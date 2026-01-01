액셀러레이터 앱으로 플랫폼 여정을 바로 시작하세요

두 개의 비즈니스를 한 치의 오차도 없이 똑같이 운영할 수 없듯, Digital HQ도 마찬가지입니다. 그래서 Target, Nutanix와 같은 수천 곳의 고객사에서는 요청 승인, 문제 분류 등 팀 고유의 프로세스를 개선하기 위해 사용자 지정 앱을 만들고 있습니다.

하지만 사용자 지정 앱을 개발할 수 있는 시간이나 리소스를 모든 기업이 내부에 갖추고 있는 건 아닙니다. 액셀러레이터 앱 프로그램을 통해 Slack 기술 전문가의 도움을 받으면, 효과가 검증되고 신뢰할 수 있는 사용자 지정 앱을 조직에서 사용할 수 있습니다. Slack과의 파트너십을 통해 Slack을 더욱 잘 활용할 수 있는 11가지 방법을 읽어 보세요.

1. 요청 봇: Slack 관리자 작업 간소화

Slack 관리자의 경우, 일상적인 작업들이 금방 복잡해지기 마련입니다. 새 워크스페이스를 만들거나 게스트에게 권한을 부여하는 일처럼 몇 번만 클릭하면 되는 단순한 워크플로는 시간만 소모하는 반복 작업이 됩니다.

요청 봇은 Slack 관리자 워크플로에 구성을 추가해 사용자가 지원을 요청하거나 Slack 관리자가 들어오는 요청을 추적, 관리, 해결하는 방법을 간소화해 줍니다. 이 앱은 채널 업데이트, 멤버 초대 및 Slackbot 응답과 같은 반복적인 관리자 작업을 자동으로 처리해 줍니다. Slack 관리자의 추가 입력이 필요한 모든 요청은 몇 번의 클릭만으로 빠르게 검토 및 해결할 수 있도록 채널로 라우팅됩니다.

들어오는 요청을 간소화하면 Slack 관리자는 다음의 일들이 가능해집니다.

제어 기능의 저하 없이 Slack을 대규모로 관리

요청을 원활하게 분류하고 함께 해결하도록 시스템 구축

일상적인 작업을 자동화하여 더 복잡한 문제를 처리할 시간 확보

2. 비서 봇: 내부 공지 간소화

조직의 전체 공지는 직원들이 일관성과 투명성을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 하지만 경영진이 메시지를 만들고, 배포 목록을 만들고, 참여도를 측정하기 위해 내부 커뮤니케이션 팀과 협업할 시간이 없을 때도 있습니다.

비서 봇은 임원이나 경영진을 대신하여 Slack 메시지를 쉽게 게시하고 예약할 수 있는 도구를 내부 커뮤니케이션 팀이나 경영지원 팀에 제공합니다. 각 공지는 Slack 채널에서 간소화되므로 여러 이메일 배포 목록을 취합할 필요가 없습니다. 해당 채널에서는 반응을 확인하고, 참여도를 측정하고, 공지를 모은 검색 가능한 아카이브를 만들 수 있습니다.

경영진 공지를 자동화하면 내부 커뮤니케이션 및 경영 지원 팀은 다음의 일들이 가능해집니다.

경영진 대신 메시지를 게시하여 조율에 걸리는 시간 절감

공지 채널 에 메시지를 게시하여 참여를 간소화

3. 성과 봇: 고객과 대규모로 소통

영업 및 고객 성공 팀은 제품 모범 사례, 예정된 릴리스 노트, 관련 마케팅 자료 등 고객에게 수많은 업데이트를 전달해야 하는 업무를 맡을 때가 많습니다. 특히 수백 명씩 되는 고객을 지원해야 할 경우라면 이런 업데이트를 계획하고 보내는 데 시간, 인력, 노력이 들어갑니다.

성과 봇은 Slack에서 고객과의 소통을 확장하여 팀이 수백 개의 Slack Connect 채널에서 한번에 메시지를 보내고 고객 커뮤니케이션 전략의 중심에 Slack을 두도록 해 줍니다. 회사의 CRM과 통합하여 각 메시지의 잠재 고객을 세분화하고 시간 경과에 따른 참여도를 추적할 수 있습니다.

고객에게 직접 보내는 메시지를 자동화하면 영업 및 고객 성공 팀은 다음의 일들이 가능해집니다.

고객에게 보내는 커뮤니케이션의 계획 및 전송 시간 절감

고객 참여 및 대화를 유도하기 위해 꾸준한 업데이트 공유

하나의 메시지를 대규모로 게시하여 메시지를 더 세련되게 만들고 일관성 향상

4. 데이터 보호 봇: Slack에서 민감한 데이터를 안전하게 공유



민감한 정보나 데이터를 다루는 팀의 경우, 특히 시간이 촉박한 환경에서 일할 때 효과적으로 소통하기가 힘들 수 있습니다. 사용자가 제한된 정책에 봉착하면 일을 빠르게 처리하기 위해 공인되지 않은 도구를 사용할 때가 있습니다.

