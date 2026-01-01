El método de Slack para la selección de personal y las contrataciones

Dos contrataciones, dos historias

Andrés está listo para un nuevo comienzo en su carrera profesional. Por eso, cuando ve que en Controles Coyote están buscando desarrolladores de aplicaciones, envía su currículum con gran ilusión.

Durante las siguientes cuatro semanas, no tiene noticias. Luego, de repente, recibe un correo electrónico donde se lo invita a una entrevista. Cuando llega el gran día, Andrés mira su teléfono, espera una llamada a las 10 de la mañana en punto. Pero el teléfono recién suena cerca de las 10:30 y a Andrés ya lo invaden las dudas. Finalmente empieza la entrevista. Pero tan pronto Andrés escucha la primera pregunta, se da cuenta de que, en realidad, no tiene la experiencia que están buscando en Coyote. Toda su solicitud fue una completa pérdida de tiempo, tanto para Andrés como para Coyote. Con desilusión, se desahoga en línea sobre su experiencia y jura no trabajar jamás en Controles Coyote.

«El proceso de contratación puede ser tortuoso, largo y engorroso. El recorrido desde rellenar una solicitud de empleo hasta el primer día de trabajo suele estar lleno de riesgos tanto para el solicitante como para el equipo de RR. HH. o de selección de personal». Robin Schooling, directora de personal, Strio Consulting

Al otro lado de la ciudad, Belinda está entusiasmada. Tiene buenas chances de conseguir un cargo de ventas en Yunques Acme, y todo va de maravillas. Vio el anuncio de trabajo hace una semana. Casi inmediatamente después de haber enviado su currículum por correo electrónico, recibió una invitación del director de RR. HH. de Acme para unirse a un canal de Slack. En el canal, conoció a todos los involucrados en el proceso de contratación, que ya han respondido varias de sus preguntas.

Durante los días siguientes, Belinda completó su prueba de aptitud a través del canal y recibió comentarios al respecto. No solo hizo la prueba, también siente que ya conoce a sus posibles compañeros. Ahora está programando su entrevista, que se hará dentro de tres días, directamente con los entrevistadores por medio de Slack para hacer los arreglos necesarios. Está ansiosa por conocerlos personalmente. Belinda está convencida. Pase lo que pase con este trabajo, se dice a sí misma que definitivamente quiere trabajar en Yunques Acme.

Cómo sería un proceso adecuado

Como lo demuestran estas dos historias, el proceso de selección de personal es tan complejo que puede salir mal en un instante. Pero si está bien diseñado, puedes obtener un montón de beneficios:

Conseguir a la persona adecuada

Contratar a la persona equivocada puede ser un error costoso que lleve años corregir. Un proceso de selección de personal acertado te ayuda a conseguir la contratación.

Contratar a la persona equivocada puede ser un error costoso que lleve años corregir. Un proceso de selección de personal acertado te ayuda a conseguir la contratación. Atraer a los mejores talentos

Abundan las ofertas y los candidatos necesitan un motivo atractivo para elegir tu empresa.

Abundan las ofertas y los candidatos necesitan un motivo atractivo para elegir tu empresa. Llegar primero

El mundo digital lo aceleró todo, y los buenos candidatos no esperan. Los trabajadores jóvenes pretenden una experiencia basada en la tecnología, siempre en línea. Debes ser astuto para lograr esa contratación innovadora antes que tus competidores.

El mundo digital lo aceleró todo, y los buenos candidatos no esperan. Los trabajadores jóvenes pretenden una experiencia basada en la tecnología, siempre en línea. Debes ser astuto para lograr esa contratación innovadora antes que tus competidores. Consolidar la marca del empleador

Los candidatos supondrán que la experiencia de selección de personal que brindes será un reflejo de la experiencia como empleados. Un sólido proceso de contratación les garantizará haber tomado la decisión correcta y los motivará a empezar con el pie derecho.

Los candidatos supondrán que la experiencia de selección de personal que brindes será un reflejo de la experiencia como empleados. Un sólido proceso de contratación les garantizará haber tomado la decisión correcta y los motivará a empezar con el pie derecho. Ahorrar tiempo y dinero

La contratación tarda unos 38 días por empleado. Cuanto mejor sea tu proceso de selección, más recursos preciados vas a ahorrar.

La contratación tarda unos 38 días por empleado. Cuanto mejor sea tu proceso de selección, más recursos preciados vas a ahorrar. Ser estratégico (al fin)

Los procesos de selección inteligentes se traducen en menos tareas improductivas y más colaboraciones de alto impacto. Por lo tanto, podrás centrarte en la creación de aptitudes, la planificación y la generación de un valor cada vez mayor.

