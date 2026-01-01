Contratação e recrutamento no estilo Slack

Duas contratações, duas histórias diferentes

Armando está pronto para recomeçar a carreira. Por isso, quando soube que a Organização Coiote estava procurando desenvolvedores de apps, ele prontamente enviou seu currículo.

Nas quatro semanas seguintes, ele não recebe nenhuma notícia sobre sua inscrição. Até que, de repente, ele recebe um e-mail o convidando para uma entrevista. Quando chega o grande dia, Armando não tira os olhos do celular, à espera de uma chamada às 10h em ponto. No entanto, o celular só toca às 10h30. Anand começa a ficar cheio de dúvidas. A entrevista finalmente começa. Entretanto, assim que ouve a primeira pergunta, Armando percebe que não tem a experiência que a Coiote está procurando. Todo o processo de candidatura de Armando foi uma perda de tempo, para ele e para a Coiote. Desiludido, ele reclama sobre a sua experiência na Internet e jura que jamais aceitará trabalhar na Organização Coiote.

“O processo de contratação pode ser uma tortura. Longa e complicada, a jornada desde a inscrição para a vaga até o primeiro dia de trabalho muitas vezes é cheia de percalços para o candidato e para a equipe de RH ou recrutamento.” Robin Schooling Diretora de pessoal, Strio Consulting

Do outro lado da cidade, Betina está animada. Ela está concorrendo a uma vaga no setor de vendas da Empresa Bigornas, e tudo está correndo muito bem. Ela viu o anúncio do emprego há uma semana. Quase imediatamente após enviar seu currículo por e-mail, ela recebeu um convite do diretor de RH da Empresa para participar de um canal do Slack. Lá, ela conheceu todas as pessoas envolvidas no processo de recrutamento e teve a oportunidade de tirar muitas das suas dúvidas.

Ao longo dos próximos dias, ela concluiu seu teste de aptidão por meio do canal e recebeu feedback sobre ele. Além de ter feito um teste excelente, ela também conheceu vários de seus possíveis futuros colegas. Agora, ela está agendando sua entrevista para daqui a três dias, falando diretamente com os entrevistadores por meio do Slack para combinar todos os detalhes. Ela mal pode esperar para conhecê-los. Betina está convencida. Seja como for, ela certamente quer muito trabalhar na Empresa Bigornas.

O que é uma boa experiência

Como mostram as duas histórias, o recrutamento é um processo complexo que pode facilmente dar errado. No entanto, se você acertar, poderá ter muitos benefícios:

Encontrar a pessoa certa

Contratar a pessoa errada é um erro que pode custar caro e levar anos para ser corrigido. Um bom processo de recrutamento é aquele que acerta de primeira.

Contratar a pessoa errada é um erro que pode custar caro e levar anos para ser corrigido. Um bom processo de recrutamento é aquele que acerta de primeira. Atrair os melhores talentos

Os candidatos têm muitas opções e precisam de um motivo para escolher a sua empresa.

Os candidatos têm muitas opções e precisam de um motivo para escolher a sua empresa. Chegar primeiro

A tecnologia acelerou tudo, e os bons candidatos não ficam esperando. Trabalhadores jovens esperam uma experiência tecnológica e sempre on-line. Você precisa ter agilidade para fazer contratações revolucionárias antes da concorrência.

A tecnologia acelerou tudo, e os bons candidatos não ficam esperando. Trabalhadores jovens esperam uma experiência tecnológica e sempre on-line. Você precisa ter agilidade para fazer contratações revolucionárias antes da concorrência. Criar sua marca como empregador

Os candidatos supõem que a experiência de recrutamento é um reflexo da experiência como funcionários. Um processo forte de contratação faz com que eles se sintam seguros de que fizeram a escolha certa e os motiva a começar com todo o gás.

Os candidatos supõem que a experiência de recrutamento é um reflexo da experiência como funcionários. Um processo forte de contratação faz com que eles se sintam seguros de que fizeram a escolha certa e os motiva a começar com todo o gás. Economizar tempo e dinheiro

O processo de recrutamento demora aproximadamente 38 dias por contratação. Quanto melhor for o seu processo de recrutamento, mais você economizará.

O processo de recrutamento demora aproximadamente 38 dias por contratação. Quanto melhor for o seu processo de recrutamento, mais você economizará. Ter uma estratégia (por fim)

Processos de recrutamento mais inteligentes significam menos burocracia e mais parcerias de maior impacto. Assim, você pode se concentrar em desenvolver habilidades, planejar e agregar cada vez mais valor.

