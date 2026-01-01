영업을 위한 새로운 방식- 미래를 위한 5가지 필수 사항을 알아보세요

2020년의 큰 변화를 통해 영업 팀은 어디서나 업무가 가능해진 세상에서 어떻게 일해야 할지 다시 생각해 보게 되었습니다. 같은 시간, 같은 장소에서 대면으로 이루어지던 영업은 이제 과거가 되어 버렸습니다. 오늘날 영업 담당자에게는 영업을 위한 Digital HQ가 있어야 합니다. 물리적 위치나 업무 시간과 상관없이 팀, 고객, 파트너 사이에서 원활하게 업무를 처리할 수 있는 공간 말이지요.

Slack은 여러 산업과 국가에 걸쳐 다양한 비즈니스 리더 및 영업 리더들과 함께 지금 현재 일어나는 일과 앞으로의 전망에 대해 이야기를 나누었습니다. 그 결과 5가지 주제가 Digital HQ 시대를 지배할 것으로 전망되었습니다.

가이드북을 다운로드한 후 이 주제들이 영업 리더에게 어떤 의미인지, 또 세계에서 가장 성공한 기업들의 영업 조직은 Slack을 통해 Digital HQ를 어떻게 구축하고 있는지 알아보세요.