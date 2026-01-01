Why Slack with Notion

Slack과 Notion이 만나 Why Slack with Notion으로 여러분들을 찾아뵙게 되었습니다. 더 스마트하게 업무를 처리하고 더 빠르게 학습하며 더 효과적으로 커뮤니케이션을 할 수 있도록 생성형 AI의 기능을 Slack과 Notion에서 어떻게 도입하였는 지 살펴볼 수 있습니다. 또한, Slack과 Notion이 만나 어떠한 시너지를 낼 수 있는 지 Notion 팀에서 직접 꿀팁도 공유드릴 예정입니다.

첫번째 세션으로는, Slack의 Distinguished Solution Engineer, 송혁님이 Slack에서의 생성형 AI에 대해서 이야기를 나눠주실 예정입니다. Slack의 사명에 맞춰 모두의 업무를 더 간편하고 즐겁고 생산적으로 만드는 데 생성형 AI가 어떻게 Slack 속에 자리잡고 있는 지 이야기를 나눠주실 예정입니다.

두번째 세션으로, Notion의 영업대표, 윤해열님께서 Notion팀이 Slack을 어떻게 활용하고 있는지 꿀팁들을 웨비나 함께해주신 분들에게 공유해주실 예정입니다. Slack과의 연동을 비롯하여 Notion 데모를 직접 보여드리면서 세션을 꾸려주실 예정이라서 많은 관심 부탁드립니다 🙇‍♀️❤️

조직문화는 다양한 업무 형태(재택근무, 하이브리드 근무 혹은 거점 사무실 근무)에 따라 계속해서 변화하고 진화합니다. 어디서나 업무가 가능한 세상에서 비즈니스 기대치를 충족 및 능가하려면 조직은 향상된 협업 방식이 필요합니다. Slack은 생산성 플랫폼으로서 조직이 전문성을 활용해 효율적으로 전략적인 업무에 집중하여 생산성을 향상시킬 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.