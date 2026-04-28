Was ist Wissenstransfer und warum wird er jetzt zur Chefsache?

Wissenstransfer ist der gezielte Prozess, durch den Wissen von einer Person, einem Team oder einer Abteilung auf eine andere Person, ein anderes Team oder eine andere Abteilung übergeht – entweder direkt, etwa im Gespräch oder durch Beobachtung, oder indirekt, z. B. durch Dokumentation oder Systeme.

Im Gegensatz dazu beschreibt Wissensmanagement den übergeordneten Rahmen, der diese Prozesse organisiert, sicherstellt und analysiert. Kurz gesagt: Wissensmanagement schafft die Struktur, während Wissenstransfer das Wissen tatsächlich von A nach B bringt.

Im Alltag zeigt sich schnell, wie unterschiedlich Wissen vorliegt. Explizites Wissen lässt sich aufschreiben, z. B. als Prozess, Checkliste oder in Form von Dokumenten. Implizites Wissen hingegen steckt in Erfahrung. Die Projektleiterin etwa, die genau weiß, welchen Kunden man am Freitagnachmittag nicht kontaktieren sollte, hat dieses Wissen selten dokumentiert, aber es entscheidet oft über den Erfolg einer Unternehmung.

Genau hier entsteht ein Risiko. In den nächsten 15 Jahren erreichen 13,4 Millionen Erwerbspersonen das Rentenalter (Destatis, 2025). Gleichzeitig haben nur 27 % der Mitarbeitenden ihr Wissen so festgehalten, dass andere nahtlos ihre Positionen übernehmen können.

Wissen verschwindet selten auf einmal. Es geht schrittweise verloren: in Übergaben, in E-Mails und Köpfen. Und oft merken wir erst, was fehlt, wenn wir es brauchen.

Was passiert, wenn Wissen das Unternehmen verlässt?

Wissensverlust ist keine abstrakte Sache, sondern hat messbare Folgen. Unternehmen verlieren im Schnitt rund 8,5 % ihres Umsatzes, wenn erfahrene Fachkräfte gehen (Fraunhofer IAO/Bitkom). Gleichzeitig bezeichnen 60 % den Wissensverlust als eines der größten Geschäftsrisiken. Das ist kein Randthema, sondern ein echter Kostenfaktor, der oft im Verborgenen entsteht, aber dennoch spürbar ist.

Besonders kritisch ist es bei implizitem Wissen. Es steht in keinem Handbuch, sondern entsteht durch jahrelange Erfahrung im Alltag, in dem Entscheidungen, Fehler und Beziehungen eine große Rolle spielen. Genau deshalb fällt sein Verlust nicht sofort auf, sondern erst Wochen oder Monate später, wenn sich Verzögerungen, Rückfragen oder Fehlentscheidungen häufen.

Hier ein Beispiel für ein typisches Szenario: Die einzige Expertin für ein altes, aber geschäftskritisches System verlässt das Unternehmen. Die Dokumentation ist lückenhaft und das System versteht nur sie. Neue Aufgaben dauern plötzlich doppelt so lange, wobei externe Hilfe teuer eingekauft wird und Projekte gleichzeitig ins Stocken geraten. Nicht, weil das Wissen nicht existiert hätte, sondern weil es nie dokumentiert und rechtzeitig weitergegeben wurde.

Methoden im Vergleich: personifiziert oder kodifiziert?

Es gibt nicht die eine richtige Methode für gelungenen Wissenstransfer. Was funktioniert, hängt davon ab, um welches Wissen es geht, und in welcher Situation es weitergegeben werden sollte. Entscheidend ist dabei weniger das Tool als die Passung.

Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze unterscheiden: personifizierter Wissenstransfer und kodifizierter Wissenstransfer.

Beim personifizierten Ansatz findet der Austausch von Wissen auf persönlicher Basis statt, etwa im Gespräch, durch Zusammenarbeit oder Beobachtung. Beim kodifizierten Ansatz findet der Transfer über Informations- und Kommunikationssysteme statt, etwa über Datenbanken.

