Digitale Zusammenarbeit: Slack als Ort der Kollaboration
Erfahre wie Slack dir und deinem Team dabei hilft, einfacher und effizienter zusammenzuarbeiten – egal wann und wo ihr arbeitet
The digital HQ toolkit
Leading organizations share their tips for supporting workplace collaboration—no matter where or when that work happens
Dein nächstes Projekt in einen Channel verschieben
Bringe die richtigen Leute in Channels zusammen, um Ideen zu teilen, Entscheidungen zu treffen und die Arbeit voranzubringen – mit einem gemeinsamen Ziel, an einem gemeinsamen Ort.
Das neue kollaborative Vertriebsteam
Entdecke, warum Unternehmen in der ganzen Welt Slack nutzen, um einen kollaborativen Ansatz im Vertrieb zu verwenden, und welche Auswirkung das auf die Geschäftsabschlüsse hat.
Wechsle von E-Mail zu Slack
Einblicke für E-Mail-Veteraninnen und -Veteranen, wie sie umständliche E-Mail-Workflows durch einfachere, Channel-basierte Nachrichten ersetzen können
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Wie IT-Führungskräfte Projekt-Teams, Tools und Partnerunternehmen in der Remote-Arbeitswelt vernetzen
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Wie Kundenservice-Teams mit Slack als digitalem Büro die Kundentreue stärken können
Reinventing Work in Entwickler-Teams
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