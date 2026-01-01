롯데ON, 우리는 Slack 으로 출근합니다

Slack은 수평적 소통을 중시하는 롯데ON에게, 개방적이고 효율적인 형태로 아이디어를 교환하고 의견을 표출할 수 있어 신속한 의사결정을 돕는 강력한 파트너입니다.

롯데ON은 온/오프 유통의 혁신과 변화하는 시장 상황을 선도하기 위해 창의적인 아이디어를 공유하고 빠른 피드백을 주고 받습니다. 이러한 기업 문화에 Slack은 필수적입니다.

보고를 위한 보고서 작업 NO. 회의실 일정보다는 슬랙화상으로 바로 GO. 다양한 Bot 활용 ON.

롯데는 국내 1위 온/오프라인 쇼핑 데이터를 보유하고 있습니다. 또한 롯데백화점, 마트, 슈퍼, 롭스, 홈쇼핑, 하이마트 등 경쟁력 높은 브랜드 상품들을 하나의 앱인 롯데ON을 통해 온-오프라인 유통의 형식을 바꾸고 쇼핑의 경험을 혁신하는 플랫폼을 만들고자 2020년 4월 런칭한 대기업속 스타트업 회사입니다.

스타트업 답게 “온라인 DNA”의 조직과 문화, 일하는 방식을 통해 Respect! 즉 존중과 신뢰를 바탕으로 Challenge! 도전하고, Originality! 우리만의, 롯데온만의 독창성을 만들어 냄으로서 롯데ON만의 차별화된 쇼핑 플랫폼 생태계를 만들어 “유통의 Game Changer”가 되고자 노력하고 있습니다.

미래 지향적인 플랫폼 만들기 위해 먼저 100% AWS클라우드 환경과 MSA기반으로 플랫폼을 완성 했고, 지속적으로 Data기반 고객 니즈를 분석하고 서비스 개선한 결과 작년 거래액이 45.1%나 성장하였습니다.

(Slack 도입에 선봉장 역할을 했던 롯데온 사람들. 왼쪽부터 원영암, 맹창주, 이재훈, 최판호님)

Slack으로 출근! Slack에서 퇴근!

롯데ON은 현재 1700명 직원 전체가 재택근무, 선택적 근로시간제를 운영 중이며 구성원 외 물류센터, 파트너사, 계열사간 소통과 협업 커뮤니케이션이 Slack 통해 이루어지고 있습니다.

Slack으로 수평의 점들을 연결하고 점과 점이 연결되어 선이 만들어지고 또 다른 점과 연결 할 뿐 아니라 비즈니스 선의 굵기를 두껍게 만들어 가고 있습니다. 조직내 다양하게 진행되는 과제들의 연결하고, 조직 간, 롯데 계열사간의 시너지를 극대화하기 위한 플랫폼을 연결하고 더욱 건강하고 지속 가능한 생태계를 만들고 일하는 문화를 변화하는데 높은 기여를 합니다.

Slack의 Bot을 통해 하루 일정과 새로운 서비스 릴리즈 내용을 확인하고, 동료와 허들을 통한 소통, 다양한 크고 작은 과제 채널을 통한 즉각적으로 이슈 변화를 공유하여 비즈니스 변화에 적극적으로 대응 가능하며 또한 기존 보고를 위한 보고 보다는 최대한 짧고 빠른 회의 조율을 통해 Why-Idea-Decision-Report 타입 회의가 다양하게 운영 가능하며 팀원들과 더욱 긴밀한 연결 상태를 유지하는데도 사용할 수 있습니다.

롯데ON 운영팀, Slack을 이용하여 연례 행사 준비 시간이 80% 단축되어 효율성 증대

롯데쇼핑의 e커머스 사업부 롯데ON 운영팀들은 사용자의 구매 편의성을 높이기 위해 사용상 이슈를 이해하고, 그에 맞춰 서비스 개선 방향을 제시하는 역할을 하고 있습니다.

Slack은 단일 채널 안에서 특정 주제에 대한 대화 내용을 모두 모아서 볼 수 있기 때문에 팀원들에게 투명하게 공유된 시각을 제공하며, 이를 바탕으로 함께 논의하여 개선할 수 있게 되었습니다. 특히 공개 채널을 활성화 함으로써 임직원 모두가 필요한 정보를 직접 검색하고 동일한 정보에 액세스함으로써 모든 멤버들이 적시에 참여할 수 있을 뿐만 아니라, 신규 멤버는 진행되고 있는 모든 상황을 정확하게 파악할 수 있습니다.