Beide Wege haben ihre Berechtigung. Implizites, erfahrungsbasiertes Wissen lässt sich oft besser im direkten Austausch vermitteln. Klar definierte Prozesse oder wiederkehrende Abläufe profitieren dagegen von sauberer Dokumentation.

Die folgende Übersicht hilft bei der Einordnung:

Wissenstyp Empfohlene Methode Aufwand Am besten geeignet für Implizites Erfahrungswissen Personifiziert Mittel bis hoch Einarbeitung, Mentoring, komplexe Projekte Explizites Prozesswissen Kodifiziert Einmalig hoch Standardprozesse, Onboarding, Skalierung Kritisches Schlüsselwissen Kombination aus beidem Hoch Nachfolgeplanung, Übergaben Ad-hoc-Wissen / schnelle Klärung Personifiziert Niedrig Abstimmungen im Alltag Wiederkehrende Aufgaben Kodifiziert Mittel Checklisten, SOPs, Wissensdatenbanken

Guter Wissenstransfer entsteht selten durch ein Entweder-oder. Meist ist es die Kombination aus mehreren Methoden, die zu den besten Ergebnissen führt.

Personifizierter Transfer: Wissen, das von Mensch zu Mensch wandert

Manches Wissen lässt sich einfach nicht sinnvoll aufschreiben. Es entsteht im Handeln, im Kontext oder innerhalb von Beziehungen. An dieser Stelle setzt der personifizierte Wissenstransfer an, nämlich immer dann, wenn Erfahrungen, Einschätzungen und feine Unterschiede eine Rolle spielen. Das Netzwerkwissen eines langjährigen Vertriebsleiters ist zum Beispiel so ein Fall: Wer entscheidet wirklich, wer blockiert leise und wann ist der richtige Moment für den nächsten Schritt?

Hier sind einige Methoden, die sich im Alltag bewährt haben:

Mentoring oder Lerntandem: Zwei Personen arbeiten über einen längeren Zeitraum eng zusammen. Ideal, um Erfahrung schrittweise weiterzugeben.

Job Shadowing: Eine Person begleitet eine andere im Arbeitsalltag. Diese Methode ist sinnvoll, wenn Abläufe, Entscheidungen und Zwischentöne sichtbar werden sollen, die aber in keiner Anleitung stehen.

Expert Debriefing: Hier handelt es sich um gezielte Gespräche mit erfahrenen Mitarbeitenden, etwa vor einem Rollenwechsel oder einem Firmenaustritt. So ein Debriefing eignet sich gut, um kritisches Wissen bewusst abzusichern, bevor es höchstwahrscheinlich verloren geht.

Team-Retro: Die einzelnen Teams schauen gemeinsam auf vergangene Projekte zurück: Was hat funktioniert, was nicht und warum? Das ist besonders hilfreich, um implizite Muster sichtbar zu machen.

Job Rotation: Die Mitarbeitenden wechseln temporär die Rolle oder das Team. Das erweitert Perspektiven und sorgt dafür, dass Wissen nicht an einzelne Personen gebunden bleibt.

Diese Formate brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Aber sie sorgen für die Übertragung des Wissens, das ansonsten verloren gehen würde.

Kodifizierter Transfer: Wissen, das auch um Mitternacht verfügbar ist

Nicht jedes Wissen braucht ein Gespräch. Vieles lässt sich so festhalten, dass es jederzeit verfügbar ist, und das unabhängig von Personen, etwaigen Zeitzonen oder Terminkalendern. Und genau darin liegt die Stärke des kodifizierten Wissenstransfers: Er skaliert und funktioniert asynchron.

Hier sind ein paar typische Formate aus der Praxis:

Internes Wiki: Es gilt als zentrale Anlaufstelle für Prozesse, Standards und Hintergrundwissen und ist besonders hilfreich, wenn viele Menschen regelmäßig dieselben Informationen brauchen.

