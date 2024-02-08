Alimentez des modèles de canevas personnalisés à l’aide de données clients en temps réel

Au sein des grandes entreprises distribuées, la collaboration entre équipes et services peut favoriser la multiplication d’outils et de processus ainsi que la création de silos. Afin d’assurer leur efficacité et leurs performances, les entreprises doivent mettre en place des processus évolutifs et normalisés.

Slack est une plateforme de productivité intelligente qui regroupe toutes les connaissances utiles et laisse le champ libre à la collaboration. Par ailleurs, le canevas Slack vous permet de collaborer autour d’informations structurées et de partager ces dernières au sein de l’entreprise.

Nous vous présentons aujourd’hui nos modèles personnalisés de canevas Slack accessibles à tous les clients disposant d’un forfait Enterprise Grid. Vous pouvez démarrer à partir de zéro avec un canevas vierge ou utiliser l’un de nos modèles préconçus pour structurer votre contenu. Désormais, les utilisateurs finaux et les administrateurs de canevas peuvent créer et publier leurs propres modèles adaptés aux besoins de leur entreprise afin d’optimiser l’efficacité des processus à grande échelle.

Créez vos propres modèles adaptés à votre entreprise

Les modèles personnalisés permettent aux entreprises de concevoir de manière flexible des canevas adaptés à leurs besoins et processus uniques, tout en offrant aux équipes une solution d’organisation des connaissances normalisée et évolutive. Administrateurs, chefs de projets, responsables et experts peuvent configurer en un clic des modèles prêts à l’emploi en tirant parti de l’automatisation intégrée et des données du système GRC Salesforce préremplies utilisables par l’ensemble du personnel.

De nouvelles variables vous permettent de spécifier des canaux, des utilisateurs, des dates ou des champs de texte en tant qu’espaces réservés dans votre modèle de canevas. Désormais, l’automatisation rationalise les longs processus manuels de collecte et de partage des données et crée un résultat disponible là où vous en avez besoin. Au lieu de documents désordonnés et incohérents, vous pouvez créer une vue normalisée et exploitable de ces informations. Et grâce aux intégrations pour Salesforce ainsi qu’aux webhooks pour les sources tierces, vous pouvez prendre un instantané des données clients et les incorporer directement dans Slack à des fins de collaboration et de communication avec votre équipe.

Des possibilités illimitées de personnalisation de vos canevas

Si les processus de votre entreprise s’exécutent dans Salesforce, Slack reste l’espace central de la collaboration. Injectez automatiquement ces informations utiles dans Slack afin de rationaliser les processus et de les rendre disponibles dans le format de votre choix.

Vous cherchez des idées d’utilisation des modèles personnalisés ? Laissez-nous vous guider !

Lancez un essaimage pour résoudre un incident client avec toutes les informations utiles

Les canevas vous permettent de fournir rapidement aux équipes d’assistance le contexte nécessaire pour trier et résoudre les incidents. Commencez par créer un modèle d’incident personnalisé utilisable lors du lancement d’un essaimage. Le déclenchement du processus de création de canevas et la création d’un canal d’essaimage génèrent un modèle personnalisé prédéfini, alimenté par les informations contenues dans le rapport d’incident. Le canevas est partagé dans le canal et ajouté aux favoris afin de pouvoir y accéder facilement. Tout le monde disposera des détails utiles pour intervenir.

Impliquez l’équipe de direction pour vous aider à gagner un contrat en lui communiquant les détails utiles

Si vous avez besoin que l’équipe de direction vous consacre de son temps et de son attention, vous devez lui fournir immédiatement les informations dont elle a besoin. Lorsque vous êtes prêt à la faire intervenir, utilisez un flux de travail pour formuler votre demande en y incluant tous les détails utiles tirés du système GRC, y compris les dossiers clients, l’activité du compte concerné, les notes de réunion, les prochaines étapes, etc. Munie du contexte et des informations clés, l’équipe de direction peut se mettre rapidement à la page et faire avancer les négociations.

Assurez une transition en douceur à travers chaque étape du processus de vente

La première impression est importante. Créez un modèle de transfert personnalisé qui exploite les données du système GRC et les alertes Slack Sales Elevate pour transmettre les informations utiles au moment opportun. Le canevas peut également stimuler la communication dans le canal pendant les phases de transition d’équipe en aidant les nouvelles recrues à devenir rapidement opérationnelles et à fournir un service de qualité à la clientèle.

Découvrez nos modèles personnalisés

Les modèles personnalisés sont disponibles dès aujourd’hui avec le forfait Enterprise Grid. Nous aimerions savoir comment vous créez des modèles pour répondre à vos besoins uniques. N’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux pour partager votre expérience.