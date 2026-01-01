업무를 위한 새로운 방식- 미래를 위한 5가지 필수 사항을 알아보세요

우리는 비즈니스 역사상 가장 어려운 시기 중 한 해를 보내고 있습니다. 팬데믹으로 모든 회사가 보통은 수년, 수십 년이 걸릴 혁신을 단시간에 이뤄내야만 했습니다. 그중 무엇을 최고로 꼽을 수 있을까요? 바로 Digital HQ로의 전환입니다.

팬데믹 이전에는 건물 형태의 실제 본사가 협업과 생산성을 위한 핵심 역할을 했습니다. 디지털 도구는 실시간 대면 업무를 보조하는 역할에 그쳤지요. 하지만 예전의 접근 방식은 더 이상 비즈니스가 요구하는 환경이나 직원들의 기대치에 부합하지 않습니다. 어디서나 업무를 처리해야 하는 요즘 같은 시대에 필요한 것은 바로 Digital HQ입니다. 시간대나 물리적 공간을 넘어 팀, 도구, 고객, 파트너를 하나로 연결하는 공간이죠.

지난 한 해 동안 Slack은 모든 분야와 규모의 기업들을 대표하는 진보적인 기업 리더들과 업무 시스템을Digital HQ로 전환하는 것에 대한 대화를 나눴습니다. 그리고 그들의 의견을 다음 5가지 필수 사항으로 정리했습니다.

직원 참여는 디지털 우선 방식으로 변화시켜야 합니다. 조직 전반의 일관성은 그 어느 때보다 중요합니다. 에코시스템 경제에는 새로운 파트너 전략이 필요합니다. 고객 주도의 혁신이 CX 융합을 이끌고 있습니다. 자동화로 업무를 가속화하는 기업이 성공하게 됩니다.

전체 가이드북을 다운로드하여 다른 기업 리더들이 조직에서 어떻게 디지털 우선 혁신을 주도하고 있는지 알아보세요. 또 세계에서 가장 성공적인 기업들이 Slack과 함께 어떻게 Digital HQ를 구축하고 있는지도 자세히 살펴볼 수 있습니다.