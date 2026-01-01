Contratación, al estilo de Slack

Dos contrataciones, dos historias

Álvaro está preparado para una nueva andadura profesional. Por lo tanto, cuando ve la oferta de Controles Coyote en la que buscan desarrolladores de aplicaciones, envía su currículum por correo electrónico con toda la ilusión del mundo.

Pasan cuatro semanas sin tener noticias. Luego, como por arte de magia, recibe un correo en el que lo citan para una entrevista. Cuando llega el gran día, Álvaro se queda detenidamente mirando su teléfono, esperando a que le llamen a las 10 en punto de la mañana, pero el teléfono no suena hasta casi las 10:30 h, y le empiezan a asaltar las dudas. Por fin comienza la entrevista. No obstante, una pregunta le bastó a Álvaro para darse cuenta de que en realidad no tenía la experiencia que buscaba Coyote. Todo el proceso de solicitud de empleo ha sido una pérdida de tiempo absoluta. Para Álvaro y para Coyote, por supuesto. Desilusionado, se desahoga en Internet contando su experiencia y jura que nunca trabajará para Controles Coyote.

“El proceso de contratación puede ser complicado, largo y engorroso. Todos los pasos que se dan, desde rellenar una solicitud de empleo hasta el primer día de trabajo, suelen estar llenos de peligros tanto para el candidato como para el equipo de contratación o de RR. HH.”. Robin Schooling Jefa de Personal, Strio Consulting

Belinda camina por la ciudad entusiasmada. Está en el proceso de selección para un puesto de ventas en Acme Anvils y todo va sobre ruedas. Vio la oferta de trabajo hace una semana. Casi inmediatamente después de haber enviado su currículum, recibió una invitación por parte de la dirección de RR. HH. para unirse a un canal de Slack. En ese canal, conoció a todas las personas involucradas en el proceso de contratación, las cuales ya han dado respuesta a varias de sus preguntas.

En los días siguientes, realizó su prueba de aptitud en el propio canal y recibió retroalimentación sobre dicha prueba. Además de bordar su prueba, también tiene la sensación de que ya conoce a quienes pronto podrían ser sus nuevos compañeros de trabajo. Ahora está programando la entrevista, que será dentro de tres días, organizándose directamente con los entrevistadores a través de Slack. Está deseando conocerlos. Belinda está encantadísima. Pase lo que pase con el puesto de trabajo, se dice a sí misma: “me muero de ganas por trabajar en Yunques Acme”.

Características de un proceso adecuado

Tal y como se muestra en ambas historias, el proceso de contratación es un trámite complejo que se puede torcer con facilidad. No obstante, si lo planteas de la forma adecuada, te darás cuenta de una serie de ventajas:

Dar con la persona adecuada

Realizar una contratación errónea puede ser un error muy caro que lleva años solucionar. Un proceso de selección sin fisuras te ayuda a conseguir la contratación a la primera.

Realizar una contratación errónea puede ser un error muy caro que lleva años solucionar. Un proceso de selección sin fisuras te ayuda a conseguir la contratación a la primera. Atraer a las personas mejor capacitadas

Los candidatos tienen el poder de elegir y necesitan un motivo para decantarse por ti.

Los candidatos tienen el poder de elegir y necesitan un motivo para decantarse por ti. Llegar primero

La era digital lo ha acelerado todo y los buenos candidatos no esperarán por ti. Los trabajadores más jóvenes esperan una experiencia basada en la tecnología y siempre conectada. Debes tener astucia para realizar esa contratación determinante antes de que lo haga tu competencia.

La era digital lo ha acelerado todo y los buenos candidatos no esperarán por ti. Los trabajadores más jóvenes esperan una experiencia basada en la tecnología y siempre conectada. Debes tener astucia para realizar esa contratación determinante antes de que lo haga tu competencia. Forjar tu marca de empleador

Los candidatos darán por hecho que el proceso de contratación refleja la experiencia del empleado. Un proceso de contratación sólido reafirma su creencia de que han tomado la decisión correcta y los motiva a empezar con las pilas puestas.

Los candidatos darán por hecho que el proceso de contratación refleja la experiencia del empleado. Un proceso de contratación sólido reafirma su creencia de que han tomado la decisión correcta y los motiva a empezar con las pilas puestas. Ahorrar tiempo y dinero

El proceso de selección de un solo empleado dura unos 38 días. Cuanto mejor sea tu proceso de selección, más recursos valiosos te ahorrarás.

El proceso de selección de un solo empleado dura unos 38 días. Cuanto mejor sea tu proceso de selección, más recursos valiosos te ahorrarás. Trabajar de forma estratégica (por fin)

Los procesos de selección más inteligentes conllevan menos tareas arduas y un mayor número de colaboraciones de alto impacto. Por lo tanto, podrás centrarte en el desarrollo de habilidades, la planificación y en generar cada vez más valor.