데이터 보호 봇은 사용자가 Slack에서 보호된 메시지를 쉽고 안전하게 공유하는 방법을 제공합니다. 지정된 사용자 및 관리자만 보호된 메시지를 공개할 수 있으며, 해당 메시지는 지정된 기간 후에 자동으로 만료됩니다.

사용자가 Slack에서 민감한 데이터를 안전하게 공유할 수 있게 되면 보안 팀은 다음의 일들이 가능해집니다.

문제나 오류 등 시간이 촉박한 상황에서 팀이 더 빠르고 안전하게 일하도록 지원

보안 필터 및 메시지 만료를 사용하여 민감한 데이터의 유출 감소

공인되지 않은 도구의 사용을 제한하여 데이터 공유에 대한 가시성 유지

5. 문제 분류 봇: 신속한 문제 해결

팀은 요청 유형별로 SLA 기간이 다른 여러 지원 흐름을 관리해야 하는 경우가 많습니다. 대부분 어떤 요청이 SLA 기간이 만료되어 가고 즉시 대응해야 하는지 확인하기가 어렵습니다.

심사 봇은 여러 팀 간에 이뤄지는 지원 흐름을 집중시키고 표준화하면 모두 보조를 맞추고 SLA를 지킬 수 있습니다.

분류 흐름이 간소화되면 지원 팀은 다음의 일들이 가능해집니다.

반복적인 관리 작업을 자동화하여 담당자의 생산성 향상

SLA 위반 횟수 감소

채널에 저장된 해결 사례들을 활용함으로써 반복된 요청 감소

6. 프로그램 및 이벤트 봇: 직원 간의 관계 구축

신규 직원이든 경험 많은 직원이든, 특히 원격이나 하이브리드 업무 환경에 있다면 누구나 동료들과 단절된 느낌을 받게 됩니다. 내부 이벤트는 조직 안에서 관계를 형성하는 데 효과적인 방법이 될 수 있지만 추적, 유지, 관리하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

프로그램・이벤트 봇은 단지 추측을 기반으로 팀원 간 관계를 형성하지 않으며, 디지털이나 대면 방식의 소셜 프로그램을 만들어 다양성이나 포용성 이니셔티브, 가상 콘퍼런스, 내부 교육 등을 지속하는 데도 도움을 줍니다.

Slack 앱은 이런 프로그램들을 위한 수동적인 조율을 처리하는데, 예를 들면 소규모 그룹 참여를 위해 비공개 채널을 자동으로 설정하고, Slack에서 이벤트 등록을 간소화하고, 매일 토론 프롬프트를 예약합니다. 참여 포인트 등 기본적인 보상 시스템을 통해 프로그램에 게임적 요소를 더하고 시간의 흐름에 따라 직원들의 참여를 유도할 수 있습니다.

내부 프로그램 및 이벤트 조율이 자동화되면 직원들은 다음의 일들이 가능해집니다.

직원이 얻는 장점: 직원 참여를 높이고 커뮤니티 및 소속감 형성

고용주가 얻는 장점: 내부 이벤트 관리에 드는 시간과 노력을 절감

향후 프로그램 최적화를 위해 프로그램 참여도 분석

7. 소셜 미디어 봇: 소셜 미디어 관리를 중앙 집중화

효과적인 디지털 미디어 전략을 위해서는 모든 소셜 플랫폼에서 시기적절하게 업데이트, 공지, 마케팅 프로모션을 메시지로 내보내는 능력이 필요합니다. 그와 동시에 마케팅 및 브랜드 팀은 소셜 콘텐츠의 초안 작성, 검토, 변경 및 최종 확정에 이르는 많은 단계에 걸쳐 내부적인 일관성을 유지해야 합니다.

Slack 소셜 미디어 봇은 이 프로세스를 간소화하기 위해 Twitter와 같은 소셜 미디어 플랫폼과 통합되어 Slack 내에서 모든 메시지를 즉시 간편하게 게시할 수 있게 해 줍니다.

Slack에서 알림이 자동화되고 작업이 중앙 집중화되면 팀은 다음의 일들이 가능해집니다.

검토가 필요한 새 초안이 있거나 상태 업데이트가 이루어진 경우 즉시 알림 받기

검토자가 매일 사용하지 않는 외부 소셜 플랫폼 서비스에 가입하고 로그인하지 않아도 돼 불편 감소

게시 과정의 기록을 확보해 완전한 투명성 제공

8. 강좌 봇: 학생들의 수업 참여 유도

교육자에게는 강좌의 일반적인 측면을 쉽게 관리하는 방법이 필요할 수 있습니다. 하지만 디지털 수업 관리 솔루션을 구축하거나 구매하기 전에 고려해야 할 중요한 사항은 IMS Global Consortium에서 지정한 표준을 사용하여 학생의 개인정보 및 데이터 보안을 지키기 위해 LTIⓇ(Learning Tools Interoperability) 규정을 준수하는 것입니다.

