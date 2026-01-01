새로운 IT 업무 방식

우리는 비즈니스 역사상 가장 힘겨웠던 시기 중 한 해를 마치고 있습니다. 팬데믹으로 모든 회사가 보통은 수년, 수십 년 걸렸을 혁신을 빠르게 이뤄내야 했습니다. 그 중 무엇을 최고로 꼽을 수 있을까요? 바로 Digital HQ로의 전환입니다.

팬데믹 이전에는 조직의 물리적인 본사가 협업과 생산성의 핵심 역할을 했습니다. 디지털 도구는 실시간 대면 업무를 보완하는 데 그쳤습니다. 하지만 예전의 접근 방식은 더 이상 비즈니스가 요구하는 환경이나 직원들의 기대치에 부합하지 않습니다.

지금처럼 장소와 상관없이 업무를 처리할 수 있는 시대에 필요한 것은 더 빠르고 더 유연하며 포용적인, 더 나은 업무 방식입니다. IT 리더들은 향후 트렌드를 예측하고, 전체 비즈니스를 성장시킬 도구와 시스템을 식별하고, 조직 전체가 이를 최대한으로 활용할 수 있게 이끌어 바로 그 “더 나은 방식”을 만드는 데 추진력을 더합니다.

가이드를 다운로드하여 장소와 상관없이 업무를 처리할 수 있는 시대에서 중요한 5가지 주제를 살펴보세요. IT 리더들이 조직 내의 팀, 도구, 파트너를 Digital HQ에 어떻게 결집했는지, 이를 통해 직원들이 가장 탁월하게 업무 성과를 낼 수 있는 근무 장소, 시간, 방법을 어떻게 선택할 수 있도록 해 주었는지도 알아보세요.