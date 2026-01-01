디지털 중심의 영업 문제를 해결하는 5가지 검증된 방법

디지털 중심의 현대 사회에서 더이상 과거의 방식으로는 영업을 수행할 수 없습니다. 주요 사례: McKinsey의 분석에 따르면 B2B 의사 결정자 4명 중 1명은 원격으로 이뤄지는 상호 작용을 선호합니다.

하지만 디지털을 기반으로 한 영업은 양날의 검이 될 수 있습니다. 주요 잠재 고객에게 접근하기가 무척 수월한 반면, 그러한 잠재 고객은 상품을 판매하려는 다른 수많은 이메일에 파묻히게 됩니다. 어떻게 해야 차별화될 수 있을까요?

성공적인 영업을 위해서는 경쟁 업체보다 더 많은 노력과 창의성이 요구됩니다. 이 가이드에서는 Bravado, #samsales Consulting, DocuSign의 뛰어난 영업 책임자들이 다음 사항에 대한 도움말을 제공합니다.