Slack이란 무엇인가요?

Slack은 전 세계 기업의 업무 양식을 더 간편하고, 즐겁고, 생산적으로 만들고 있습니다. 2013년에 작은 채팅 도구로 시작하여 현재는 모든 산업 분야에 있는 20만 개 이상의 조직이 채택하고 있는 정교한 업무 운영 시스템으로 발전했습니다.

이 전자책에서는 영업, 마케팅, IT, 서비스, 재무 등 기업 조직의 성장 부서들이 더욱 효율적으로 협업할 수 있도록 Slack이 어떻게 도움을 주는지 심층적으로 살펴봅니다. 영업 체결률 개선부터 합병 및 인수 간소화까지, Slack은 업무 방식을 혁신하고 있습니다.

이 전자책을 다운로드하여 배울 수 있는 내용: