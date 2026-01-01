영업 팀을 위한 Slack 안내서

영업 팀은 적은 매출도 소중하다는 것을 잘 알고 있습니다.

매출을 증대할 책임이 있는 영업 담당자, 즉 오늘날의 비즈니스는 더 빠르게 제품과 서비스를 판매하고 회사에 더 많은 가치를 더해야 한다는 막대한 부담을 짊어지고 있습니다. 하지만 많은 영업 담당자들이 영업 시간의 일부만을 실제 영업에 사용합니다. 하루 중 많은 시간을 CRM에 활동을 기록하고, 계정에 대한 정보를 찾고, 고객의 질문에 응답하는 등 관리 작업을 하는데에 온통 뺏깁니다.

영업 팀이 이메일 수신함을 뒤지고 회의 준비에 드는 시간을 줄이고, 대신 고객과의 관계를 형성하거나 자동화를 통해 거래 성사를 더 빠르게 진행하는 등 실제로 중요한 일에 더 많은 시간을 사용할 수 있는 방법을 알아보세요. 이 안내서에서는 여러분과 영업 팀이 Slack과 Salesforce를 사용하여 계정 채널에서 일하고, 효과적인 앱이나 서비스를 통합하고, 새로운 Slack 기능을 배포하며, 정보를 빠르게 찾아 모든 기회를 최대치로 활용하는 방법을 보여 줍니다.

이 안내서를 참조하여 다음의 일들을 달성하는 방법을 알아보세요.