Em outras palavras, recrutar é muito mais do que simplesmente buscar recursos humanos no mercado de trabalho. É um processo humano e colaborativo que envolve aprendizado, compreensão e construção de relações.

O que os candidatos querem

Catherine Rush, ex-diretora de talentos de tecnologia da DMG Media, argumenta que os recrutadores precisam:

Tornar o processo de recrutamento o mais rápido possível

Enxergar o processo com os olhos dos candidatos para entender se ele funciona para eles

para entender se ele funciona para eles Dar aos candidatos a oportunidade de se expressar, explicar suas experiências e demonstrar suas habilidades

Dar feedback aos candidatos a respeito de seu desempenho

Um bom recrutamento combina três elementos vitais:

Por que as antigas abordagens de recrutamento não dão conta do desafio

As empresas e os candidatos estão exigindo muito mais do processo de recrutamento. O problema é que essas abordagens antiquadas, que se baseiam em ferramentas como e-mail, telefone e planilhas, simplesmente não correspondem a essas expectativas.

O que são abordagens antigas de recrutamento:

Lentas

Demoram demais para encontrar as pessoas certas e integrá-las, desperdiçando muito tempo e dinheiro no processo

Demoram demais para encontrar as pessoas certas e integrá-las, desperdiçando muito tempo e dinheiro no processo Unilaterais

Consideram somente as necessidades internas da empresa que está recrutando sem prestar atenção às necessidades e aos desejos dos candidatos

Consideram somente as necessidades internas da empresa que está recrutando sem prestar atenção às necessidades e aos desejos dos candidatos Indiferentes

Deixam os candidatos esperando semanas para saber o que aconteceu com as suas inscrições

Deixam os candidatos esperando semanas para saber o que aconteceu com as suas inscrições Complicadas

Dependem de tecnologia obsoleta que simplesmente não dá conta de comunicação instantânea, compartilhamento ininterrupto de informações ou colaboração remota entre recursos

“Os melhores candidatos (...) têm certo desdém por empregadores que não sabem o que estão procurando, não definem nem cumprem expectativas, ouvem sem escutar e não se responsabilizam por respeitar todos os candidatos interessados na empresa.” Talent Board North American Candidate Experience Report

A plataforma de mensagens baseada em canais: uma nova abordagem para gerenciar o recrutamento (e as outras áreas do RH)

Os líderes de recursos humanos de vários setores já descobriram uma nova e poderosa maneira de simplificar e acelerar o processo de recrutamento. O nome dela é plataforma de mensagens baseada em canais, que é bem diferente da primeira geração de intranets e de ferramentas de colaboração:

Voltada para o usuário: gerenciada por e para usuários

gerenciada por e para usuários Fluida e orgânica: apoia a maneira como cada equipe quer trabalhar em cada projeto

apoia a maneira como cada equipe quer trabalhar em cada projeto Aberta: compartilhar é o padrão (com privacidade e segurança herméticas)

compartilhar é o padrão (com privacidade e segurança herméticas) Baseada em canais: organizada de maneira lógica em canais por projeto, equipe ou assunto

organizada de maneira lógica em canais por projeto, equipe ou assunto Pesquisável: para que o conhecimento da empresa esteja disponível e possa ser localizado

para que o conhecimento da empresa esteja disponível e possa ser localizado Integrada: reúne todos seus apps de RH e produtividade em um só lugar

reúne todos seus apps de RH e produtividade em um só lugar Fácil de adotar: para que os usuários passem a acessar a plataforma espontaneamente e sem esforço

O que é um canal? Eles são locais únicos em que uma equipe pode compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos. Os canais organizam e esclarecem o trabalho. É possível criá-los para cada projeto, assunto, equipe ou o que for relevante.

Quando você trabalha em canais, as conversas e os arquivos se transformam em um arquivo pesquisável que fica mais útil com o tempo. Encontre respostas, veja o contexto e tome decisões melhores sem precisar correr atrás de pessoas ou informações.

Cinco benefícios de um recrutamento mais inteligente

Vamos ver cinco áreas nas quais o uso de uma plataforma de mensagens baseada em canais pode fazer uma grande diferença no processo de recrutamento.

1. Menos tempo até a contratação

Com os canais, você poderá acelerar vários aspectos do processo de recrutamento.

