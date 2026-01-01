De Skype a Slack: convierte la comunicación en colaboración

“Llevamos utilizando Office 365 mucho tiempo y pensamos que deberíamos aprovechar mejor las funciones de cada herramienta y no intentar implantar a la fuerza una herramienta para resolver todos los problemas que tenemos en la empresa. Pensamos que el concepto de los mensajes y los canales de Slack era más sólido y realmente podíamos tomarlo como base”.

Phil Wiser, vicepresidente ejecutivo y director técnico, ViacomCBS