[Why Slack] Agentforce in Slack을 소개합니다.

- 에이전트 AI의 시대가 도래했습니다. 맥킨지는 제너레이티브 AI가 연간 최대 4조 4천억 달러의 잠재적 수익을 창출할 수 있으며, 제너레이티브 AI를 사용하는 직원은 그렇지 않은 직원에 비해 40%의 성과 향상을 경험한다고 추정합니다.이는 엄청난 ROI 잠재력을 가지고 있으며, 직원들이 매일 직면하는 중요한 문제, 즉 업무 시간의 41%를 저가치 업무에 소비하는 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 인력은 한정된 리소스로 운영되고 있으며 이러한 생산성 향상을 실현하고 업무를 추진하기 위해서는 에이전트 우선의 업무 운영 체제가 필요합니다.Slack의 Agentforce는 모든 직원 에이전트를 업무 흐름에 참여시킵니다. Slack에서 에이전트포스는 워크스페이스의 공개 및 허가된 대화 데이터를 활용할 때 더욱 맥락에 적합하고 인사이트가 풍부하며 정확해집니다.Slack이 직원 에이전트를 위한 중심 허브가 되는 흥미로운 새로운 Agentforce 기능을 발표합니다. 직원들이 DM 및 채널 대화 환경을 통해 Agentforce에 참여하는 방법과 사전 구축된 패키지 주제 및 작업을 통해 맞춤형 Agentforce를 더 빠르게 구축하는 방법에 대해 알아보세요.
- Slack 템플릿을 소개합니다.
비즈니스 부문 및 사용 사례를 기반으로 구축되어 바로 사용 가능하고 사전 구성된 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로로서, 프로젝트 관리 또는 도움 요청 분류와 같은 새로운 프로세스를 구현하는 데 필요한 시간을 최소화할 수 있습니다.Slack 템플릿을 활용한 다양한 사례를 공유드리면서 많은 분들이 템플릿 기능을 바로 활용하실 수 있도록 Slack 팀이 도움을 드리겠습니다.
주요 발표자:
SlackDistinguished Solution Engineer송혁
SlackSenior Success Manager장지은
