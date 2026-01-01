Slack screen with pie chart and tools representing business
SAMMLUNG

Slack für Unternehmen: Die Lösung für eine effiziente Kommunikation

Slack ist sicher, flexibel und unterstützt Unternehmen aller Größen dabei einfacher und effizienter zu arbeiten

Slack screen with pie chart and tools representing business
Colorful blocks with Slack logos
Bericht

Slack was built for enterprise with customers in mind

Slack's Chief Product Officer Tamar Yehoshua explains what it means to be built for the enterprise—and why it matters now

Partner aus verschiedenen Organisationen und Standorten schütteln sich nach Abschluss eines Deals die Hände
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Das Wachstum und die Kundentreue mit Slack Connect steigern

Verschiebe die Kommunikation aus E-Mail-Posteingängen, um dein Unternehmen dabei zu unterstützen, schneller Deals abzuschließen, Kunden zu binden und erstklassigen Support zu liefern

Animation von wachsenden Pflanzen
E-Book

Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt

Wie die Neuorientierung der Zusammenarbeit mithilfe von Slack den Nettogewinn deines Unternehmens steigern und den ROI potenziell verdreifachen kann.

Shapes moving upward representing change
Leitfaden

Von Skype zu Slack: Reine Kommunikation in Zusammenarbeit verwandeln

Projekt-Teams, Apps und Workflows in einer einzelnen Plattform vernetzen

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Das Optimum aus deinem bestehenden Tech-Stack herausholen

Wie IT-Teams ihre Tools in Slack integrieren können, eine leistungsstarke Ebene, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Daten und Anwendungen zusammenbringt.

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Die richtige Software für Zusammenarbeit auswählen

Die besten Tools können die Agilität deiner Projekt-Teams verbessern und die Innovationsgeschwindigkeit beschleunigen. Diese acht Fragen werden Leiterinnen und Leitern der IT-Abteilung dabei helfen, die perfekte Lösung zu finden.

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Was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich von dir wollen

Drei bedeutende Themen aus einer quantitativen Umfrage eines globalen Forschungsunternehmens unter Wissensarbeiterinnen und -arbeitern als Orientierungshilfe bei Veränderungen im Unternehmen