Slack으로 모집 및 채용하기

두 명의 신입 사원, 두 가지 이야기

Anand는 새로운 커리어를 시작할 준비가 되었습니다. 그래서 Coyote Controls가 앱 개발자를 모집한다는 공고를 봤을 때 열정적으로 이력서를 보냈습니다.

이후 4주 동안 그는 아무 소식도 들을 수 없었습니다. 그러다가 갑자기 면접 초대 이메일을 받았습니다. 면접일이 되자 Anand는 전화기를 바라보며 오전 10시 정각에 전화가 오기를 기다립니다. 하지만 전화는 10시 30분까지 울리지 않습니다. Anand는 의심스러운 마음이 들기 시작했습니다. 그리고 마침내 면접이 시작되었습니다. 하지만 첫 번째 질문을 듣자마자 Anand는 자신이 Coyote가 원하는 경험을 갖추고 있지 않다는 사실을 깨달았습니다. 그의 지원은 완전히 시간 낭비였습니다. Anand와 Coyote 모두에게 말이죠. 실망한 Anand는 자신의 온라인 경험에 대해 두서없이 설명하고는 결코 Coyote Controls에서 근무하지 않겠다고 맹세했습니다.

“채용 프로세스는 길고 복잡할 수 있습니다. 지원서를 작성하는 순간부터 처음으로 출근하는 날까지 이어지는 이 길고 번거로운 여정은 대개 지원자와 채용/HR팀 모두에게 모험과 같은 일이죠.” Strio Consulting 인사 책임자 Robin Schooling

Belinda는 들뜬 마음으로 시내를 걷고 있습니다. 그는 Acme Anvils의 영업직에 지원했고 모든 것이 순조롭게 진행되고 있습니다. 그는 일주일 전에 채용 공고를 보았습니다. 공고를 보자마자 거의 바로 이력서를 이메일로 보냈고, Acme의 HR 책임자로부터 Slack 채널에 초대를 받았습니다. 이 채널에서 채용 프로세스에 참여하는 모든 직원을 만났고, 그들은 그의 질문에 대답해 주었습니다.

그리고 며칠 동안 채널을 통해 적성 검사를 보았고, 그에 대한 피드백을 받았습니다. 그는 테스트에서 아주 좋은 점수를 받았을 뿐만 아니라 이미 잠재적인 동료들을 알고 있는 듯한 기분도 들었습니다. 이제 그는 3일 후로 면접 일정을 정하기 위해 Slack을 통해 면접관들과 직접 대화를 나누고 있습니다. 그는 당장이라도 면접관들을 만나고 싶습니다. Belinda는 마음을 정했습니다. 이 일자리에 무슨 일이 생기든 반드시 Acme Anvils에서 일하고 싶다고 다짐합니다.

좋은 채용의 모습

이 두 가지 이야기가 보여주듯이, 채용은 자칫하면 잘못될 수 있는 복잡한 프로세스입니다. 하지만 올바르게만 한다면 수많은 이점을 얻을 수 있습니다.

적합한 인재 확보

잘못된 채용은 시정하는 데 수년이 걸리고 막대한 비용이 들 수 있습니다. 온포인트 채용은 처음부터 적절한 인재를 확보하도록 도와줍니다.

잘못된 채용은 시정하는 데 수년이 걸리고 막대한 비용이 들 수 있습니다. 온포인트 채용은 처음부터 적절한 인재를 확보하도록 도와줍니다. 최고 인재 유치

지원자에게는 선택권이 있으며, 귀사를 선택할 이유가 필요합니다.

지원자에게는 선택권이 있으며, 귀사를 선택할 이유가 필요합니다. 먼저 도달하기

디지털 덕분에 모든 것의 속도가 높아졌습니다. 따라서 우수한 지원자는 기다리지 않습니다. 젊은 노동자는 상시 접속할 수 있는 기술 중심의 경험을 기대합니다. 경쟁사보다 먼저 게임의 판도를 바꾸는 고용을 하려면 민첩해야 합니다.

