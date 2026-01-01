Why Slack with CJ Olive Young

2024년 여름을 맞이하는 7월 말 ‘Why Slack with CJ 올리브영’으로 여러분들에게 인사드립니다. 이번 Why Slack에서는 ‘Slack을 활용한 생산성 업그레이드’ 특집으로 알찬 세션들을 준비해보았습니다. Slack 리스트 기능이 공개된 지 약 한달이 지난 지금, 많은 분들이 Slack 리스트 기능 활용법에 대해서 문의를 주셨습니다. 그래서 준비했습니다 🙌

첫번째 세션으로는, Slack에서 Lead Solution Engineer 담당하고 계신 다혜님이 Slack 리스트의 A부터 Z까지, ‘리스트’ 활용법에 대해서 알려드릴 예정입니다. 매일 수백만 건의 대화가 Slack에서 이루어지고 있습니다. 이제는 Slack내의 ‘리스트’에서 작업 항목, 마감 기한, 소유자, 중요한 리소스와 같은 해당 대화에서 가장 중요한 부분을 포착하고 구성하고 추적할 수 있습니다. Slack에서 이루어지고 있는 대화에 체계를 세워 프로젝트 채널에서 보낸 다음 단계를 실행 가능한 결과물로 전환하거나 다이렉트 메시지에서 받은 요청을 리스트에서 확인하여 팀 전체에 공유할 수 있습니다. 리스트를 사용하면 대화를 어떻게 업무로 바로 바로 전환할 수 있는 지 직접 확인해봐주세요.

리스트 외에도 많은 분들이 잘 활용해주시고 있는 ‘캔버스’에 대해서도 준비를 해보았습니다. 캔버스는 Slack 워크스페이스와 완벽하게 연결되어 팀이 정보를 구성하고 큐레이팅하며 공유하는 데 도움이 되는 도구입니다. 직관적으로 콘텐츠 서식을 지정하고, 팀원을 직접 멘션하거나 모든 대화를 공유할 수 있습니다. 두번째 세션으로는 이 ‘캔버스’ 기능을 잘 활용하고 계시는 CJ 올리브영의 QA Engineer 담당하고 계신 소현님이 활용 팁을 상세하게 공유해주실 예정입니다. ‘캔버스’ 활용팁과 더불어 소현님은 Slack으로 통합된 올리브영의 옴니채널 장애 대응기를 아래와 같이 전달해주실 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드려요. 😍

올리브영의 옴니채널 전략

올리브영 인시던트 대응 프로세스

효과적인 인시던트 대응을 위해 기술 조직이 갖춰야 할 5가지

Slack을 좀 더 어떻게 우리 조직문화에 맞게 재밌고 생산성있게 활용할 수 있을까? 에 대해서 고민을 가지고 계신 모든 분들에게 열려있는 웨비나입니다. 저희가 실제적으로 Slack을 사용하는 꿀팁과 더불어 정말 다양한 재미있는 고객사들의 활용 팁에 대해서도 전달드릴 예정이오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 👀❤️