En otras palabras, el proceso de selección implica mucho más que obtener recursos humanos del mercado laboral. Es un proceso humano y colaborativo que, en realidad, gira en torno al aprendizaje, la comprensión y la generación de relaciones.

Qué quieren los candidatos

Catherine Rush, exdirectora de Talento para la tecnología de DMG Media, dice que los encargados de selección de personal deben:

Completar el proceso de selección lo más rápido posible

Ver el proceso desde la perspectiva de los candidatos y comprender si funciona para ellos

y comprender si funciona para ellos Dar a los candidatos la oportunidad de expresarse, de explicar su trayectoria y demostrar sus aptitudes

Ofrecer comentarios a los candidatos sobre su desempeño durante el proceso.

Un proceso eficiente de selección de personal combina tres elementos esenciales:

Por qué la selección de personal tradicional no está a la altura

Tanto empresas como candidatos exigen mucho más del proceso de selección de personal. El problema es que los enfoques de la vieja usanza, basados en herramientas como el correo electrónico, el teléfono y las hojas de cálculo, simplemente no están a la altura.

Características del proceso de selección tradicional:

Lento

Lleva demasiado tiempo encontrar a las personas adecuadas e incorporarlas, y se consume demasiado tiempo y dinero en el proceso

Lleva demasiado tiempo encontrar a las personas adecuadas e incorporarlas, y se consume demasiado tiempo y dinero en el proceso Unilateral

Se orienta hacia las necesidades internas de la empresa contratante, sin prestar suficiente atención a lo que los candidatos necesitan y quieren

Se orienta hacia las necesidades internas de la empresa contratante, sin prestar suficiente atención a lo que los candidatos necesitan y quieren Insensible

Deja a los candidatos esperando semanas para saber qué ha pasado con su solicitud

Deja a los candidatos esperando semanas para saber qué ha pasado con su solicitud Engorroso

Se basa en tecnología antigua que no brinda comunicación instantánea, intercambio de información fluida ni colaboración transfronteriza

«Los mejores candidatos... han generado un desdén por los empleadores que no saben lo que quieren hasta que lo ven, no establecen ni cumplen las expectativas, oyen sin escuchar y no se hacen responsables por respetar a todos los interesados en su empresa». Talent Board North American Candidate Experience Report (Informe de Talent Board sobre las experiencias de los candidatos estadounidenses)

Presentación de la plataforma de mensajería basada en canales: un nuevo enfoque para administrar el proceso de selección de personal (y todo lo relativo a RR. HH.)

Los directivos de RR. HH. de una amplia variedad de sectores descubrieron una nueva manera eficaz de agilizar y simplificar el proceso de selección de personal. Se denomina plataforma de mensajería basada en canales y se diferencia de las intranets y las herramientas de colaboración de primera generación en varios aspectos fundamentales:

Orientada hacia los usuarios: administrada por y para los usuarios

administrada por y para los usuarios Fluida y orgánica: apoya la forma de trabajar de todos los equipos en todos los proyectos

apoya la forma de trabajar de todos los equipos en todos los proyectos Abierta: el intercambio de información es su configuración predeterminada (con una seguridad y una privacidad herméticas)

el intercambio de información es su configuración predeterminada (con una seguridad y una privacidad herméticas) Basada en canales: está organizada de forma lógica en canales por proyecto, equipo o tema

está organizada de forma lógica en canales por proyecto, equipo o tema Consultable: para que el conocimiento de la empresa esté disponible y se pueda consultar

para que el conocimiento de la empresa esté disponible y se pueda consultar Integrada: reúne todas tus aplicaciones de RR. HH. y de productividad en un mismo lugar

reúne todas tus aplicaciones de RR. HH. y de productividad en un mismo lugar Fácil de incorporar: para que los usuarios la acepten de forma sencilla y espontánea

¿Qué es un canal? Un canal es un lugar centralizado donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos. Los canales aportan orden y claridad para trabajar. Puedes crearlos para cada proyecto, tema o equipo o lo que sea importante para ti.

A medida que trabajas en canales, tus conversaciones y archivos se convierten en un archivo de búsqueda que se vuelve más útil con el tiempo. Encuentra respuestas, obtén contexto y toma mejores decisiones sin tener que ir detrás de personas o información.

Cinco ventajas de un proceso de selección de personal más inteligente

Echemos un vistazo a cinco áreas en las que el uso de una plataforma de mensajería basada en canales puede marcar una diferencia decisiva a la hora de seleccionar personal.

1. Plazos de contratación más rápidos

Los canales te permitirán agilizar muchos aspectos del proceso de selección.

