Von Skype zu Slack: Reine Kommunikation in Zusammenarbeit verwandeln

Da Skype for Business diesen Sommer eingestellt wird, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, auf Slack umzusteigen. Fördere eine schnelle, nahtlose Zusammenarbeit, um eine vernetztere und flexiblere Arbeitsumgebung zu schaffen.
INTERAKTION
Die Entscheidungsfindung beschleunigen
- Effektive Zusammenarbeit mit Channels – schaffe einen Ort, an dem du und dein Projekt-Team Ideen teilen, Entscheidungen treffen und die Arbeit vorantreiben könnt.
- Sichere Vernetzung mit externen Unternehmen zum Aufbau von Kundenbeziehungen – mit Slack Connect sind alle nur noch eine Nachricht entfernt.
- Höhere Transparenz und Abschaffung von Wissenssilos mit Funktionen wie Channels, Suchanfragen und Slack Connect.
„Slack ist das Werkzeug, mit dem wir die Mauern der Informationssilos eingerissen haben. Damit konnten wir Slack als Betriebssystem für die Zusammenarbeit in 194 Ländern und an 171 Standorten positionieren. Die Kollaborationsplattform hat uns zusammengebracht wie keine andere Software-Lösung zuvor.
WISSEN
Benötigte Informationen ganz einfach finden
- In Slack kannst du Nachrichten, Dateien, Channels und Personen schnell finden – alles mit einer Suchanfrage.
- Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten mehr Kontext und treffen bessere Entscheidungen, ohne mühselig nach Personen oder Informationen suchen zu müssen.
- Speichere Nachrichten und Dateien, die du oft verwendest, damit du sie einfach aufrufen kannst.
„Eine Person, die morgen neu bei uns anfängt, hat Zugriff auf alle Unterhaltungen, die wir geführt haben, seit wir Slack nutzen, weil alles in einem offenen Channel verfügbar ist.“
PRODUKTIVITÄT
Die Effizienz deines Projekt-Teams steigern
- Workflows in Slack kümmern sich um Routineaufgaben und immer wiederkehrende Aufgaben, sodass du Antworten, Genehmigungen und mehr mit viel weniger Aufwand erhalten kannst.
- Channels bringen die richtigen Personen und Informationen an einem zentralen Ort zusammen, sodass sich alle anfallenden Aufgaben rund um ein Projekt, Thema oder Projekt-Team ganz einfach organisieren lassen.
- Deinem Wachstum sind keine Grenzen gesetzt, und deine Projekt-Teams können beliebig zusammenarbeiten, denn Slack wächst einer unbegrenzten Anzahl an Channels oder Workspaces mit.
„Unsere Slack-Integrationen ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern, in kürzester Zeit den Schritt von der Entwicklungsphase zu Testumgebungen bis hin zu den finalen Produktionsumgebungen zu vollziehen.“
KOEXISTENZ
Office 365 mit Slack optimal nutzen
- Durch Slack-Integrationen werden Kontextwechsel zwischen Microsoft Outlook, OneDrive, SharePoint und Teams reduziert.
- Verwende Slack, um Aufgaben zu erstellen und zu beschleunigen, und Office 365 zur Unterstützung administrativer Aufgaben.
- Führe den Tech-Stack deines gesamten Unternehmens auf einer Plattform zusammen. Im App-Verzeichnis von Slack sind über 2.400 Apps verfügbar. Dadurch sind die Lieblings-Tools deines Projekt-Teams nur einen Klick entfernt.
„Wir nutzen Office 365 schon seit geraumer Zeit und waren der Meinung, dass wir die besten Funktionen der einzelnen Tools nutzen und nicht versuchen sollten, ein einziges Tool zur Lösung aller Probleme im gesamten Unternehmen zu verwenden. Wir fanden, dass das Messaging- und Channel-Konzept von Slack stärker war, und es gab bereits eine Grundlage, auf der wir aufbauen konnten.“
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Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!