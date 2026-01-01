인간적이고 효율적인 직장을 위해 자동화를 사용하는 Bolt

호출형 승차 공유(ride-hailing)나 시티바이크 대여, 식료품 배달 서비스를 이용할 때, 이런 서비스들이 비교적 새로 생겨난 서비스라는 것을 쉽게 잊어버립니다. 불과 몇 년 만에 이런 서비스와 관련된 다양한 옵션에 익숙해질 수 있었던 건 여러 기업이 초기 단계에 이 새로운 시장에 합류하여 매우 빠르게 성장했기 때문입니다. 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 모빌리티 기업 중 하나인 Bolt가 그 예입니다.

Bolt는 에스토니아 탈린에서 시작하여 현재 45개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 또, 3천 명 이상의 직원이 일하고 있으며, 80억 달러 이상의 가치를 지니고 있습니다. Bolt의 목표는 저렴하고 지속 가능한 방식으로 세계의 물류 문제에 접근하고 민간 운송 수단에 대한 대안을 제공하는 것입니다. 조직은 계속 성장하고 있으며, 운송의 생태 발자국을 줄이는 새로운 방법을 모색하고 있습니다.

Bolt의 내부 커뮤니케이션 책임자 Mathis Bogens는 회사를 다음과 같이 설명합니다. “Bolt는 45개국에서 스쿠터와 전기 자전거를 운영하며, 1억 명 이상의 고객을 보유하고 있습니다. 호출형 승차 공유(ride-hailing), 배달, Bolt Food, Bolt Market(식료품) 등의 서비스를 제공하고 있죠. 차량 공유 서비스도 제공하는 Bolt는 유럽 렌탈 시장에서 가장 큰 업체 중 하나입니다.”

이런 규모의 기업에 있어 자동화와 협업은 지속적인 성공의 원동력이 됩니다. 수많은 직원이 여러 국가에서 일하고 있는 Bolt는 글로벌 채용 프로세스를 완벽하면서도 안정적으로 간소화하고, 기술적 해결 시간을 단축하며, 현지 및 글로벌 브레인스토밍과 커뮤니케이션 전반을 지원할 수 있는 신뢰할 만한 도구가 필요했습니다. Bolt는 프로세스를 자동화하고, 글로벌하지만 획일적이지 않은 기업 문화를 보장하는 동시에, 유연성을 지키고 정보 고립 현상을 막기 위해 Slack을 선택했습니다.

글로벌 회사에서의 지식 공유

유연한 글로벌 회사로의 여정은 채용 단계에서부터 시작됩니다. Bogens는 “Slack에 모든 온보딩 절차를 구축했습니다.”라며 “이를 통해 신규 직원들은 즉시 저희의 문화에 적응할 수 있습니다. 저희는 이를 위해 Lessonly 앱을 사용하고 있죠.”라고 말합니다.

그러나 채용과 온보딩은 시작에 불과합니다. 중요한 것은 정보 고립 현상을 없애면서 지식을 공유하거나 검색하는 일이 Bolt의 문화가 되었다는 점입니다. Bolt는 목표를 달성하기 위해 높은 자율성을 가진 소규모 팀이 있음을 자랑스럽게 여깁니다. 그러나 회사의 급격한 성장으로 일부 팀은 다른 팀과 약간은 단절될 수 있습니다. Bogens에 따르면, Bolt가 여러 가지 해결책을 마련한 이유는 바로 이 때문인데, 그중 가장 두드러지는 두 가지 해결책은 다음과 같습니다.

1. 투명성 및 포용력

모든 의견을 듣고 장벽을 허물 수 있도록, Bolt는 모든 직원을 위한 5개의 글로벌 Slack 채널을 보유하고 있습니다. 여기에는 모든 사람과 관련된 정보를 위한 채널, 직원과 관련된 주제를 위한 채널(HR, 직원 서비스), Bolt에서의 삶에 초점을 맞춘 내부 소셜 미디어 채널, IT 지원 채널, 누구나 도움을 주고 협업할 수 있는 기술 문제에 대한 일반 지원 채널이 포함됩니다.