3147446328163 coop-1018-롯데on세상행사 3 강민석 안녕하세요, 온세상 이벤트 관련해서, 시스템 증설 작업과 제휴 오픈으로 다들 너무 고생이 많으십니다. 대부분의 사전 준비 작업들은 마무리가 된 것 같습니다. 이에 따라 행사 대응을 위하여, 아래와 같이 상황실을 운영하도록 하겠습니다. 온라인 상황실: #coop-1018-롯데on세상행사 채널 (행사 대응 관련 모든 구성원)

오프라인 상황실: 대회의실 War-Room 운영 (각 IT부서 팀장 필수 참여)

시스템 및 서비스 집중 모니터링 기간: 10월 17일 23:00 - 19일 18:00

이벤트 시작 및 첫 행사가 18일 시작됨에 따라서, 본 채널에서 온라인으로 집중 모니터링 및 상황 대응을 하도록 하겠습니다.

이벤트를 성공적으로 완료할 수 있도록 많은 지원 및 대응 부탁드리겠습니다. 행복한 주말 되시길 바랍니다. 감사합니다. 7 6 3

또한 오퍼레이션 팀은 Slack 채널에서 음성통화 기능인 ‘허들’을 사용하여 팀원들과 화면을 공유하고, ‘통화’ 기능을 통해 모든 팀원들이 온라인으로 얼굴을 보며 이야기함으로써 의견이 일치하는지 쉽게 확인할 수 있게 되어 업무를 보다 신속하게 처리할 수 있게 되었습니다. 실제로 Slack으로 채널 내에 여러 관계자들이 즉각적으로 모여 원활하게 소통하면서, 지난 10월 진행했던 최대 할인 및 적립 혜택을 제공하는 연례 대규모 행사인 ‘롯데온세상’ 에서는 통상 4개월 정도 걸렸던 행사 준비 기간이 3주로 단축되었습니다.

「Slack으로 소통의 투명성을 보장받게 되었습니다. 장애나 오류가 발생했을 때 전직원이 문제를 신속하게 파악하여, 투명하게 커뮤니케이션하고 수평적으로 업무를 진행하고 있습니다. 서비스 개선에 큰 도움이 되고 있습니다.」 롯데쇼핑 e커머스 사업부 플랫폼 부문장 이재훈

클라우드 플랫폼팀, Slack으로 서비스 이슈 및 장애 신속하게 인지 및 대응

롯데쇼핑 e커머스사업부의 클라우드 플랫폼팀은 롯데ON 서비스를 클라우드 인프라에서 안정적으로 운영하기 위해 시스템을 지속적으로 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

클라우드 플랫폼팀은 논의 주제에 따라 Slack 채널을 운영하고 있습니다. 이와 함께 서비스 장애 문제 등의 현안에 대한 신속한 해결을 위해 사내 다른 팀 및 외부 파트너사들과 커뮤니케이션을 위한 별도의 Slack 채널을 운영하고 있습니다.

또한 기존에는 이슈 발생 시에 대응을 위한 소통 공간을 개설하는 것부터 시간이 많이 소요되었던 것에 반해, Slack을 도입한 이후에는 ‘장애’나 담당자 이름 등 주요 키워드를 알람으로 설정해 두어 관련된 모든 대화를 즉각적으로 확인할 수 있게 되었습 니다. 키워드로 설정해둔 서비스 이슈 모니터링 알림을 통해 상태를 정확히 확인하게 되면서, 대응 속도가 50% 이상 빨라졌습니다.

3144549668005 LotteON Issue Monitoring 최강훈 @here 한국카드 안심클릭 통신 오류가 발생하고 있어 결제수단 제외 신청하겠습니다. 6 5

코로나19 대유행으로 인해 구성원의 원격 근무가 일상화된 상황이지만, Slack이 제공하는 비디오 통화 기능과 허들, 화면 공유 기능을 사용하여, 텍스트로 전달하지 못하는 상세한 내용들을 음성과 영상을 통해 확인할 수 있어 업무상 물리적 공간의 제약을 느끼지 못하고 있습니다. 또한 이모티콘을 통해 임직원들의 반응을 살피고 전달 효율성을 확인할 수 있어, 업무 생산성과 소속감을 크게 높여주고 있습니다. Slack에서 바로 현안을 해결할 수 있게 됨에 따라 이메일 사용량이 50% 이상 줄어들었습니다.

「주요 키워드를 알람으로 설정해 관련 팀들과 Slack으로 즉각적으로 커뮤니케이션함으로써 대응 시간이 감소하고 긴급 상황에도 체계적으로 대처할 수 있게 되었습니다.」 롯데쇼핑 e커머스 사업부 클라우드 플랫폼 운영 팀장 나현길

IT기획팀, IT 운영에 필요한 전담 채널을 통해 직원들의 요청사항을 신속하게 지원하고, 안정적인 IT 서비스 제공

롯데쇼핑의 e커머스 사업부 IT 기획팀은 IT 프로세스의 기획 및 운영 관리를 담당하고 있습니다. Slack을 활용한 업무 관련 피드백과 의사 결정 논의, 안건 투표 등을 진행하여 전체적인 대응 속도가 빨라졌습니다.

