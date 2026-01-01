10-ways-to-replace-that-meeting-part-2-hero

비효율적인 회의를 Slack으로 대체하는 10가지 방법

유연한 대안을 통해 당신과 팀의 소중한 시간을 더 많이 확보하세요.

비효율적인 회의로 인한 비용은 얼마나 될까요? 최근 한 Bloomberg 기사에 따르면, 직원들은 한 주에 평균 18시간을 회의에 할애합니다.* 불필요한 회의로 인해 직원 한 명당 연간 25,000 달러의 비용이 낭비되며, 합산하면 5,000명 이상의 직원을 둔 조직의 경우 매년 낭비되는 비용이 1억 1백만 달러에 이릅니다.*

현재 귀사의 조직은 생산성을 최대화하고, 비용을 절감하고, 실제로 성과를 가져올 영향력 큰 업무에 집중할 방법을 모색 중일 겁니다. 이를 위한 가장 쉬운 방법 중 하나는 비효율적이고 불필요한 회의를 줄이는 것입니다.

본 가이드에서는 그 방법들을 알려드립니다.

  1. 비동기식으로 협업하여 중요한 정보를 단계적으로 전달하고 다양한 시간대를 아우르며 효율적으로 일하기
  2. 기존 회의보다 훨씬 짧은 시간 안에 동료들과 실시간으로 업무 공유하기
  3. 프로세스 자동화로 시간을 절감하고 중요한 작업들을 간소화하기

 

*Bloomberg, “Useless Meetings Waste Time and $100 Million a Year for Big Companies,” 2022년 9월 26일