2. 이메일 사용 폐지

회사는 일상적인 의사소통을 위해 단 하나의 도구만을 사용하기로 했습니다. Bogens는 “저희는 내부에서는 이메일을 사용하지 않습니다.”라며, “외부 파트너와 사용할 때도 있지만 그들에게 Slack Connect를 함께 사용할 것을 권합니다. 또 Google 캘린더가 Slack과 통합되어 있어 직원들이 이메일을 전처럼 자주 확인할 필요가 없죠.”라고 말합니다. 간단히 말해, Bolt는 Slack이 제공하는 참여 수준이 이메일로는 이룰 수 없다고 생각합니다. Slack은 채널 몇 개만으로도 더 투명하고 빠른 협업이 가능하니까요.

Bolt의 인사 부문 책임자인 Janis Sadinovs는 “최고의 인재를 보유하고, 참여시키고, 영입하기 위해서는 모든 사람이 자신의 라이프스타일과 일상에 맞는 방식으로 일할 수 있는 공간을 마련해야 합니다.”라면서 “Slack은 다른 플랫폼보다 훨씬 유동적입니다. 업무에 유연성을 주니까요.”라고 말합니다.

“Slack은 다른 플랫폼보다 훨씬 유동적입니다. 업무에 유연성을 주니까요.” Bolt 인사 책임자 Janis Sadinovs

자동화를 통한 업무 가속화

Bolt는 Slack이 제공하는 두 가지 자동화 유형을 사용합니다. 첫 번째는 Google 캘린더와 Slack을 통합하거나 Slack 리마인더 도구를 사용하는 것처럼, 사람들이 무의식적으로 늘 사용하는 작은 통합 앱이나 애플리케이션을 포함합니다. 이와 같은 일상적인 도구와의 통합을 통해 직원들은 수작업을 줄이고 솔루션 간 업무 맥락 전환을 피할 수 있습니다.

또 조직은 내부에 맞게 설계된, Slack이 제공하는 더욱 복잡한 형태의 자동화에 의존하기도 합니다. 맞춤형 자동화는 직원들의 매우 구체적인 요구를 충족할 수 있도록, 직원들에 의해, 직원들을 위해 만들어집니다. Bogens는 이런 설계의 예시를 설명합니다.

“저희 엔지니어링 팀은 자체적으로 구축한 Test Stability Reporter라는 앱을 사용합니다. 팀원들은 매일 엄청난 건수의 테스트를 실행하는데, 앱을 통해 매일 아침 어떤 테스트가 성공했고 어떤 테스트가 실패했는지 보여주는 보고서 묶음을 제공받습니다. 즉, 팀이 아침에 업무를 시작할 때 모든 테스트를 일일이 검토할 필요가 없죠.” 이 사용자 지정 앱은 평소에 테스트 결과를 검토하던 시간을 절약해 줍니다.

Bolt 기술 지원 책임자인 Alexandr Bregin의 말에 따르면, Bolt가 매일 사용하는 자동화 앱은 최소 200개 이상입니다. 자동화된 통합은 협업을 통해 개인 워크플로에서부터 고객이나 기술 지원에 이르기까지 모든 것을 도와줍니다. 실제로, 워크플로 빌더는 기술 지원 팀에서 주로 사용하는 도구 중 하나입니다. 또, 이모티콘과 함께 사용되므로 효율적이면서 동시에 좀 더 인간적인 느낌을 줍니다.

Slack은 자동화를 통해 업무 속도를 높이는 세 번째 방법을 제공합니다. Bolt 직원들은 워크플로 빌더를 통해 코드가 없는 워크플로를 생성하여 작업을 자동화할 수 있습니다. Bolt의 Jira 설정과 마찬가지로 자동화된 워크플로를 사용하여 통합을 강화할 수 있습니다. 버그 보고서의 경우 티켓이 자동으로 생성되어 Slack 채널로 전송됩니다. Jira 액세스 권한이 없는 사람들은 자신의 요청이 관련 팀에 전달되었음을 채널에서 알 수 있습니다. 그들은 계속 정보를 얻고 참여할 수 있게 되지요.

정보 고립 방지: 전체 팀의 연결과 참여

Bolt는 Slack을 사용해 내부 직원뿐만 아니라 외부 파트너와도 연결됩니다. 앞서 언급한 바와 같이, 저희 회사는 이메일을 많이 사용하지 않기 때문에 파트너들에게 외부와의 소통에 Slack Connect를 사용하도록 권합니다.