디지털 덕분에 모든 것의 속도가 높아졌습니다. 따라서 우수한 지원자는 기다리지 않습니다. 젊은 노동자는 상시 접속할 수 있는 기술 중심의 경험을 기대합니다. 경쟁사보다 먼저 게임의 판도를 바꾸는 고용을 하려면 민첩해야 합니다. 고용주 브랜드 구축

지원자는 채용 경험이 회사의 직원 경험을 나타낸다고 추측합니다. 견고한 채용 프로세스는 지원자에게 올바른 선택을 했다는 확신을 주고 새롭게 시작하기 위한 동기를 부여합니다.

지원자는 채용 경험이 회사의 직원 경험을 나타낸다고 추측합니다. 견고한 채용 프로세스는 지원자에게 올바른 선택을 했다는 확신을 주고 새롭게 시작하기 위한 동기를 부여합니다. 시간과 비용 절감

채용 시 한 명의 고용하는 데 약 38일이 걸립니다. 채용 프로세스가 개선될수록 귀중한 리소스를 더 많이 절약할 수 있습니다.

채용 시 한 명의 고용하는 데 약 38일이 걸립니다. 채용 프로세스가 개선될수록 귀중한 리소스를 더 많이 절약할 수 있습니다. 전략적인 행동(마침내)

스마트한 채용 프로세스란 잡무가 줄고 파트너십의 영향력이 높은 프로세스를 말합니다. 따라서 기술을 구축하고, 계획을 세우고, 더욱 향상된 가치를 제공하는 데 집중할 수 있습니다.

다시 말해, 채용은 노동 시장에서 인적 자원을 공급받는 것 그 이상입니다. 채용은 실제로 학습, 이해, 관계 구축과 관련된 협력적이고 인간 중심의 프로세스입니다.

지원자들의 희망 사항

전임 DMG Media 기술 인재 책임자였던 Catherine Rush 채용자는 다음과 같아야 합니다.

채용 프로세스를 최대한 빠르게 진행합니다.

진행합니다. 지원자의 관점으로 프로세스를 바라보고 유효한지 판단합니다.

유효한지 판단합니다. 지원자에게 자신을 표현하고 배경 정보를 설명하고 역량을 보여 줄 기회를 줍니다.

기회를 줍니다. 지원자의 점수에 대한 피드백을 제공합니다.

우수한 채용은 다음 세 가지의 주요 요소를 결합한 방식입니다.

이전의 채용 방식으로 문제점을 해결할 수 없는 이유

기업과 지원자 모두 채용 프로세스에 훨씬 더 많은 것을 요구하고 있습니다. 문제는 이메일, 전화, 스프레드시트 등의 도구를 바탕으로 한 이전의 접근 방식이 이러한 요구사항을 충족하지 못한다는 것이죠.

이전의 채용 방식:

느림

적합한 인재를 찾아 온보딩을 진행하는 데 너무나 많은 시간이 걸리며 프로세스에 너무 많은 시간과 비용이 소모됩니다.

적합한 인재를 찾아 온보딩을 진행하는 데 너무나 많은 시간이 걸리며 프로세스에 너무 많은 시간과 비용이 소모됩니다. 단방향

지원자의 요구사항에 충분한 관심을 기울이지 않고 채용하는 회사의 내부적 요구사항에 맞춰져 있습니다.

지원자의 요구사항에 충분한 관심을 기울이지 않고 채용하는 회사의 내부적 요구사항에 맞춰져 있습니다. 무응답

지원자는 상황이 어떻게 진행되는지 알 수 없는 상태로 수 주 동안 계속 기다립니다.

지원자는 상황이 어떻게 진행되는지 알 수 없는 상태로 수 주 동안 계속 기다립니다. 복잡하고 느림

즉각적인 커뮤니케이션, 원활한 정보 공유 또는 다기능 간 협업을 제공하지 못하는 오래된 기술에 의존합니다.

