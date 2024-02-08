Benutzerdefinierte Canvas-Vorlagen mit Echtzeit-Kundendaten anreichern

In großen Organisationen mit mehreren Standorten bedeutet die team- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit meist, dass viele verschiedene Tools und Prozesse verwendet werden und – unvermeidlich – Silos entstehen. Wenn Unternehmen effizient und leistungsfähig arbeiten wollen, müssen sie über skalierbare und einheitliche Prozesse verfügen.

Auf Slack, deiner intelligenten Produktivitätsplattform, findet nicht nur die Zusammenarbeit statt, sondern hier wird auch Wissen gesammelt und gepflegt. Du kannst Slack Canvas nutzen, um strukturierte Informationen zu erfassen und mit der gesamten Organisation zu teilen.

Heute stellen wir benutzerdefinierte Vorlagen für Slack Canvas vor, verfügbar für Kund:innen im Enterprise Grid-Plan. Du kannst mit einem leeren Canvas von Grund auf neu starten oder eine unserer vorgefertigten Vorlagen verwenden, um deine Inhalte zu strukturieren. Endbenutzer:innen und Canvas-Admins können jetzt eigene Vorlagen speziell für die Geschäftsanforderungen ihrer Organisation erstellen und veröffentlichen, um Prozesse zu beschleunigen.

Erstelle deine eigenen Vorlagen – maßgeschneidert für dein Unternehmen

Benutzerdefinierte Vorlagen bieten einen Mittelweg: Sie bieten Organisationen Flexibilität beim Entwerfen von Canvases speziell für ihre Anforderungen und Prozesse, und Mitarbeitende profitieren von einer einheitlichen und skalierbaren Möglichkeit, Wissen zu organisieren. Mit nur einem Mausklick können Admins, Projektmanager:innen und Fachleute sofort einsatzbereite Vorlagen mit integrierter Automatisierung und vorab ausgefüllten Salesforce-CRM-Daten einrichten, die von allen Personen in der Organisation genutzt werden können.

Neue Canvas-Variablen ermöglichen dir, bestimmte Channels, Benutzer:innen, Datumsangaben oder Textfelder in deiner Canvas-Vorlage als Platzhalter einzurichten. Daten müssen nicht mehr mühsam von Hand erfasst und geteilt werden – die Automatisierung optimiert diese langwierige Arbeit, und die Ergebnisse sind überall da verfügbar, wo du bereits arbeitest. Statt mit unstrukturierten und inkonsistenten Dokumenten hantieren zu müssen, kannst du eine einheitliche Ansicht deiner Informationen erstellen, die du sofort präsentieren kannst. Und dank der Integrationen für Salesforce sowie Webhooks für Drittanbieterquellen kannst du eine Momentaufnahme von Kundendaten anfertigen und diese direkt in Slack laden und gemeinsam mit deinem Team verwenden.

Unendliche Möglichkeiten zum Anpassen deiner Canvases

Die Prozesse deiner Organisation werden in Salesforce verarbeitet, aber die Zusammenarbeit erfolgt in Slack. Bringe diese umfassenden Informationen direkt zu Slack, um Prozesse zu optimieren und die Informationen in deinem bevorzugten Format zur Verfügung zu stellen.

Suchst du nach Ideen für die Verwendung benutzerdefinierter Vorlagen? Wir haben da mal was vorbereitet.

Bearbeite als Team, um einen Kundenvorfall mit allen relevanten Details zu lösen

Mit Canvases kannst du Support-Teams schnell den richtigen Kontext bereitstellen, damit diese Vorfälle bewerten und lösen können. Zuerst erstellst du eine benutzerdefinierte Vorlage für Vorfälle, die verwendet werden soll, wenn die Bearbeitung als Team beginnt. Wenn der Workflow zum Erstellen eines Canvas ausgelöst und der Channel für die Bearbeitung erstellt wird, wird die vorgefertigte, benutzerdefinierte Vorlage verwendet und mit den Details aus dem Vorfallsbericht ausgefüllt. Das Canvas wird im Channel geteilt und den Lesezeichen hinzugefügt. So haben alle Beteiligten direkt den richtigen Kontext zur Hand und können sofort mit der Bearbeitung beginnen.

Binde Führungskräfte in erfolgreiche Abschlüsse ein – mit den richtigen Details für die richtige Entscheidung

Es kann schwierig sein, die Zeit und Aufmerksamkeit von Führungskräften zu gewinnen – und wenn dir dies gelungen ist, musst du die benötigten Informationen sofort bereitstellen können. Wenn du die Führungskräfte ins Boot geholt hast, verwende einen Workflow, um die Anforderung zu senden und die Übersicht mit allen Informationen aus dem CRM-System zu füllen, die sie kennen müssen. Dazu gehören Kundendatensätze, Account-Aktivitäten, Meeting-Notizen und vieles mehr. Mit diesen wichtigen Informationen und Kontextdaten sind die Führungskräfte sofort im Bild und können das Geschäft abschließen.

Biete einen nahtlosen Übergang vom Pre-Sale zum Post-Sale

Der erste Eindruck zählt. Erstelle eine benutzerdefinierte Vorlage für Übergaben, die CRM-Daten und Benachrichtigungen aus Slack Sales Elevate nutzt, um die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bereitzustellen. Dieses Canvas kann auch wichtige Informationen für Channel-interne Unterhaltungen bei Team-Übergaben bieten, sodass neue Mitglieder schnell alle Informationen zur Hand haben und nahtlosen Kundensupport bieten können.

Erste Schritte mit benutzerdefinierten Vorlagen

Benutzerdefinierte Vorlagen sind ab heute im Enterprise Grid-Plan verfügbar. Uns interessiert sehr, wie du deine Vorlagen für deine speziellen Anforderungen erstellst. Melde dich doch über die sozialen Medien und lass es uns wissen!