Slack für Unternehmen: Die Lösung für eine effiziente Kommunikation
Slack ist sicher, flexibel und unterstützt Unternehmen aller Größen dabei einfacher und effizienter zu arbeiten
Slack was built for enterprise with customers in mind
Slack's Chief Product Officer Tamar Yehoshua explains what it means to be built for the enterprise—and why it matters now
Das Wachstum und die Kundentreue mit Slack Connect steigern
Verschiebe die Kommunikation aus E-Mail-Posteingängen, um dein Unternehmen dabei zu unterstützen, schneller Deals abzuschließen, Kunden zu binden und erstklassigen Support zu liefern
Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt
Wie die Neuorientierung der Zusammenarbeit mithilfe von Slack den Nettogewinn deines Unternehmens steigern und den ROI potenziell verdreifachen kann.
Von Skype zu Slack: Reine Kommunikation in Zusammenarbeit verwandeln
Projekt-Teams, Apps und Workflows in einer einzelnen Plattform vernetzen
Das Optimum aus deinem bestehenden Tech-Stack herausholen
Wie IT-Teams ihre Tools in Slack integrieren können, eine leistungsstarke Ebene, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Daten und Anwendungen zusammenbringt.
Die richtige Software für Zusammenarbeit auswählen
Die besten Tools können die Agilität deiner Projekt-Teams verbessern und die Innovationsgeschwindigkeit beschleunigen. Diese acht Fragen werden Leiterinnen und Leitern der IT-Abteilung dabei helfen, die perfekte Lösung zu finden.
Was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich von dir wollen
Drei bedeutende Themen aus einer quantitativen Umfrage eines globalen Forschungsunternehmens unter Wissensarbeiterinnen und -arbeitern als Orientierungshilfe bei Veränderungen im Unternehmen