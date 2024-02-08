Plantillas de canvas personalizadas potenciadas con datos de clientes en tiempo real

En organizaciones grandes y distribuidas, el trabajo entre distintos equipos y departamentos puede implicar muchas herramientas y procesos diferentes e, inevitablemente, espacios aislados. Para funcionar de forma eficiente y con un alto rendimiento, las empresas deben contar con procesos escalables y estandarizados.

Como plataforma de productividad inteligente, Slack no solo es un lugar para colaborar, sino también para conservar el conocimiento. Puedes utilizar Slack canvas para colaborar con información estructurada y compartir esos detalles con toda la organización.

Presentamos las plantillas personalizadas para Slack canvas, disponibles para clientes del plan Enterprise Grid. Puedes optar entre empezar de cero con un canvas en blanco o usar una de nuestras plantillas prediseñadas para estructurar el contenido. Ahora, los usuarios finales y los administradores de canvas pueden crear y publicar sus propias plantillas, adaptadas a las necesidades empresariales de su organización, para agilizar los procesos a escala.

Creación de plantillas personalizadas para tu empresa

Las plantillas personalizadas consiguen alcanzar el equilibrio entre ofrecer a las organizaciones la flexibilidad necesaria para diseñar canvas que se ajusten a sus necesidades y procesos únicos y proporcionar a los trabajadores una forma estandarizada y escalable de organizar el conocimiento. Con un solo clic, los administradores, gestores de proyecto, líderes y expertos en la materia pueden configurar plantillas listas para usar con automatización integrada y datos CRM previamente rellenados de Salesforce que cualquier persona de su organización puede usar.

Las nuevas variables de canvas te permiten especificar canales, usuarios, datos, fechas o campos de texto como marcadores de posición en tu plantilla de canvas. Ahora, en lugar de seguir procesos largos y manuales para recopilar y compartir datos, la automatización optimiza el trabajo, crea un resultado y te lo muestra en el mismo lugar en el que estás trabajando. En vez de documentos desordenados e incoherentes, puedes crear una vista estandarizada y lista para presentarse de esa información. Con integraciones como Salesforce, puedes obtener un resumen de los datos del cliente y transferirlos directamente a Slack para colaborar e interactuar con tu equipo.

Oportunidades infinitas de personalizar tus canvas

Los procesos de tu organización tienen lugar en Salesforce, pero la colaboración se lleva a cabo en Slack. Transfiere a Slack información valiosa de forma automática para optimizar los procesos y tenerla disponible en tu formato preferido.

¿Buscas consejos para usar tus plantillas personalizadas? ¡Nosotros te ayudamos!

Crea enjambres para resolver las incidencias de los clientes con los detalles relevantes

Con los canvas, puedes facilitar rápidamente a los equipos el contexto adecuado para filtrar y resolver las incidencias. Primero, crea una plantilla personalizada de incidencias para usarla cuando empiece un enjambre. Cuando se active el flujo de trabajo de creación del canvas y se cree el canal del enjambre, se creará la plantilla personalizada predefinida, rellenada con los detalles del informe de incidencias. El canvas se compartirá en el canal y se añade a los marcadores para que se pueda acceder a él fácilmente. Todos dispondrán del contexto adecuado para actuar.

Acude a los ejecutivos para que te ayuden a cerrar una negociación, con los detalles adecuados para generar impacto

El tiempo y la atención de los ejecutivos pueden ser difíciles de conseguir; así que, cuando los tengas, deberás proporcionarles la información que necesiten de inmediato. Cuando quieras que intervengan, utiliza un flujo de trabajo para realizar la solicitud y rellena el informe con todo lo que deban saber sobre el CRM, incluidos los registros de clientes, la actividad de las cuentas, las notas de las reuniones y los pasos siguientes, entre otros detalles. Con el contexto y la información claves al alcance de la mano, los ejecutivos podrán ponerse al día rápidamente y sacar la negociación adelante.

Ofrece una transición fluida, desde la preventa a la posventa

Las primeras impresiones cuentan mucho. Crea una plantilla de transferencia personalizada en la que se aprovechen los datos del CRM y las alertas de Slack Sales Elevate y distribúyela en el momento adecuado, con la información adecuada. El canvas puede enriquecer aún más la conversación en el canal durante las transiciones de los equipos, lo que agiliza y facilita al personal nuevo la puesta al día y la oferta de un servicio al cliente fluido.

Comienza con las plantillas personalizadas

A partir de hoy, las plantillas personalizadas están disponibles en el plan Enterprise Grid. Nos encantará saber cómo creas plantillas adaptadas a tus necesidades únicas. ¡Ponte en contacto con nosotros en redes sociales y cuéntanoslo!