비효율적인 회의를 Slack으로 대체하는 10가지 방법

비효율적인 회의로 인한 비용은 얼마나 될까요? 최근 한 Bloomberg 기사에 따르면, 직원들은 한 주에 평균 18시간을 회의에 할애합니다.* 불필요한 회의로 인해 직원 한 명당 연간 25,000 달러의 비용이 낭비되며, 합산하면 5,000명 이상의 직원을 둔 조직의 경우 매년 낭비되는 비용이 1억 1백만 달러에 이릅니다.*

현재 귀사의 조직은 생산성을 최대화하고, 비용을 절감하고, 실제로 성과를 가져올 영향력 큰 업무에 집중할 방법을 모색 중일 겁니다. 이를 위한 가장 쉬운 방법 중 하나는 비효율적이고 불필요한 회의를 줄이는 것입니다.

본 가이드에서는 그 방법들을 알려드립니다.

비동기식으로 협업하여 중요한 정보를 단계적으로 전달하고 다양한 시간대를 아우르며 효율적으로 일하기 기존 회의보다 훨씬 짧은 시간 안에 동료들과 실시간으로 업무 공유하기 프로세스 자동화로 시간을 절감하고 중요한 작업들을 간소화하기

*Bloomberg, “Useless Meetings Waste Time and $100 Million a Year for Big Companies,” 2022년 9월 26일