Slack의 강좌 봇은 LTI와 호환되며 Canvas 또는 Blackboard와 같은 학습 관리 시스템과 통합할 수 있습니다. 강좌 봇을 채택하면 시스템 관리자와 교육자는 다음의 일들이 가능해집니다.

강좌 전 설정부터 보관까지의 작업을 간소화하고 자동화

학생 데이터 보안을 위한 모범 사례 준수

게시된 학점 등 LMS의 자동 공지를 통해 학생 참여 유도

학생과 강사를 워크스페이스 및 채널에 모아서 커뮤니티 형성 및 학습 촉진

9. SMS 봇 Slack으로 보내는 스마트폰 문자 메시지

프런트 오피스 직원, 현장 담당자, 매장 관리자 또는 채용 담당자 등 많은 전문가들이 외부 사람들과 연락할 때 문자 메시지에 의존하고 있습니다. 하지만 휴대폰은 방해가 될 수 있고 작업을 진행하기 위해 기기를 오가는 건 불편한 일입니다.

Slack의 SMS 봇은 고급스러우면서도 간단한 솔루션을 제시합니다. SMS 봇을 사용하면 사용자가 협업 속도를 높이고 데이터를 중앙 집중화된 상태로 유지하는 동시에, 익숙한 동일 프런트엔드 환경에서 휴대폰으로 문자 메시지를 주고받을 수 있습니다. Twilio API를 통해로 구축된 문자 메시지 대화는 개별 Slack 채널이 생성되며 시작됩니다. Slack SMS 봇으로 스마트폰 문자 메시지를 강화하면 다음의 일들이 가능해집니다.

각 연락처마다 비공개 채널을 자동 생성

문자 메시지 커뮤니케이션 수신 동의를 위해 자동 초대

내부 대화를 비공개로 유지하며 팀원과 Slack에서 협업

대화의 전체 기록을 한곳에서 확인

10. 서비스 봇: Slack 내에서 ServiceNow 인스턴스 관리

ServiceNow와 Slack을 오가며 정보를 찾고, 업데이트하고, 애플리케이션 간의 업데이트를 지속적으로 확인하게 되면 시간을 낭비하게 됩니다.

설정 가능한 서비스 봇을 사용하면 ServiceNow 경험을 Slack으로 가져와 사용자가 ServiceNow에 있는 항목을 만들고, 확인하거나 업데이트하며 알림을 받을 수 있습니다. 서비스 봇을 통해 Slack에서 바로 ServiceNow 알림을 받고 조치를 취할 수 있으므로 응답 시간을 단축하여 IT 및 서비스 팀의 생산성과 효율성이 높아집니다.

11. AWS 알림 봇

개발자는 AWS 환경에서 가능한 한 빨리 문제를 식별해야 합니다. AWS 알림 관리자는 AWS에서 특정 이벤트가 발생하면 Slack에 알림을 보냅니다. 이 이벤트에는 실패한 상태 확인, 빌드 실패 및 배포 상태가 포함되며, 콘솔 링크 및 오류 로그 등의 정보도 포함됩니다. AWS 알림 봇을 사용하면 다음의 일들이 가능해집니다.

몇 분 안에 오류를 식별하여 개발자가 신속하게 대응 가능

Slack 채널을 통해 올바른 개발자 및 이해 관계자에게 알림 전송

구성 옵션을 맞춤 설정하여 개발자가 중요도 높은 알림의 우선순위를 지정 가능

스레드 기능을 사용하여 너무 많은 알림으로 인한 방해 요소 감소

12. 릴레이 봇: 일괄 메시지 배포 자동화

여러 Slack 채널에 걸쳐 메시지 배포를 위해 수동으로 메시지를 복사하고 붙여넣는 일은 지루할 수 있습니다. 릴레이 봇이 있으면 하나의 메시지를 여러 채널에 동시에 보내 시간을 절약할 수 있습니다.

수신을 선택한 Slack 채널에 보내는 마케팅 메시지를 자동화하는 데 가장 적합한 것은 성공 봇이지만, 릴레이 봇은 채널 또는 DM의 게시물이 사용자를 대신하여 전송되는 맞춤형 및 선별된 메시지 발신 경험을 제공합니다. 릴레이 봇에서는 채널에 사전 설치되어 있지 않은 배포 목록을 사용할 수 있습니다.

13. 오류 봇: 중요 오류를 더 효과적으로 조정 및 관리

네트워크 중단이나 서버 충돌과 같이 팀이 협력하여 즉각적인 대응이 필요한 활성 오류를 관리해야 하는 경우, 알맞은 전문가를 빠르게 모으는 것이 아주 중요합니다.

오류 봇은 대응자, 주제별 전문가 및 영향을 받은 당사자에게 알리고 이들을 연결하여 오류 해결까지 걸리는 시간을 줄입니다. 오류 봇으로 다음과 같은 일을 할 수 있습니다.

주어진 문제에 대해 조치를 취할 사용자 그룹 및 제품 전문가를 지정합니다.

관리자의 검토를 받을 문제 보고서를 제출하여 해결 프로세스를 시작합니다.

여러 그룹 및 워크스페이스 간에 보고서를 공유합니다.