En otras palabras, el proceso de contratación abarca mucho más que el hecho de extraer recursos humanos del mercado laboral. Es un proceso humano colaborativo que tiene como base el aprendizaje, la comprensión y la creación de relaciones.

Qué quieren los candidatos

Catherine Rush, antigua jefa de talentos en materia de tecnología de DMG Media, establece que los contratadores deben hacer lo siguiente:

Agilizar el proceso de selección lo más posible

Visualizar el proceso desde el punto de vista de los candidatos y entender si es adecuado para ellos

y entender si es adecuado para ellos Darles la oportunidad a los candidatos de expresarse, explicar su trayectoria y demostrar sus aptitudes

Darles retroalimentación a los candidatos sobre su desempeño.

Un buen proceso de selección reúne tres requisitos fundamentales:

Por qué los procesos de contratación a la antigua usanza no están a la altura del desafío

Tanto las empresas como los candidatos se están mostrando mucho más exigentes con los procesos de contratación. El problema es que los enfoques a la antigua usanza, basados en herramientas como el correo electrónico, el teléfono y las hojas de cálculo, simplemente no dan la talla.

Cómo son los procesos de selección tradicionales:

Lentos

Se tarda demasiado tiempo en dar con las personas adecuadas e incorporarlas a la empresa, consumiendo mucho tiempo y dinero en el proceso

Se tarda demasiado tiempo en dar con las personas adecuadas e incorporarlas a la empresa, consumiendo mucho tiempo y dinero en el proceso Unilaterales

Orientados a las necesidades internas de la empresa que se encarga de la contratación, dejando de lado las necesidades y los deseos de los candidatos

Orientados a las necesidades internas de la empresa que se encarga de la contratación, dejando de lado las necesidades y los deseos de los candidatos Indiferentes

Dejan a los candidatos esperando semanas y semanas sin saber qué pasa con su candidatura

Dejan a los candidatos esperando semanas y semanas sin saber qué pasa con su candidatura Engorrosos

Se basan en tecnologías anticuadas que no pueden proporcionar una comunicación instantánea, intercambios de información fluidos o colaboraciones que traspasen fronteras

“Los mejores candidatos... han empezado a mostrar desdén por los empleadores que no saben lo que quieren hasta que lo tienen delante, no se fijan expectativas o no cumplen con ellas, oyen pero no escuchan y no se hacen responsables de respetar a todas las partes interesadas en su empresa”. Talent Board North American Candidate Experience Report (Informe de Talent Board sobre las experiencias de los candidatos estadounidenses)

Presentación de la plataforma de mensajes basada en canales: un nuevo enfoque para gestionar los procesos de contratación (y todos los RR. HH.)

Los jefes de recursos humanos de muchos sectores han descubierto un nuevo y potente medio para agilizar y acelerar los procesos de contratación. Se llama plataforma de mensajes basada en canales y se diferencia de las intranets y herramientas de colaboración de primera generación de varias maneras fundamentales.

Orientada hacia el usuario : gestionada por los usuarios y para los usuarios

: gestionada por los usuarios y para los usuarios Fluida y orgánica : compatible con los métodos de trabajo que cada equipo quiera emplear en cada proyecto

: compatible con los métodos de trabajo que cada equipo quiera emplear en cada proyecto Abierta : el intercambio de información es su configuración predeterminada (con una privacidad y una seguridad herméticas)

: el intercambio de información es su configuración predeterminada (con una privacidad y una seguridad herméticas) Basada en canales : organizada de forma lógica por canales según proyecto, equipo o tema

: organizada de forma lógica por canales según proyecto, equipo o tema Admite búsquedas : para que los documentos de la empresa estén disponibles y se puedan consultar

: para que los documentos de la empresa estén disponibles y se puedan consultar Integrada : reúne todas tus aplicaciones de RR. HH. y de productividad en un único entorno

: reúne todas tus aplicaciones de RR. HH. y de productividad en un único entorno Fácil de incorporar: para que los usuarios la acepten de forma espontánea y sin esfuerzo

¿Qué es un canal? Un canal es un lugar único en el que un equipo puede compartir mensajes, herramientas y archivos. Los canales aportan orden y claridad al trabajo: puedes crearlos para cada proyecto, tema, equipo o lo que consideres pertinente.

A medida que trabajas en canales, tus conversaciones y archivos se convierten en un archivo consultable que se vuelve más útil con el tiempo. Encuentra respuestas, obtén contexto y toma mejores decisiones sin tener que perder tiempo buscando personas o información.

Cinco ventajas de un proceso de contratación más inteligente

Echemos un vistazo a cinco áreas en las que usar una plataforma de mensajes basada en canales puede marcar una diferencia decisiva en tus procesos de contratación.