Lessons-Learned-Datenbank: Dokumentiert Erfahrungen aus Projekten: Was lief gut, was eher nicht und warum. Erkenntnisse werden so wiederverwendbar, anstatt zu verschwinden.

FAQ-Sammlung: Bündelt wiederkehrende Fragen und gibt darauf klare Antworten. Sie ist zeitsparend und reduziert doppelte Abstimmungen.

Videodokumentation: Erklärt komplexe Abläufe visuell, etwa bei Tools oder Prozessen. Dieses Format ist sinnvoll, wenn Text allein nicht weiterhilft.

Der größte Vorteil dabei ist, dass Wissen jederzeit abrufbar bleibt, auch wenn die ursprüngliche Person nicht mehr verfügbar ist. Der Haken an der Sache: Es veraltet schnell. Ein Wiki, das niemand pflegt, wird zum Datengrab.

Deshalb gehört die Pflege dieser Wissensschätze von Anfang an dazu. Klar zugeordnete Verantwortlichkeiten, regelmäßige Updates sowie die Erwartung, dass die Inhalte genutzt und laufend verbessert werden, sind hier entscheidend. Ohne das bleibt selbst die beste Dokumentation wirkungslos.

Digitale Tools für den Wissenstransfer: Was wirklich hilft

Das beste Tool bringt wenig, wenn es am Alltag vorbeigeht. Wissen wird nicht dann geteilt, wenn Zeit „dafür eingeplant” ist, sondern in der laufenden Arbeit. Deshalb funktioniert Wissenstransfer vor allem dort gut, wo Teams bereits kommunizieren, entscheiden und dokumentieren.

Drei Kategorien, die sich in der Praxis bewährt haben:

Kollaborations- und Kommunikationsplattformen: Hier entsteht Wissen im Fluss der Arbeit. In Tools wie Slack werden Gespräche in öffentlichen Channels geführt und bleiben durchsuchbar. So entsteht nebenbei ein wachsendes Wissensarchiv. Mit Canvas lassen sich Inhalte direkt im Kontext festhalten, ohne dabei in ein separates System zu wechseln. Funktionen wie KI-gestützte Zusammenfassungen oder kontextbezogene Antworten helfen zusätzlich, relevante Informationen schnell zu finden, was besonders beim Onboarding oder dem Einstieg in neue Themen von Nutzen ist.

Wiki- und Dokumentenmanagement-Systeme: Tools wie Confluence, Notion oder SharePoint sind darauf ausgelegt, Wissen strukturiert abzulegen. Sie eignen sich gut für Prozesse, Richtlinien und dauerhaft relevante Inhalte. Der Vorteil liegt in der Ordnung. Gleichzeitig ist es aber eine Herausforderung, Inhalte aktuell zu halten und tatsächlich zu nutzen.

KI-gestützte Suche: Diese Tools verbinden verschiedene Wissensquellen und machen sie zentral durchsuchbar. Statt zu wissen, wo etwas steht, reicht es, die richtige Frage zu stellen. Das spart Zeit, vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Inhalte sind auch verlässlich gepflegt.

Am Ende entscheidet nicht die Funktionsliste, sondern wie gut die Integration in den Arbeitsalltag gelingt. Tools, die Wissen dort sichtbar machen, wo es entsteht, haben den größten Hebel.

In drei Schritten zum systematischen Wissenstransfer

Wissenstransfer wird dann wirksam, wenn du ihn als Teil der täglichen Arbeit bewusst steuerst. Diese drei Schritte helfen, den Einstieg klar zu strukturieren:

1. Wissensträger identifizieren

Der erste Schritt ist relativ einfach, aber viele überspringen ihn leider oft: Wer im Unternehmen trägt kritisches Wissen, das bisher undokumentiert blieb? Eine Wissenslandkarte macht das sichtbar. Sie zeigt, wer welches Wissen hat, wie relevant es ist und wo Abhängigkeiten bestehen. Dafür ist kein komplexes Tool notwendig. Es reicht oft einfach nur eine strukturierte Übersicht, die einer der Mitarbeitenden regelmäßig aktualisiert.

