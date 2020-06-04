Développement agile de logiciel : le partenariat Amazon & Slack

À l’instar d’un grand orchestre symphonique, le développement de logiciels d’entreprise nécessite un véritable travail de collaboration et de coordination. Les collaborateurs doivent s’accorder pour mener à bien un objectif commun et y apporter des ajustements au fur et à mesure. Mais au-delà de la coordination individuelle, l’harmonisation des outils utilisés est indispensable pour réussir.

C’est pourquoi nous avons établi un partenariat stratégique avec Amazon Web Services afin de renforcer l’intégration entre nos deux services. Cloisonnés, les outils et les individus perdent en efficacité. Nous collaborons avec AWS sur un ensemble d’initiatives relatives aux produits, afin que les grandes équipes dispersées en télétravail aient plus facilement accès aux applis et informations qu’elles utilisent chaque jour dans Slack. Le but est de permettre à chacun de travailler plus efficacement.

Slack et AWS partagent la même volonté de renforcer la collaboration entre les équipes. Slack continuera de faire appel à AWS en tant que fournisseur privilégié de services cloud, et AWS adoptera Slack de manière globale afin de rationaliser la communication entre les équipes. Cette dernière série de mises à jour nous permet de connecter pleinement nos services entre eux pour simplifier la vie des utilisateurs.

« La combinaison de services cloud et d’outils de collaboration relatifs aux flux de travail sera déterminant à l’avenir pour les logiciels d’entreprise », déclare Stewart Butterfield, co-fondateur et PDG de Slack. « Notre partenariat stratégique avec AWS permet aux deux entreprises de répondre à la demande et de proposer des offres de qualité professionnelle à nos clients. Grâce à l’intégration des services AWS à la plateforme de messagerie Slack basée sur les canaux, nous aidons les équipes à gérer leurs projets d’infrastructure cloud facilement et à lancer des services dans le cloud sans jamais quitter Slack. »

AW Chatbot centralise les opérations quotidiennes dans Slack

La toute nouvelle intégration AWS Chatbot permet aux équipes de surveiller et d’utiliser les ressources AWS au sein de leur environnement de travail : les canaux Slack. Ce système permet aux équipes DevOps d’exécuter diverses activités opérationnelles AWS dans Slack, notamment la surveillance, la gestion du système et les flux de déploiement.

Imaginons par exemple qu’un incident de sécurité ou opérationnel se produise. AWS Chatbot publie des notifications en temps réel sur les canaux, permettant aux équipes de réagir quasiment instantanément sans changer d’application. Les utilisateurs peuvent également extraire des informations de diagnostic ou exécuter les commandes de l’interface de ligne de commande AWS dans les canaux, évitant ainsi tout changement d’environnement et accélérant le processus de résolution des problèmes.

Des milliers d’équipes à travers le monde utilisent AWS Chatbot pour améliorer le processus de développement d’applications. L’outil intègrera à terme les plus de 175 services AWS, permettant aux développeurs de gérer l’ensemble de leurs services cloud dans Slack.

L’intégration d’Amazon AppFlow simplifie le partage de données inter-systèmes

La toute nouvelle intégration d’Amazon AppFlow pour Slack permet aux utilisateurs de transférer des données entre Slack et AWS en toute sécurité, en quelques clics et sans aucun codage.

Concrètement, les utilisateurs n’ont plus à télécharger des données entre les systèmes, ce qui ralentit les opérations et génère des erreurs. Que vous analysiez les tendances en matière d’engagement client ou que vous traitiez les demandes d’assistance en interne, vous pouvez transmettre les informations rapidement et en toute sécurité entre les systèmes Slack et AWS.

Vous avez besoin de gérer régulièrement des flux de données ? Vous pouvez les planifier à l’avance ou les déclencher par le biais d’événements métier spécifiques : l’intégration prend en charge ces opérations. Dans les mois à venir, de nouvelles fonctionnalités permettront aux utilisateurs d’effectuer des transferts bidirectionnels de données entre plusieurs canaux Slack et services AWS en un seul flux.

Slack Calls optimisé par Amazon Chime

Lorsqu’une question complexe nécessite un appel de groupe, les équipes ont besoin d’outils de communication audio et vidéo. Slack Calls migre vers l’infrastructure d’appel audio et vidéo d’Amazon Chime afin de garantir un service de qualité. AWS proposera bientôt des fonctionnalités audio, vidéo, de réunion et de partage d’écran dans Slack Calls.

Pour l’instant, rien ne changera visuellement pour l’utilisateur. À long terme, cette migration nous permettra d’ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que la vidéo sur mobile, afin que les utilisateurs puissent continuer d’utiliser Slack comme moyen de communication d’entreprise sécurisé.

Slack + AWS : la garantie d’une collaboration sécurisée

Les entreprises souhaitent naturellement que les données sensibles partagées dans Slack soient sous contrôle. C’est pourquoi nous nous sommes associés à AWS en 2019 pour créer la solution de gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM). Cela permet aux clients d’utiliser leurs propres clés de chiffrement qui sont stockées dans le Key Management Service d’Amazon pour chiffrer les messages et les fichiers. Plus de 90 entreprises utilisent aujourd’hui ce service.

Depuis le lancement de Slack EKM, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités offrant aux utilisateurs davantage de visibilité et de contrôle sur leurs informations dans Slack. Parmi ces fonctionnalités, citons l’association de Slack EKM au générateur de flux de travail, un outil visuel qui permet aux utilisateurs de créer des flux de travail personnalisés dans Slack. Les clients Slack EKM utilisant le générateur de flux de travail bénéficient d’un chiffrement complet d’un flux de travail : ses diverses étapes, messages, formulaires, canaux actifs, données envoyées ou collectées, etc. Cette nouvelle offre Slack EKM permet aux utilisateurs de continuer d’automatiser des tâches quotidiennes tout en respectant les exigences de sécurité.

Une association en faveur de l’innovation en entreprise

Ce type d’alliance stratégique nous permet d’offrir des expériences utilisateur et produit intégrant parfaitement les outils utilisés par les équipes pour accomplir leurs tâches. Andy Jassy, PDG d’AWS, explique : « Grâce à AWS et Slack, les développeurs peuvent collaborer et innover plus rapidement au niveau du front-end grâce aux applications, tout en leur offrant la capacité de gérer efficacement leur infrastructure cloud au niveau du back-end. »