1. Contrataciones más rápidas

Los canales te permitirán agilizar muchos aspectos del proceso de contratación.

A medida que elaboras los requisitos para un puesto, usarás los canales para recopilar y documentar las aportaciones de los jefes de contratación y otros miembros del personal. Cuanto más rápido sea el proceso de acordar estos requisitos, antes podrás publicar la oferta y antes llamarán a tu puerta los candidatos cualificados.

Más adelante, tu plataforma puede ayudarte a concertar entrevistas, recopilar sugerencias, recabar opiniones de las partes interesadas y preparar ofertas de trabajo mucho más rápido que con las herramientas tradicionales.

Todas juntas, estas mejoras conforman un proceso de contratación más rápido en general y te consiguen los talentos que necesitas en el momento oportuno.

2. Sugerencias más rápidas y confluencia de opiniones sobre los candidatos

Antes de que comiencen a llegar las solicitudes, puedes crear un canal específico para visualizarlas y compartirlas o para solicitar comentarios.

Las partes interesadas pueden compartir sus comentarios y sugerencias, debatir sobre los candidatos entre ellas y tomar decisiones de forma rápida a la hora de hacer preselecciones, concertar entrevistas y, en última instancia, hacer ofertas de trabajo.

Utiliza hilos de conversaciones y emojis para hacerte una idea rápida de qué piensan los demás sobre los diferentes candidatos.

3. Haz mejores contrataciones

Las recomendaciones de empleados son una fuente fundamental para tener candidatos de calidad. Los candidatos con recomendaciones cuentan con la tasa de conversión más alta para ser contratados, empiezan antes y experimentan una mayor satisfacción laboral . Para fomentar las promociones internas, crea un canal específico para ofertar este tipo de trabajos entre tu personal, solicitar recomendaciones internas y anunciar cualquier incentivo.

Si decides utilizar contratistas externos o una agencia, como pasa con muchas grandes empresas, puedes invitarlos a colaborar de forma rápida y sencilla en los mismos canales que los contratadores en plantilla y el personal de búsqueda de candidatos.

4. Da y recibe una mejor retroalimentación

Los canales son la manera ideal de recopilar comentarios de diferentes fuentes: de los jefes de contratación sobre los candidatos y de los candidatos sobre el propio proceso de contratación. También te facilita la tarea de comunicarles a los candidatos sus resultados en los exámenes y las entrevistas.

Los candidatos también son partes interesadas y sus impresiones sobre el proceso de contratación son de gran importancia. El 99 % de los solicitantes de empleo cree que debería recibir comentarios sobre sus entrevistas, pero el 74 % indica que nunca los han recibido. El 40 % asegura que se le han hecho preguntas irrelevantes en sus entrevistas, lo que daba a entender una preparación inadecuada y una deficiente capacidad de intercambio de información dentro de la organización contratante.

Para evitar problemas de este tipo, utiliza tu herramienta para definir el proceso que vas a seguir antes de proceder con las entrevistas. Las empresas con procesos de entrevista no estandarizados multiplican por más de cinco las posibilidades de hacer una contratación errónea.

5. Reduce las reuniones de seguimiento

Cuando empieces a usar los canales de colaboración, necesitarás muchas menos reuniones de seguimiento internas durante el proceso de contratación. Así, ahorrarás tiempo de forma interna y agilizarás el proceso en general. A medida que te preparas para las entrevistas, un canal específico es la manera ideal de compartir estructuras de entrevistas, resultados de contratación y directrices para hacerlas. De esta manera, lograrás la homogeneización que necesitas entre todas las partes interesadas a la hora de entrevistar y evaluar.

Crea un canal independiente en el que los entrevistadores puedan coordinar la logística y los temas que se han de abarcar (para evitar preguntas repetidas) y gestionar los comentarios tras el acto. Esto conforma un registro de auditoría claro y te permite volver a consultar la información de aquellos candidatos a los que quieres echar otro vistazo más tarde.

Cuando hayas cubierto el puesto de trabajo, archiva los canales relacionados para que tu espacio de trabajo se quede bien ordenado. Si tienes que volver a una fase anterior, todos tus canales y recursos seguirán estando disponibles. También podrás realizar un seguimiento a los datos sobre ofertas competitivas para contribuir al proceso de toma de decisiones futuro. Para obtener más consejos sobre cómo utilizar una plataforma de mensajes basada en canales para gestionar tus procesos de contratación, consulta nuestra guía.

La herramienta de colaboración ideal para equipos de contratación

Una tecnología y unos procesos de colaboración más inteligentes conectan tus equipos de contratación con la gente, los conocimientos y el software que les ayudarán a conseguir los mejores talentos. En Slack, creemos que nuestra plataforma representa la herramienta de colaboración ideal para los equipos de contratación y sus partes interesadas en cada fase del proceso de contratación.