2. Wissensbereiche priorisieren

Nicht alles muss sofort übertragen werden. Ausschlaggebend ist die Kombination aus den Faktoren Einzigartigkeit und Abgangsrisiko. Wissen, das nur eine Person hat und das für den Betrieb kritisch ist, gehört ganz nach oben auf die Liste.

3. Methode wählen und Transfer strukturieren

Jetzt geht es an die Umsetzung. Welche Methode passt, hängt vom Wissenstyp ab (siehe Entscheidungstabelle oben). Wichtig dabei ist ein klarer Ablauf:

Ziel des Transfers definieren (Was soll konkret übergeben werden?)

Format festlegen (z. B. Mentoring, Dokumentation, Workshop)

Zeitrahmen und Verantwortliche bestimmen

Ergebnisse festhalten und zugänglich machen

Ob der Transfer funktioniert, zeigt sich nicht im Gefühl, sondern in Ergebnissen. Typische Kennzahlen dafür sind:

Time-to-Productivity neuer Mitarbeitender

Nutzungsrate von Wissensdatenbanken oder Dokumentationen

Reduzierung wiederkehrender Fehler nach Projektabschlüssen

Anzahl erfolgreicher Übergaben ohne Produktivitätsverlust

Für Unternehmen mit ISO-9001-Zertifizierung lohnt sich ein Blick in das Kapitel „Wissen der Organisation”. Es schafft einen klaren regulatorischen Rahmen und macht Wissenstransfer zu einem fixen Bestandteil des Qualitätsmanagements.

Fazit

Wissenstransfer ist kein Projekt mit einem festgelegten Enddatum. Er ist Bestandteil des Alltags und ist dabei leise, kontinuierlich und verlässlich.

Ein guter erster Schritt ist ein Wissensaudit: Wo im Unternehmen sitzt kritisches Know-how? Wer hat es, und wie verletzlich sind diese Stellen? Diese Bestandsaufnahme schafft Klarheit, ohne viel Aufwand.

Unternehmen, die hier früh ansetzen, bauen etwas auf, das man nicht kurzfristig nachholen kann: Resilienz. Sie bleiben handlungsfähig, auch wenn sich Teams verändern. Sie machen Wissen zu einer Stärke. Eine, die bleibt.

Was ist der Unterschied zwischen Wissensmanagement und Wissenstransfer? Wissenstransfer bezeichnet den konkreten Vorgang der Wissensweitergabe, von Person zu Person, von Team zu Team, direkt oder über Dokumentation. Wissensmanagement ist der übergeordnete Rahmen, der diesen Vorgang plant, steuert und sicherstellt. Kurz gesagt: Wissensmanagement schafft die Bedingungen, Wissenstransfer ist die Handlung. Praktisch relevant ist die Unterscheidung vor allem dann, wenn Unternehmen entscheiden müssen, ob sie eine Transfermaßnahme (z. B. Mentoring) einleiten oder zunächst die Grundstruktur (z. B. eine Wissensdatenbank) aufbauen wollen. Wie gelingt Wissenstransfer, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen? Erfolgreicher Wissenstransfer beginnt früh und kombiniert persönliche Übergabe (z. B. Shadowing oder Debriefings) mit klarer Dokumentation. Es ist dabei wesentlich, kritisches Wissen gezielt zu identifizieren, strukturiert zu übergeben und zugänglich zu halten. Wie kann KI den Wissenstransfer im Unternehmen unterstützen? KI erleichtert vor allem den Zugang zu vorhandenem Wissen, indem sie Informationen aus verschiedenen Quellen schnell auffindbar und verständlich macht. Statt lange zu suchen, können Mitarbeitende Fragen stellen und dann kontextbezogene Antworten erhalten. Voraussetzung dafür bleibt jedoch eine gepflegte Wissensbasis, ohne die auch KI ihr Potenzial nicht entfalten kann.