Diresti che nel 2023 esistono ancora aziende che non scommettono nella formazione dei loro lavoratori? Secondo lo studio elaborato dalla compagnia Sodexo Beneficios e Incentivos e titolato Studio delle Tendenze nelle Risorse Umane 2023, solo il 53% delle imprese scelgono di formare i loro lavoratori piuttosto di cercare nuovo talento. Per queste aziende, la formazione online è diventata qualcosa di non negoziabile.

Si tratta di un elemento proprio dei centri educativi, dove ha origine questa formazione, ma viene adottata ogni giorno di più da parte delle imprese digitalizzate. Sebbene sia semplice intuire in cosa consiste la formazione online, le sue implicazioni nell’ambito corporativo sono interessanti e utili, per cui vale la pena conoscerle in profondità.

Cos’è la formazione online?

Quando parliamo di formazione online, ci riferiamo a uno spazio digitale dedicato alla formazione. Un luogo che include diversi strumenti che conformano un processo formativo in modo interattivo e che permettono un apprendimento da remoto, eliminando così le barriere geografiche e di tempo tradizionali.

Principali elementi della formazione online

Indipendentemente dal fatto di incontrarci in un ambiente educativo regolato o di un contesto formativo in ambito professionale, la formazione online è composta da determinati elementi basici. Gli strumenti, i diversi processi e i ruoli che formano parte degli ambienti virtuali di apprendimento sono fondamentali per poterla adottare.

L’aula virtuale come centro educativo

L’aula virtuale è quello spazio online in cui si sviluppa la formazione online. Possiamo dire che è il centro di tutto, un ambiente in cui si ritrovano docenti e alunni, dove si possono condividere tutti i tipi di conoscenze attraverso l’utilizzo di diverso strumenti. Sebbene sia evoluta molto negli ultimi anni, parliamo di un elemento che si utilizza ormai da decenni nelle università.

Sistema di apprendimento, uguale a qualsiasi processo formativo

I sistemi di apprendimento sono quegli strumenti, quelle tecnologie che, in un modo o nell’altro, permettono l’archiviazione e la trasmissione delle conoscenze, lo sviluppo, la consegna e la valutazione di attività e l’interazione tra alunni e docenti, tra le altre cose. Sebbene siano circoscritte in un aula virtuale, esistono sempre più opzioni e possibilità grazie a questo tipo di tecnologie.

L’alunnato può essere il personale di un’azienda

Come in qualsiasi processo formativo, il ruolo dell’alunnato è imprescindibile nella formazione online. Nonostante questo, questo profilo ha variato molto con l’esplosione delle nuove tecnologie, grazie alle quali la formazione è più accessibile e, di conseguenza, più esigibile, anche nell’ambito lavorativo: infatti, non abbiamo bisogno di formaci costantemente per avanzare professionalmente?

Il piano docente, un filo conduttore digitalizzato

In qualsiasi tipo di formazione regolata deve esistere una tabella di marcia, delle istruzioni e dei passi da seguire per ottenere le conoscenze nell’ordine corretto, realizzare attività che dimostrino l’acquisizione di un certo tipo di apprendimento e la valutazione delle stesse. Tutto ciò si può trovare nel piano docente, creato dai gestori e dai professori della formazione online e visibile da tutti i membri che lo compongono.

Meglio specialisti che docenti

Infine, il ruolo dei docenti è assolutamente essenziale in qualsiasi processo di apprendimento, indipendentemente dal fatto che l’ambiente sia più o meno digitalizzato. Tuttavia, questo ruolo è cambiato completamente negli ambienti virtuali di apprendimento, dove gli specialisti in tematiche concrete hanno sostituito in parte il professorato tradizionale che trattava conoscenze più generali.

Gli strumenti più abituali per la formazione online

La crescita degli strumenti che si adottano nella formazione online, che sono sempre più diversi e completi, è stata esponenziale negli ultimi anni. Questa esplosione è un vantaggio che permette di trovare l’opzione più adeguata in ogni circostanza grazie alla presenza di tante varianti. Vediamo quali sono le opzioni più comuni.

Edmodo

Edmodo è uno strumento formativo centrato principalmente nella comunicazione tra docenti e alunni. Quando si tratta di coprire questa necessità è l’opzione più conosciuta e ricorrente, dato che calza alla perfezione, sebbene presenti alcune carenze in altri aspetti.

