leur a permis de faire le point sur les méthodes de travail qui ont fait leur preuve avant et pendant la pandémie.

En tout état de cause, il n’est pas engageable de revenir à l’état initial d’avant crise au vu de l’impact positif de ces bouleversements et ce, à tous les niveaux de l’entreprise.

« Le fait de pouvoir envoyer des messages à un fournisseur externe via Slack offre une assistance d’un niveau nettement supérieur », déclare Marisa Guarino, ingénieur système informatique senior au sein de la plate-forme de données cloud, Snowflake.

Adam Grant, professeur à la Wharton School, raconte comment une entreprise avec qui il a échangé a organisé des visites virtuelles des espaces de travail à domicile de leurs collaborateurs. « Ce fut un grand moment de partage de l’environnement personnel, qui n’aurait jamais pu avoir lieu si tout le monde était au bureau », explique-t-il.

Il est aujourd’hui temps de repenser l’organisation du travail tout en reconsidérant les prérogatives essentielles à son efficacité. Se pose alors la question de : Comment garder ses employés, clients et partenaires alignés et engagés, qu’ils soient de l’autre côté de la pièce ou à l’autre bout du monde ?

Amy Farrow, Responsable de l’information de la société de covoiturage Lyft, déclare : « Avec un travail asynchrone, le travail rayonne. C’est ce qui me passionne le plus car je ne peux imaginer de période plus intéressante ou plus challengeante pour mener à bien ces grands changements. »

Le plus passionnant, c’est l’opportunité unique qui est offerte à chacun de nous, à travers le partage de bonnes pratiques, d’assurer la performance de son activité.

Une meilleure façon de faire

Nous avons écrit le E-Book Repenser le travail de demain : la transformation du monde professionnel rebat les cartes, après avoir discuté avec des chefs d’entreprise de toutes tailles et de tous secteurs, avec des métiers très divers qui nous ont partagé leur recette idéale pour maintenir sa productivité, malgré les nombreux obstacles rencontrés l’an dernier. Tous nous confient sortir de cette crise grandis et avec une plus grande confiance encore en l’avenir.

«Avoir un moyen de communiquer librement et de partager ouvertement notre vision, nos objectifs à court et à long terme est fondamentale notre capacité à faire croître l’entreprise au niveau international.”, déclare Jack Zhang, PDG de la plate-forme de services financiers Airwallex.

En parallèle, nous avons échangé avec d’autres dirigeants d’entreprise à la pointe de leur secteur, telles que Hearst Magazines, Up, Twitter, Stax et Versent pour comprendre leurs visions et recueillir leur partage d’expérience.

Nous avons constaté que, quelle que soit la taille ou l’industrie, il y avait cinq thèmes récurrents. Dans cet E-book, nous approfondirons chacun d’eux en détail et vous partagerons tout ce qu’il faudra garder du monde d’avant et tout ce qu’il faudra, au contraire, révolutionné.

Quelques point majeurs à retenir :





Encouragez la transparence et favorisez une culture ouverte et productive, dans laquelle chacun a un intérêt dans le succès de votre entreprise

Libérez vos équipes de vente, de marketing et de service des e-mails et permettez-leur d’offrir la meilleure expérience possible aux clients

Repenser les partenariats et les écosystèmes d’entreprises pour s’adapter au marche ́en standardisant l’expérience client

Attirez les meilleurs talents du monde entier pour créer une main-d’œuvre diversifiée et répartie partout dans le monde





Il ne s’agit pas de réponses simples qui s’appliquent à toutes les entreprises. Nous sommes ici pour partager les thèmes émergents et les méthodes innovantes nécessaires pour saisir les opportunités uniques qui nous sont offertes. C’est à vous ensuite d’itérer sur les idées que vous trouvez les plus pertinentes pour vos équipes et d’agir !

Repenser le travail de demain : la transformation du monde professionnel rebat les cartes

Découvrez comment les dirigeants visionnaires combinent le meilleur du travail en présentiel et à distance pour maintenir leurs équipes engagées.