2023 State of Work 보고서: 엔지니어링 트렌드

혁신적인 기술과 프로세스를 채택하는 데 있어 소프트웨어 엔지니어들이 앞서갈 때가 많습니다. 하지만 리더가 팀이나 조직 전체에 생산성을 더욱더 높이기 위해 할 수 있는 간단한 방법이 있습니다. 엔지니어링 리더는 워크플로를 자동화하고 프로세스를 간소화하며 진정한 협업 문화를 구현함으로써 더 행복하고 생산성이 뛰어난 팀으로 이끄는 환경을 조성할 수 있습니다.
엔지니어링 리더를 위한 이번 State of Work 보고서 특별판에서는 오늘날 팀이 직면한 생산성과 관련된 가장 큰 장애물을 살펴봅니다. 이 보고서에서는 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다.
- 엔지니어링 리더가 팀의 생산성을 측정하는 가장 효과적인 방법
- 엔지니어들에게 동기를 부여하는 입증된 방법(힌트: 단순한 복지 혜택이 아님)
- 엔지니어링 리더가 자동화와 AI를 통해 애자일 프로세스를 개선하는 방법