Google Classroom

Google Classroom è uno strumento molto completo per creare e gestire gli ambienti virtuali di apprendimento, dato che riunisce tutti gli strumenti di Google che possono risultare utili in uno spazio formativo. Parliamo, tra le altre applicazioni, di Google Calendar, Google Drive, Google Meet e Google Docs, una serie di soluzioni generali e poco personalizzabili, ma molto utili a livello educativo.

Moodle

Questa è, probabilmente, l’opzione più adattabile e personalizzabile quando si tratta di sviluppare ambienti virtuali di apprendimento. Moodle è gratuito e permette a tutti i tipi di istituzioni e centri educativi di creare la propria aula virtuale aggiungendo diversi sistemi e strumenti per lo sviluppo della formazione.

Trello Education

Trello Education è un’opzione molto utilizzata, anche se non comprende tutte le caratteristiche proprie degli ambienti virtuali di apprendimento, dato che si tratta di uno strumento collaborativo per docenti -gli alunni non sono una parte attiva in questo caso-. Con questa applicazione, i professori possono gestire progetti congiunti lavorando in squadra o condividendo materiali e conoscenze tra di loro.

Benefici della formazione online in un’azienda

Una volta descritte in profondità le caratteristiche della formazione online, i suoi elementi principali e gli strumenti abituali più utilizzati, è bene analizzare la sua applicazione in ambito aziendale. Sebbene sia certo che la formazione per i lavoratori è qualcosa che abbiamo adottato in modo naturale, è cominciata a essere comune non molto tempo fa. Che benefici hanno questi strumenti livello professionale?

Pianificazione interna dell’offerta formativa

Quando un’azienda adotta degli strumenti dedicati alla formazione dei suoi lavoratori, rende più facile al personale incrementare le conoscenze su questioni importanti per l’azienda. In questo modo, la relazione è vantaggiosa per entrambe le parti: il lavoratore riceve un insegnamento e può utilizzare le nuove conoscenze in futuro, mentre la compagnia approfitta delle competenze per crescere.

Formare del talento interno

Indiscutibilmente, le risorse umane continuano a essere il pilastro essenziale nelle aziende, nonostante i grandi progressi tecnologici. Infatti, il miglioramento dei processi grazie alla digitalizzazione comporta l’uso di strumenti per i quali è necessario dare delle competenze ai lavoratori, qualcosa che risulta essere molto più semplice quando facciamo affidamento alla formazione online.

Aumento della produttività nell’apprendimento

Come detto prima, la formazione online elimina le barriere fisiche e temporali, e permette ai lavoratori di formarsi in qualsiasi momento da qualsiasi posto. In questo modo, ottenere le conoscenze è più efficiente e produttivo, e offre grandi risultati in meno tempo.

Migliorare l’ambiente interno

La possibilità di formarsi attraverso l’azienda in cui si lavora genera la percezione di uno spazio giusto tra i lavoratori, che dà loro la possibilità di imparare e crescere per meriti propri all’interno dell’azienda. In più, con certe risorse di apprendimento come la gamification -che può essere applicata anche nella formazione degli adulti-, si rafforzano le relazioni tra i membri di un gruppo.

Maggior impegno dei dipendenti

Fino a poco tempo fa, lasciare un posto di lavoro a tempo indeterminato era qualcosa di poco frequente, incluso era percepito socialmente come una pazzia. Al giorno d’oggi è sempre più abituale, per cui conviene adottare strategie per trattenere il talento. I lavoratori valorizzano la possibilità di imparare attraverso la formazione online grazie all’azienda, il che aumenta il suo impegno e la lealtà verso l’impresa.

Perché adottare la formazione online per l’apprendimento?

In qualsiasi azienda con un numero considerevole di lavoratori, la formazione del personale è praticamente obbligatoria. Avere certo controllo su questo tipo di formazione dipende dall’azienda stessa, e il cammino più semplice per raggiungerlo sta negli ambienti virtuali di apprendimento. Altrimenti, come potesti fornire ai tuoi lavoratori le competenze necessarie che richiede la tua azienda?

I benefici della formazione online sono chiari, ma oltre a identificarli ed esporli individualmente è importante analizzarli da una prospettiva superiore: la competitività di un’azienda nel mercato dipende, alla fine, dal talento di chi la forma. Visto così, come non potrebbe essere conveniente adottare la formazione online in un’azienda?