“최고의 지원자들은 ... 보기 전에는 무엇을 원하는지 모르고, 기대치를 설정하거나 달성하지 못하고, 이야기를 경청하지 않고 건성으로 들으며, 자신의 회사에 관심이 있는 모든 지원자를 존중할 줄 모르는 고용주를 거부합니다.” Talent Board North American Candidate Experience Report

채널 기반 메시징 플랫폼 소개: 채용(및 HR의 모든 것)을 관리하는 새로운 방식

수많은 산업 분야의 HR 리더들은 채용 프로세스를 간소화하고 가속화할 수 있는 새롭고 강력한 방법을 찾았습니다. 이것이 바로 채널 기반 메시징 플랫폼이며, 몇 가지 중요한 측면에서 1세대 인트라넷 및 협업 도구와는 다릅니다.

사용자 중심 : 사용자에 의해, 사용자를 위해 관리됨

: 사용자에 의해, 사용자를 위해 관리됨 유동적 및 유기적 : 각 팀이 원하는 프로젝트 수행 방식을 지원함

: 각 팀이 원하는 프로젝트 수행 방식을 지원함 개방적 : 기본적으로 공유하도록 설정됨(엄격한 개인정보 보호 및 보안 기능 포함)

: 기본적으로 공유하도록 설정됨(엄격한 개인정보 보호 및 보안 기능 포함) 채널 기반 : 프로젝트, 팀 또는 주제 채널로 논리적으로 정리됨

: 프로젝트, 팀 또는 주제 채널로 논리적으로 정리됨 검색 가능 : 회사의 지식을 검색하고 이용할 수 있음

: 회사의 지식을 검색하고 이용할 수 있음 통합 : 모든 HR 및 생산성 앱을 한곳에 통합함

: 모든 HR 및 생산성 앱을 한곳에 통합함 적응 용이성 : 사용자가 자발적이고 손쉽게 활용 가능함

채널이란 무엇인가요? 채널은 팀이 메시지, 도구, 파일을 공유할 수 있는 하나의 공간입니다. 채널은 작업에 순서와 명확성을 제시합니다. 모든 프로젝트, 주제, 팀 또는 자신에게 적절한 모든 것에 대해 채널을 생성할 수 있습니다.

채널에서 작업하면 고객님의 대화와 파일이 검색 가능한 항목이 되어 보다 유용하게 사용됩니다. 답변을 찾고, 상황에 적응하며, 사람이나 정보를 쫓지 않아도 더 나은 결정을 할 수 있습니다.

최상의 채용으로 얻는 5가지 이점

채널 기반 메시징 플랫폼으로 채용을 확연하게 변화시킬 수 있는 5가지 영역을 살펴보세요.

1. 채용 시간 단축

채널을 이용하면 채용 프로세스의 수많은 측면에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다.

역할에 대한 요구사항을 작성하는 동안, 채널을 이용해 채용 관리자 및 기타 직원에게 의견을 요청하고 답변을 받아 문서화하세요. 요구사항에 빠르게 합의할수록, 더 빨리 채용 공고를 낼 수 있고 적격한 지원자를 더 빨리 채용할 수 있습니다.

이후에 협업 플랫폼을 통해 면접 일정을 잡고, 피드백을 받고, 이해관계자 의견을 수집하고, 기존 도구보다 더 빠르게 채용 제안을 준비할 수 있습니다.

종합하면 이러한 개선 사항을 바탕으로 전체적인 채용 시간을 단축하고 필요한 시점에 필요한 인재를 구할 수 있게 됩니다.

2. 더 빨라진 지원자에 대한 피드백과 정보 알림

지원서가 밀려 들어오기 전에 전용 채널을 만들어 이를 확인 및 공유하고 피드백을 구할 수 있습니다.

이해관계자는 코멘트와 제안을 공유하고, 지원자에 대해 서로 논의하고, 최종 명단에서부터 면접, 채용 제안에 이르기까지 채용 전반의 의사결정을 빠르게 내릴 수 있습니다.