À medida que você elaborar os requisitos de um cargo, experimente usar os canais para solicitar, reunir e documentar as contribuições dos gerentes de contratação e outros membros da equipe. Quanto mais rápido você chegar a um acordo sobre os requisitos, mais rápido a vaga poderá ser anunciada e atrair candidatos qualificados para sua empresa.

Mais adiante, a plataforma ajudará você a marcar entrevistas, receber feedback, reunir opiniões das partes interessadas e preparar ofertas de emprego a um ritmo muito mais rápido do que com as ferramentas tradicionais.

Em conjunto, essas melhorias contribuem para um processo de recrutamento mais rápido no geral, capaz de atrair os talentos dos quais você precisa no momento certo.

2. Feedback e alinhamento mais rápidos sobre os candidatos

Antes da chegada das inscrições dos candidatos, você pode criar um canal exclusivo para ver, compartilhar e solicitar feedback sobre as inscrições.

As partes interessadas podem compartilhar comentários e sugestões, discutir sobre os candidatos e chegar a decisões sobre pré-seleção, entrevistas e, por fim, ofertas de emprego num piscar de olhos.

Use conversas e emojis para ter uma visão geral sobre o que as pessoas acham dos candidatos.

3. Melhores contratações

Indicações são uma ótima fonte de candidatos qualificados. Os candidatos indicados apresentam a taxa mais alta de contratação, começam a trabalhar antes e relatam níveis de satisfação mais elevados com o emprego . Para estimular as indicações internas, crie um canal para divulgar vagas internamente, solicite indicações e publique incentivos.

Caso você decida usar fornecedores ou uma agência externa (como fazem muitas empresas grandes), é possível convidá-los a contribuir de maneira rápida e fácil nos mesmos canais que os recrutadores internos e a equipe de contratação.

4. Dar e receber um feedback melhor

Os canais são a maneira ideal de reunir feedback de várias fontes, desde a opinião dos gerentes de recrutamento sobre os candidatos até a opinião dos candidatos sobre o próprio processo de recrutamento. Com ele, também é mais fácil dizer aos candidatos como eles se saíram nos testes e nas entrevistas.

Os candidatos também são partes interessadas, e as impressões deles sobre o processo de entrevista são importantes. Das pessoas que procuram emprego, um total de 99% acreditam que deveriam receber feedback sobre o desempenho na entrevista, mas 74% afirmam que nunca o receberam. Além disso, 40% dizem que responderam a perguntas irrelevantes durante as entrevistas, demonstrando pouca preparação e falta de informação por parte da organização.

Para evitar problemas como esse, use seu espaço para definir o processo que será seguido antes de iniciar as entrevistas. Isso pode fazer uma grande diferença: empresas com processos de entrevista não padronizados têm mais de cinco vezes mais chances de contratar a pessoa errada.

5. Menos reuniões de análise

Quando você começar a usar os canais, não serão mais necessárias tantas reuniões de análise durante o processo de recrutamento. Isso economiza tempo internamente e torna o processo mais rápido de modo geral. Durante a preparação para as entrevistas, um canal exclusivo é a maneira ideal de compartilhar estruturas de entrevistas, critérios de contratação e diretrizes para conduzi-las. Assim, você atingirá a coordenação necessária entre as partes interessadas na hora da entrevista e da avaliação.

Separadamente, crie um canal onde os entrevistadores possam coordenar as questões logísticas e os tópicos que devem ser abordados (para evitar perguntas duplicadas) e gerenciar o feedback após o evento. Isso cria um registro claro de auditoria e permite consultar novamente as informações dos candidatos mais tarde.

Após a vaga ser preenchida, arquive os canais relacionados para manter seu workspace organizado. Caso você precise consultar alguma etapa anterior, todos os canais e recursos continuarão disponíveis. Você também pode acompanhar dados sobre ofertas competitivas para ajudar na tomada de decisões futuras. Para ver dicas sobre como usar uma plataforma de mensagens baseada em canais para integrar os novos funcionários, dê uma olhada no nosso guia.

O espaço de colaboração ideal para as equipes de recrutamento

Processos e tecnologias de colaboração mais inteligentes conectam suas equipes de contratação às pessoas, ao conhecimento e ao software que as ajudarão a encontrar os melhores talentos. No Slack, acreditamos que nossa plataforma é o espaço de colaboração ideal para recrutadores e as partes interessadas que representam, em todas as etapas do processo de contratação.