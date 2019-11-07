Comment les applications pour Slack rendent votre organisation plus productive

Qu’il s’agisse de partager des fichiers, d’organiser des vidéoconférences, de gérer des projets ou de planifier des réunions, il existe certainement une application capable de rendre vos tâches quotidiennes plus efficaces.

Mais ces différentes applications ne sont pas si simples : des tensions surgissent lorsque l’on utilise une multitude de logiciels. Vous perdez à temps précieux à changer d’environnement et à basculer d’un élément à l’autre, à copier-coller, à ouvrir et à fermer, à vous connecter et à vous déconnecter. Et le problème ne vient pas simplement du temps que vous consacrez à ces micro-actions : votre créativité et votre concentration sont affectées lorsque votre flux de travail est interrompu. Une étude réalisée par la Federal Aviation Administration et l’université du Michigan a révélé que « même les petits blocages psychologiques engendrés par le passage d’une tâche à l’autre pouvaient représenter 40 % du temps productif d’une personne ».

Slack vous offre, ainsi qu’à vos équipes, l’opportunité de regagner le temps perdu. Slack s’intègre à plus de 1 500 applications, ce qui permet à vos employés d’utiliser leurs outils de productivité préférés directement depuis Slack. Les flux de travail en sont donc simplifiés, les distractions réduites et la productivité considérablement accrue. Voici quatre options permettant à votre organisation de tirer parti des applications pour Slack :

1. Envoyez le code en toute confiance

Le mouvement DevOps a accéléré et sécurisé l’envoi du code, mais il a également donné naissance à une multitude de nouveaux outils : passer de l’un à l’autre de ces outils ralentit le travail.

Quelle que soit l’association que vos développeurs préfèrent (que JIRA, GitHub, Jenkins, Asana, SubVersion, Trello, BitBucket, PagerDuty, etc. en fassent partie), ils peuvent travailler avec toutes ces ressources sans quitter Slack.

Par exemple, voici comment un développeur peut utiliser JIRA pour créer et assigner des tickets dans Slack :





2. Collaborez et partagez des documents



Le dernier compte rendu arrive, et vous devez en discuter avec votre chef de projet dès que possible. Grâce à Slack, vous ne perdez pas de temps à rechercher la pièce jointe dans un nombre incalculable d’e-mails, à la transférer et à prévoir un appel afin d’en discuter.

Chacune de ces étapes peut être réalisée dans Slack en utilisant OneDrive (ou Google Drive, Box ou la plupart des autres applications reconnues de gestion de fichiers) et Webex. Vous pouvez également gérer les enregistrements et les tâches de suivi. Voici comment :



3. Offrez une assistance plus rapide à vos clients



Les services clients doivent très souvent changer d’environnement de travail car ils échangent avec des populations diverses sur des problématiques spécifiques. Les agents passent d’innombrables heures à basculer d’une application à l’autre pour trouver les bonnes informations et résoudre le problème d’un client. C’est tout aussi frustrant pour les agents que pour le client qui attend simplement une réponse rapide.

Il est toutefois bien plus simple de trouver ces réponses lorsque toutes les applications sur lesquelles votre équipe du service clientèle s’appuie sont intégrées à Slack, et la qualité du service en est améliorée.

Slack s’intègre à un grand nombre d’applications de tickets ou de service client, mais voici comment la plateforme fonctionne avec Zendesk, Salesforce et avec la base de connaissances de votre choix :

4. Gérez les e-mails importants

Nous sommes tous passés par là : vous êtes tellement concentré sur une tâche essentielle que vous oubliez de consulter vos e-mails. Et soudain, vous avez manqué l’importante demande de réunion d’un client.

Cela ne se produira pas avec Slack. Lorsque vous intégrez Slack à l’outil de messagerie professionnelle électronique et de calendrier de votre choix, les demandes de réunion et les e-mails importants sont regroupés avec vos autres tâches. Vous pouvez également les transmettre à vos équipes et en discuter avec elles au sein d’un canal (auparavant appelée « chaîne »), où vous obtiendrez une réponse rapidement et où chacun a de la visibilité.

Voici un exemple si vous utilisez Outlook et Outlook Calendar :

Et ce n’est pas tout…

Lorsque vous tirez le meilleur parti de l’écosystème d’applications s’intégrant à Slack, cela peut transformer le mode de fonctionnement de l’organisation en entreprise et améliorer la productivité de tous.

Slack s’intègre aujourd’hui à plus de 1 500 applications, et nous ajoutons en permanence de nouvelles intégrations. Slack s’adapte à vos processus, à vos besoin et à vos logiciels, avec à la clé une meilleure communication, des collaborateurs plus productifs, et des clients plus satisfaits !

Pour voir quelles applications incontournables de votre organisation sont prises en charge aujourd’hui, consultez la liste des applications Slack.