A medida que profundizas en los requisitos necesarios para un rol, usa los canales para solicitar, recopilar y documentar los aportes de los gerentes de contratación y demás personal. Cuanto más rápido lleguen a un acuerdo sobre los requisitos, antes podrás publicar el puesto y más rápido tendrás a los candidatos idóneos llamando a tu puerta.

Más adelante, la plataforma puede ayudarte a programar entrevistas, recopilar comentarios, recopilar opiniones de las partes interesadas y preparar ofertas de trabajo mucho más rápidamente que con las herramientas tradicionales.

En conjunto, estas mejoras dan lugar a un proceso general de selección de personal más rápido, de modo que obtienes los talentos que necesitas en el momento adecuado.

2. Comentarios y concordancia sobre los candidatos más rápidos

Antes de que las solicitudes de los candidatos comiencen a llegar, puedes crear un canal exclusivo para verlas, compartirlas o solicitar comentarios.

Las partes interesadas pueden compartir sus comentarios y sugerencias, conversar entre sí sobre los candidatos y tomar rápidamente decisiones sobre la preselección, las entrevistas y, en última instancia, las ofertas de trabajo.

Usa hilos y emojis para tener una idea rápida de lo que piensan todos acerca de los distintos candidatos.

3. Haz mejores contrataciones

Las recomendaciones de empleados son una fuente fundamental para obtener candidatos de calidad. Los candidatos con recomendaciones tienen la tasa de conversión de contratación más alta, empiezan a trabajar antes y experimentan una mayor satisfacción . Para fomentar las solicitudes internas, crea un canal para promover empleos internamente, solicitar recomendaciones internas y dar a conocer los incentivos.

Si decides usar una agencia o contratistas externos, como lo hacen muchas empresas grandes, puedes invitarlos a contribuir rápida y fácilmente en los mismos canales que los encargados de selección internos y el personal de búsqueda de candidatos.

4. Da y recibe mejores comentarios

Los canales son la manera ideal para recopilar comentarios de distintas fuentes, ya sea de los gerentes de selección de personal sobre los candidatos o de los candidatos sobre el propio proceso de selección. También te permite informar fácilmente a los candidatos sobre cómo se desempeñaron en las pruebas y entrevistas.

Los candidatos también son partes interesadas, y sus impresiones acerca del proceso de entrevista son importantes. El 99 % de quienes buscan trabajo cree que debería recibir comentarios sobre su experiencia en la entrevista, pero el 74 % afirma que nunca los ha recibido. El 40 % asegura haber tenido que responder preguntas irrelevantes durante la entrevista, lo que sugiere una preparación inadecuada y un deficiente intercambio de información dentro de la organización.

Para evitar problemas como este, antes de embarcarte en las entrevistas, usa el centro de colaboración para definir el proceso que seguirás. Esto puede marcar una diferencia real: las empresas con procesos de entrevista no estandarizados tienen más de cinco veces más probabilidades de hacer una mala contratación.

5. Reduce las reuniones de revisión

Una vez que comiences a usar los canales, necesitarás muchas menos reuniones de revisión internas durante el proceso de selección de personal. Esto ahorra tiempo internamente y hace que, en general, el proceso sea más rápido. A medida que te preparas para las entrevistas, un canal dedicado es el recurso ideal para compartir estructuras de entrevistas, tablas de puntuación de contratación y pautas de entrevista, así como para lograr la coordinación que necesitas entre las partes interesadas involucradas en las etapas de entrevista y evaluación.

Por separado, crea un canal donde los entrevistadores puedan coordinar la logística y los temas que se van a tratar (para evitar preguntas duplicadas) y administrar los comentarios después del evento. Esto establece un registro de auditoría claro y te permite volver a los candidatos que quieras consultar de nuevo más adelante.

Una vez que hayas ocupado la vacante, archiva los canales relacionados para mantener ordenado tu espacio de trabajo. Si tienes que volver a una etapa anterior, todos los canales y recursos seguirán estando disponibles. También puedes hacer un seguimiento de los datos sobre ofertas competitivas para ayudar con la toma de decisiones futura. Para obtener consejos sobre cómo usar una plataforma de mensajería basada en canales para administrar tu proceso de incorporación de nuevos empleados, consulta nuestra guía.

El centro de colaboración ideal para los equipos de selección de personal

Los procesos y la tecnología de colaboración más inteligentes conectan a tus equipos de contratación con las personas, el conocimiento y el software que los ayudarán a contratar a los mejores talentos. En Slack, creemos que nuestra plataforma representa el centro de colaboración ideal para los responsables de selección d personal y sus partes interesadas, en cada etapa del proceso de contratación.