실시간 고객 데이터로 맞춤형 캔버스 템플릿을 강화하세요

분산된 큰 조직에서 여러 팀이나 부서와 협력할 때는 다양한 도구와 프로세스가 필요하며 어쩔 수 없이 정보 단절이 발생합니다. 효율성 있게 운영하고 높은 성과를 내기 위해 기업은 확장 가능하고 표준화된 프로세스를 갖춰야 합니다.

지능형 생산성 플랫폼인 Slack은 협업이 이루어지는 곳일 뿐만 아니라 지식이 큐레이션되는 곳이기도 합니다. Slack 캔버스를 사용하여 구조화된 정보를 중심으로 협업하고 조직 전체에서 이 세부 정보들을 공유할 수 있습니다.

오늘 Slack은 Enterprise Grid 플랜 고객이 사용할 수 있는 Slack 캔버스용 맞춤형 템플릿을 발표합니다. 빈 캔버스에서 아예 처음부터 사용하거나 미리 만들어진 템플릿 중 하나를 사용해 콘텐츠를 구조화할 수 있습니다. 이제 최종 사용자와 캔버스 관리자는 조직의 비즈니스 요구 사항에 맞는 고유한 템플릿을 생성하고 게시하여 규모에 따라 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.

기업에 최적화된 맞춤형 템플릿 만들기

맞춤형 템플릿은 조직의 고유한 요구 사항과 프로세스에 맞는 캔버스를 유연하게 설계할 수 있도록 지원하는 동시에 직원들에게 지식을 정리할 수 있는 표준화되고 확장 가능한 방법을 제공합니다. 관리자, 프로젝트 관리자, 리더 및 관련 주제 전문가는 버튼 클릭만으로 내장된 자동화 기능과 미리 채워진 Salesforce CRM 데이터를 사용하여 즉시 사용할 수 있는 템플릿을 설정할 수 있으며, 이 템플릿들은 조직 내 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.

새로운 캔버스 변수를 사용하면 캔버스 템플릿에서 채널, 사용자, 날짜 또는 텍스트 영역을 자리 표시자로 지정할 수 있습니다. 이제 데이터를 수집하고 공유하는 데 오래 걸리던 수동 프로세스 대신 자동화를 통해 작업을 간소화하고, 이미 작업 중인 곳에서 사용할 수 있는 결과물을 만들 수 있습니다. 복잡하고 일관성 없는 문서 대신, 해당 정보에 대한 표준화된 보기를 만들어 프레젠테이션 자료에 바로 사용할 수 있습니다. 또 Salesforce용 통합과 타사 소스를 위한 웹후크를 통해 고객 데이터의 스냅샷을 찍고 이를 Slack으로 바로 가져와 팀과 협업하고 소통할 수도 있습니다.

캔버스를 맞춤 설정할 수 있는 무한한 기회

조직의 업무 프로세스는 Salesforce에서 진행되고 있지만 협업은 Slack에서 이루어지고 있습니다. 풍부한 정보를 자동으로 Slack으로 가져와 프로세스를 간소화하고 원하는 형식으로 만들어 사용하세요.

맞춤형 템플릿을 사용하는 방법에 대한 아이디어를 찾고 계신가요? 저희가 도와드리겠습니다!

스웜을 통해 모든 관련 정보들로 고객의 오류를 해결

캔버스를 사용하면 오류를 분류하고 해결하는 데 필요한 올바른 정보를 지원 팀에 빠르게 제공할 수 있습니다. 먼저 스웜이 시작될 때 맞춤형 오류 템플릿을 생성하세요. 캔버스를 만드는 워크플로가 트리거되고 스웜 채널이 생성되면, 오류 보고서의 세부 정보로 채워진 미리 정의된 맞춤형 템플릿이 생성됩니다. 캔버스는 채널에서 공유되고 쉽게 액세스할 수 있도록 책갈피에 추가됩니다. 누구나 정보를 올바르게 파악하여 참여할 수 있죠.

영향력을 발휘할 수 있는 올바른 정보를 준비하여 경영진의 거래 성사 지원

경영진에게 시간을 얻고 관심을 이끌어 내는 것은 어려울 수 있습니다. 따라서 경영진과 함께할 기회가 마련되면 경영진이 필요로 하는 정보를 즉시 제공해야 합니다. 경영진과 대화할 준비가 되면 워크플로를 사용하여 회의를 요청하고 고객 기록, 계정 활동, 회의록, 다음 단계 등 경영진이 CRM에서 알아야 할 모든 정보를 브리핑에 채워 넣으세요. 핵심 맥락과 정보를 바로 확인할 수 있으므로 경영진은 빠르게 관련 내용을 살펴보고 거래를 추진할 수 있습니다.

체결 전부터 후까지 원활한 전환 제공

첫인상은 늘 중요합니다. CRM 데이터와 Slack Sales Elevate 알림을 활용하는 맞춤형 이관 템플릿을 생성하여 올바른 정보를 적시에 전달하세요. 캔버스는 팀 전환 시 채널 내 대화를 더욱 풍성하게 만들어 새로 합류하는 담당자가 빠르게 관련 내용을 파악하고 원활한 고객 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

맞춤형 템플릿을 사용해 보세요!

오늘부터 Enterprise Grid 플랜에서 맞춤형 템플릿을 사용할 수 있습니다. 조직의 고유한 요구 사항에 맞춰 템플릿을 어떻게 구축하고 있는지 이야기를 듣고 싶습니다. 소셜 미디어를 통해 공유해 주세요!