스레드와 이모티콘을 이용해 각 지원자에 대해 모두가 어떻게 생각하는지 빠르게 확인할 수 있습니다.

3. 더 우수한 인재 채용

직원 추천은 우수한 지원자를 확보할 수 있는 소중한 기회입니다. 추천 지원자는 가장 높은 지원자-고용 전환율을 보이며 더 빨리 시작하고 더 높은 직무 만족도를 보입니다. 내부 지원을 장려하기 위해 사내적으로 직무를 프로모션하는 채널을 만들고 사내 추천을 유도하고 인센티브를 홍보합니다.

대부분의 대규모 회사가 하듯이 외부 계약업체나 대행사를 이용하기로 하였다면, 이러한 업체를 초대해서 같은 채널에서 사내 채용 담당자 및 소싱 담당 직원처럼 빠르고 손쉽게 기여할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

4. 향상된 피드백 주고받기

채널은 여러 소스로부터 피드백을 수집하기에 이상적인 방법입니다. 지원자에 대해 채용 관리자에게 의견을 묻거나 채용 프로세스 자체에 대해 지원자에게 의견을 들어 볼 수 있습니다. 또한 이를 통해 지원자들에게 테스트 및 면접에서 얻은 점수를 손쉽게 알려줄 수 있습니다.

지원자도 이해관계자이기 때문에 면접 과정에서 받은 인상이 중요합니다. 구직자의 99%가 면접 경험에 대한 피드백을 받아야 한다고 생각하지만, 74%가 어떠한 피드백도 받은 적이 없다고 밝히고 있습니다. 40%는 면접 중에 무관한 질문을 받았다고 밝혀 채용 조직 내의 부적절한 준비와 부족한 정보 공유 문제를 나타내고 있습니다.

이러한 문제를 방지하기 위해서는 협업 허브를 활용해 면접에 착수하기 전에 여러분이 따를 프로세스를 결정하세요. 이를 통해 다음과 같은 차이를 만들 수 있습니다. 표준화되지 않은 면접 프로세스를 보유한 회사는 잘못된 채용을 하게 될 확률이 5배 높습니다.

5. 검토 미팅 감소

채널을 사용하기 시작하면, 채용 프로세스 중의 내부 검토 미팅 횟수가 훨씬 줄어듭니다. 따라서 내부적으로 시간이 절약되며, 전반적으로 프로세스가 더 빨라집니다. 면접을 준비하는 과정에서 전용 채널은 면접 구조, 채용 점수표, 면접 지침을 공유하고, 면접 및 평가에 관련된 이해관계자들 사이에서 일관된 합의를 도출할 수 있도록 지원하는 역할을 합니다.

별도로, 면접관이 다룰 주제와 실행 계획을 조정하고(중복 질문을 피하기 위해) 면접 후에 피드백을 관리할 수 있는 채널을 생성합니다. 이렇게 하면 명확한 감사 내역이 확립되며, 나중에 확인하고 싶을 때 지원자 정보를 다시 참조할 수 있습니다.

구인이 완료되면 관련 채널을 보관해서 워크스페이스를 깔끔하게 유지합니다. 이전 단계로 돌아가야 할 경우 모든 채널 및 리소스를 여전히 이용할 수 있습니다. 또한 경쟁력 있는 채용 제안에 대한 데이터를 추적해 향후의 의사결정에 도움을 받을 수 있습니다. 채널 기반 메시징 플랫폼을 사용하여 신입 직원의 온보딩 프로세스를 관리하는 팁과 방법은 가이드를 확인하세요.

채용팀을 위한 이상적인 협업 허브

더 스마트한 협업 프로세스와 기술은, 채용팀이 최고의 인재를 확보하는 데 도움이 되는 사람, 지식 및 소프트웨어에 연결시켜 줍니다. Slack은 당사의 플랫폼이 채용 프로세스의 모든 단계에서 채용 담당자와 이해관계자에게 적합한 대표적인 협업 허브라고 생각합니다.