롯데ON의 IT 기획 팀은 내부적으로 임직원이 요구하는 다양한 IT지원업무를 담당하고 있습니다. 이에 IT팀 전담 Slack 채널을 활성화하여 직원들이 필요한 사항에 대해 적시에 답변하고, 답변 내용은 채널 내 다른 멤버들에게도 자연스럽게 검색 및 공유가 되기 때문에, 질문 횟수가 감소되고 직원들의 만족도도 크게 향상 되었습니다. 간단한 답변은 이모티콘으로 즉시 표시하기 때문에 요청에 대한 진행상황을 확인하는 건수도 크게 줄었습니다.

지난 해 2월 초에 슬랙을 처음 도입했을 때 기존에 사용하던 다양한 협업 툴을 하나로 통합하고 새로운 툴을 사용해야 하는 것에 대하여 직원들의 거부감이 적지 않았습니다. 하지만 조금씩 슬랙 채널을 통해서 문의 사항들을 한 곳에 모으고 적절한 채널로 안내할 수 있었습니다. 또한 해당 채널에서 자율적으로 정보를 찾을 수 있어, 직원들이 더욱 효율적이고 즐겁게 업무를 할 수 있게 되었습니다.

「더 이상 Slack 활용을 어려워하는 직원은 없습니다. 롯데ON 구성원은 이제 슬랙을 통해 즐겁게 업무를 처리하고 있으며, 보다 나은 협업을 위해 끊임없이 커뮤니케이션 하고 있습니다.」 롯데쇼핑 e커머스 사업부 IT 기획팀 원영암

조직문화 TF 팀, Slack으로 전 직원의 소통 문화 개선과 디지털 기반 협업 환경 조성

롯데쇼핑의 e커머스 사업부 조직문화개선 TF 팀은 유연한 조직으로의 문화 개선과 디지털 기반 협업 환경 조성에 중점을 두고 일하고 있으며, Slack은 이러한 혁신적인 변화에 중심적인 역할을 하고 있습니다.

직원들이 아이디어 및 상품을 제안하는 ‘롯데온에서 사고 싶어요’, ‘이런 아이디어 어때요’ 등 채널을 개설한 이후 직원들의 적극적인 참여가 이뤄지고 있으며, 여기에서 채택된 다양한 창의적인 아이디어가 상품화됨으로써 소통하는 기업 문화를 장려할 뿐 아니라, 궁극적으로 기업의 경쟁력을 높이고 있습니다.

3144591144757 LotteON 전직원 소통 채널 롯데on에서-사고싶어요 3 박소영 볼캡이랑 머리띠로 쏘 핫 한 OOO 사고 싶어요. 지난 달에 한남동에 플래그십도 열고 핫!한 브랜드로 자리 잡아가고 있는 중이라 더 성장할 것 같은 느낌이요 4 댓글 오늘 마지막 댓글이 달린 시간: 11:30 AM

조직문화개선 TF팀은 특정 목적을 위한 ‘논의 채널’들도 운영하고 있는데, 관계자들이 나눴던 메시지가 모두 남아 명확한 커뮤니케이션과 연속성 있는 대응이 가능해집니다. 좀 더 면밀한 논의가 필요하다면, Slack 허들 버튼을 눌러 바로 라이브 음성 대화를 시작하면 됩니다. 필요 시 새로운 구성원을 추가로 채널에 초대하는 경우가 있는데 이 때 구성원은 채널 내에서 공유된 모든 대화 및 파일 히스토리를 확인할 수 있어 맥락에 대한 설명 없이 바로 업무에 투입될 수 있습니다.

조직문화개선 TF 팀은 Slack으로 구글 및 아웃룩 캘린더를 직접 연결해 개인의 일정 뿐만 아니라 팀 일정도 캘린더로 등록하고 관리하기 때문에 전체 업무 현황을 보다 정확하게 확인하고 있습니다. 또한 끊임없는 일회성 이메일 대신, 모든 커뮤니케이션은 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리할 수 있게 되었습니다. 또한 채널 단위로 공유와 접근 권한을 간단히 부여할 수 있어 보안성을 더욱 높였습니다.

또한 주요 업무용 솔루션인 Google Calendar, Office 365 등을 모두 Slack에 바로 통합하여 사용함으로써 커뮤니케이션의 정확성을 높이고, 궁극적으로는 팀의 업무 역량을 강화하고 있습니다.