마케팅 팀의 Slack 사용 관련 Total Economic Impact™

마케팅 담당자가 업무를 성공적으로 추진하려면 여러 팀 간의 협업 작업이 필요합니다. 즉, 프로젝트를 관리하고, 파트너와 협업하고, 자주 사용하는 도구를 통해 주요 성과를 달성할 수 있도록 도와주는 Digital HQ가 필요합니다.

Slack을 사용하면 마케팅 팀이 시장에 더 빨리 진출하고 브랜드를 성장시키며 활동을 수익으로 전환할 수 있습니다. Forrester Consulting에서 수행한 위탁 연구에서는 Slack을 사용하는 마케팅 팀의 잠재적 투자 수익률을 계산합니다.

이 보고서에는 여러 회사가 Slack을 통해 실현하고 있는 경제적 가치에 대한 인사이트가 담겨 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

설문 조사 대상 기업에서 완료된 연간 캠페인 수 15% 증가

마케팅 팀의 캠페인당 수익 9% 증가

Slack을 통해 채용 및 온보딩 프로세스 개선

보고서를 다운로드하여 자세히 알아보세요.