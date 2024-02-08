Potenzia i modelli di canvas personalizzati con dati sui clienti in tempo reale

Nelle grandi organizzazioni distribuite, la collaborazione tra diversi team e reparti può implicare molti strumenti e processi diversi e, inevitabilmente, silos. Per operare in modo efficiente e ottenere prestazioni elevate, le aziende devono disporre di processi scalabili e standardizzati.

In quanto piattaforma di produttività intelligente, Slack non è solo il posto in cui avviene la collaborazione, ma anche dove vengono gestite le conoscenze. Puoi usare i canvas di Slack per lavorare insieme su informazioni strutturate e condividere questi dettagli in tutta l’organizzazione.

Oggi annunciamo i modelli personalizzati per i canvas di Slack, disponibili per i clienti con il piano Enterprise Grid. Puoi già iniziare da zero usando un canvas vuoto o utilizzare uno dei nostri modelli predefiniti per strutturare i tuoi contenuti. Ora gli utenti finali e gli amministratori di canvas possono creare e pubblicare i propri modelli personalizzati in base alle esigenze dell’organizzazione per velocizzare i processi su larga scala.

Crea i tuoi modelli, personalizzati per le tue esigenze

I modelli personalizzati consentono di raggiungere un equilibrio tra offrire alle organizzazioni la flessibilità per progettare canvas adatti alle esigenze e ai processi specifici e fornire ai lavoratori un modo scalabile e standardizzato di organizzare le conoscenze. Con il clic di un pulsante, amministratori, project manager, leader ed esperti in materia possono configurare modelli pronti all’uso con automazioni integrate e dati del CRM Salesforce prepopolati che tutti i membri dell’organizzazione possono usare.

Le nuove variabili dei canvas ti permettono di specificare canali, utenti, dati o campi di testo come segnaposti nel modello di canvas. Ora, invece di lunghi processi manuali per raccogliere e condividere i dati, l’automazione semplifica il lavoro e crea un output che è disponibile dove già lavori. Invece di documenti incoerenti e disordinati, puoi creare una visualizzazione standardizzata pronta per la presentazione di queste informazioni. Inoltre, con le integrazioni per Salesforce, insieme ai webhook per origini di terze parti, puoi scattare un’istantanea dei dati dei clienti e trasferirla direttamente in Slack per collaborare e interagire con il tuo team.

Infinite opportunità per personalizzare i canvas

I processi della tua organizzazione vengono eseguiti in Salesforce, mentre la collaborazione avviene in Slack. Importa automaticamente queste informazioni dettagliate in Slack per semplificare i processi e renderle disponibili nel tuo formato preferito.

Stai cercando idee su come usare i modelli personalizzati? Ti aiutiamo noi!

Esegui un intervento collettivo per risolvere un incidente del cliente con tutti i dettagli rilevanti

Con i canvas puoi fornire rapidamente ai team di assistenza il contesto giusto per valutare e risolvere gli incidenti. Innanzitutto, crea un modello di incidente personalizzato da usare quando viene avviato un intervento collettivo. Quando il workflow per creare un canvas viene attivato e il canale di intervento collettivo viene creato, viene generato il modello personalizzato predefinito, compilato con i dettagli presi dalla segnalazione dell’incidente. Il canvas viene condiviso nel canale e aggiunto ai segnalibri per potervi accedere facilmente. Tutti avranno a disposizione il contesto giusto per intervenire.

Aiuta gli account executive a chiudere una trattativa con i dettagli giusti per fare la differenza

Il tempo e l’attenzione degli account executive possono essere difficili da ottenere, quindi quando ci riesci devi essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie in modo immediato. Quando sei pronto a coinvolgerli, usa un workflow per fare la richiesta e popolare il brief con tutto quello che devono sapere dal CRM, inclusi record dei clienti, attività degli account, appunti di riunioni, passaggi successivi e molto altro. Con tutto il contesto e le informazioni chiave a portata di mano, gli account executive potranno essere rapidamente operativi e portare avanti la trattativa.

Garantisci una transizione fluida tra pre e post-vendita

Le prime impressioni contano. Crea un modello di handoff personalizzato che sfrutta i dati CRM e gli avvisi di Slack Sales Elevate da passare al momento giusto, con le informazioni giuste. Il canvas può arricchire ulteriormente la conversazione nel canale durante le transizioni tra team, aiutando le nuove persone a mettersi rapidamente in pari e offrire un’eccellente assistenza ai clienti.

Inizia a usare i modelli personalizzati

A partire da oggi, i modelli personalizzati sono disponibili con il piano Enterprise Grid. Non vediamo l’ora di scoprire come usi questi modelli per soddisfare le tue esigenze specifiche. Contattaci sui social e condividi!