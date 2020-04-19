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Es ist noch gar nicht so lange her, da war lokal installierte Software die Regel – und die Datenspeicherung ziemlich einfach, denn deine Daten waren immer bei dir. Doch die Zeiten haben sich geändert: Cloud-Services machen Datenresidenz heute sehr viel komplizierter. Globale Unternehmen erstellen ihre eigenen internen Richtlinien und legen so fest, wo Daten gespeichert werden dürfen. Außerdem haben sich Regierungen und unabhängige Aufsichtsbehörden eingeschaltet, um Anforderungen an Datenresidenz durchzusetzen.

Zwölf Millionen Menschen arbeiten täglich in Slack zusammen, aber da Daten hauptsächlich in den Vereinigten Staaten gespeichert werden, bleiben viele Teams im Ausland außen vor. “Wir möchten diese Lücke schließen und Slack für mehr Teams in stark regulierten Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Regierungen, Behörden und Gesundheitswesen verfügbar machen. Deshalb führen wir jetzt Datenresidenz für Slack ein.

Die Datenresidenz gibt globalen Teams mehr Kontrolle darüber, wo ihre Daten gespeichert werden. Zu den verfügbaren Datenregionen außerhalb der Vereinigten Staaten gehören:

Frankfurt

London

Paris

Sydney

Tokio

Eine Datenregion in Kanada wird folgen.

Häufig gestellte Fragen zur Datenresidenz: Was du wissen solltest

Welche Art von Daten speichert Slack mit Datenresidenz?

Benutzergenerierte Daten aus Slack – einschließlich Nachrichten, Beiträge, Dateien und Suche – werden im Ruhezustand in einer gewünschten Datenregion gespeichert. Alle Daten in Slack werden bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt.

Wo werden von Anwendungen generierte Daten aufbewahrt?

Von Anwendungen generierte Slack-Nachrichten und -Dateien werden in derselben Datenregion gespeichert wie benutzergenerierte Nachrichten und Dateien. Bei Daten von Drittanbieter-Apps, die deine Teams in Slack verwenden, bestimmen die Richtlinien des App-Anbieters, in welcher Region diese Daten gespeichert werden.

Ich bin schon Kundin bzw. Kunde. Kann ich meine Daten in eine neue Region verschieben?

Ja! Bestehende KundInnen können die Daten ihrer Organisationen oder Teams in neue Regionen für Datenresidenz verschieben. Beachte jedoch, dass die gesamte Organisation oder das gesamte Team in einer einzigen Region ansässig sein muss.

Ändert sich sonst noch etwas, wenn ich meine Daten in eine neue Region verschiebe?

Nein. Slack bietet die gleiche Benutzererfahrung und alle Funktionen, die dein Team bereits kennt und schätzt.

So schützt Slack deine Daten

Datenresidenz ist das jüngste Beispiel für die kontinuierlichen Investitionen von Slack in Sicherheit und Compliance für Unternehmen. Slack erfüllt und übertrifft einige der angesehensten Sicherheitsstandards und bietet Tools, die KundInnen bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen unterstützen.

Das Sicherheitsprogramm von Slack zertifiziert seinen Service gemäß ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2 Typ II, SOC 3, EU-US-Datenschutzschild, Schweiz-US-Datenschutzschild und Cloud Security Alliance. Slack hilft KundInnen außerdem bei der Einhaltung spezifischer Branchenvorschriften oder internationaler Sicherheits- und Datenschutzstandards, darunter FINRA, HIPAA, FedRAMP und DSGVO. Das Sicherheitsprogramm von Slack ist bestrebt, die Abdeckung zu erweitern und neue Richtlinien und branchenspezifische bewährte Methoden zu integrieren.

Die Datenresidenz ist für Plus- und Enterprise Grid-KundInnen verfügbar. Wenn du mehr über Sicherheit bei Slack erfahren möchtest, unter anderem zum Thema Datenresidenz, besuche www.slack.com/security oder kontaktiere uns noch heute.

Die folgenden Informationen sind AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN bestimmt und stellen keine verbindliche Verpflichtung dar. Daher sollte man sich bei seinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen verlassen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.