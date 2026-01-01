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SAMMLUNG

Digitale Zusammenarbeit: Slack als Ort der Kollaboration

Erfahre wie Slack dir und deinem Team dabei hilft, einfacher und effizienter zusammenzuarbeiten – egal wann und wo ihr arbeitet

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A laptop sits among flowers in the grass, representing a person's ability to work successfully rom anywhere
Leitfaden

The digital HQ toolkit

Leading organizations share their tips for supporting workplace collaboration—no matter where or when that work happens

Leitfaden

Dein nächstes Projekt in einen Channel verschieben

Bringe die richtigen Leute in Channels zusammen, um Ideen zu teilen, Entscheidungen zu treffen und die Arbeit voranzubringen – mit einem gemeinsamen Ziel, an einem gemeinsamen Ort.

Symbole aus Menschen und Formen
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Das neue kollaborative Vertriebsteam

Entdecke, warum Unternehmen in der ganzen Welt Slack nutzen, um einen kollaborativen Ansatz im Vertrieb zu verwenden, und welche Auswirkung das auf die Geschäftsabschlüsse hat.

Leitfaden

Wechsle von E-Mail zu Slack

Einblicke für E-Mail-Veteraninnen und -Veteranen, wie sie umständliche E-Mail-Workflows durch einfachere, Channel-basierte Nachrichten ersetzen können

Reinvent work and unlock faster collaboration in IT
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Reinventing Work in der IT

Wie IT-Führungskräfte Projekt-Teams, Tools und Partnerunternehmen in der Remote-Arbeitswelt vernetzen

Reinvent work with a new digital sales floor
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Reinventing Work im Vertrieb: 5 Anforderungen an die Zukunft der Arbeit

Wie Vertriebsteams mit Slack als ihr digitales Büro mehr Umsatz machen

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Reinventing Work im Kundenservice

Wie Kundenservice-Teams mit Slack als digitalem Büro die Kundentreue stärken können

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Reinventing Work in Entwickler-Teams

Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen