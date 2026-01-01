Von Skype zu Slack: Reine Kommunikation in Zusammenarbeit verwandeln

„Wir nutzen Office 365 schon seit geraumer Zeit und waren der Meinung, dass wir die besten Funktionen der einzelnen Tools nutzen und nicht versuchen sollten, ein einziges Tool zur Lösung aller Probleme im gesamten Unternehmen zu verwenden. Wir fanden, dass das Messaging- und Channel-Konzept von Slack stärker war, und es gab bereits eine Grundlage, auf der wir aufbauen konnten.“

Phil Wiser, Executive Vice President and CTO, ViacomCBS