Bogens는 “Slack Connect는 서로 다른 위치에서 서로 다른 사고방식으로 일하지만, 같은 목표를 향해 함께 작업하며 공통 지점을 찾는 두 회사를 위한 워크스페이스를 만들어주죠.”라고 말합니다. Bolt가 이런 채널을 공동 업무 흐름의 일부로 사용함에 따라 협업도 심도 있어질 뿐 아니라, 더욱 연결된 느낌을 만들어 모두를 참여시킬 수 있습니다. 일상적인 업데이트로 유머, 이모티콘 및 사진을 함께 공유하면서 관계는 더욱 발전합니다.

Bolt는 모두가 연결되어 함께 참여하도록 Slack 채널을 사용해 팀이 위치나 업무 그룹에 상관없이 효과적으로 협업할 수 있도록 합니다. Slack 허들은 급한 주제와 관련해 연결되어 즉석으로 회의하는 탁월한 방법으로, 동료들이 협력하여 문제를 해결하도록 도와줍니다. 또, 팀은 짧은 영상 또는 음성 메시지인 Slack 클립을 사용해 팀원들에게 업데이트하거나 통찰력을 줄 수 있습니다.

Slack을 사용하면 사람들은 가장 생산적으로 일할 수 있는 시간과 방법을 알게 됩니다. Sadinovs는 “저희는 책상 앞에만 앉아 있지 않습니다.”라며 “회의, 메시지, 다른 직원과의 상황 체크 등 필요한 일상 업무에 지장받지 않고 움직일 수 있죠.”라고 말합니다.

글로벌 인력에 있어, 근무 시간은 직장을 더 인간 중심적으로 만드는 또 다른 퍼즐입니다. 일부 팀원들은 같은 국가나 같은 시간대에 없을 수도 있습니다. 몇몇 사람들은 더 유연한 근무 시간이 허용될 때 더 나은 성과를 내기도 합니다. Bogens는 “저희는 유연한 직장 문화를 만드는 데 도움이 되도록 Slack을 사용하고 있으며, 메시지를 언제 읽는지는 Slack에서 중요하지 않습니다”라고 말합니다.

‘읽음’ 표시가 없으면, 단지 자신이 일하고 있음을 보여주기 위해 메시지를 읽고 곧바로 응답해야 한다고 생각하며 스스로 느끼는 압박감에서 벗어날 수 있습니다.

“저희는 내부에서 이메일을 사용하지 않습니다. 외부 파트너와 사용하기는 하지만 그들에게 Slack Connect를 함께 사용할 것을 권합니다. 또 Google 캘린더가 Slack과 통합되어 있어, 직원들이 이메일을 이전처럼 자주 확인할 필요가 없죠.” , Bolt 내부 커뮤니케이션 책임자 Mathis Bogens

문화의 일부가 된 Slack

다양한 국가, 시간대, 팀에 분산된 수많은 직원들이 연결되어 있다면, 그것은 주어진 도구를 잘 사용하고 있다는 뜻입니다. Bogens는 “Slack은 모두가 연결되여 함께 참여하도록 하기 위해 저희가 사용하는 유일한 도구죠.”라면서 “Slack에서 온라인 상태가 아니라면, 당신은 일하고 있는 게 아닙니다.”라고 말합니다.

Bolt 직원들은 하루에 145,000개 이상의 메시지를 생성합니다. 그들은 자동화를 생성하고, 아이디어를 공유하고, 대규모로 협업합니다. 그들은 필요할 때 책상이 아닌 곳에서 일하고, 일상에 맞게 일을 조정합니다. 하지만 가장 중요한 것은, 그들을 사교적이 되도록 독려하고, 이를 위해 Slack을 사용한다는 것이죠.

사람들은 그들만의 그룹을 만들고, 삶을 공유하고, 서로 연결합니다. Bregin은 “저희에게는 재미있는 것들을 마음대로 올리는 몇몇 채널이 있습니다.”라면서 “Bolt만의 주제에 관한 내부 유머도 있습니다. 이걸 좋아하는 사람들이 아주 많죠. 제 짐작으로 저희는 총 18,000개의 맞춤형 이모티콘을 갖고 있습니다. 그중 250~300개 정도는 제가 추가한 것이죠. 저는 이모티콘 설정과 그것들로 더 인간적인 분위기를 만들어내는 것을 정말 좋아합니다.”라고 말합니다.[# /]