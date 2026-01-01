De Skype a Slack: convierte la comunicación en colaboración

Como Skype for Business se retira del mercado este verano, ahora es el momento perfecto de cambiar a Slack. Facilita una colaboración rápida y fluida para crear un espacio de trabajo más conectado y flexible.
MOTIVACIÓN
Agiliza el proceso de toma de decisiones
- Colabora de forma efectiva con canales: crea espacios en los que tanto tú como tu equipo podáis compartir ideas, tomar decisiones y sacar el trabajo adelante.
- Conecta de forma segura con organizaciones externas para establecer relaciones con tus clientes: gracias a Slack Connect, los tendrás a todos a mano.
- Aumenta la transparencia y elimina las barreras de comunicación gracias a las funciones canales, búsqueda y Slack Connect.
“Slack ha sido la herramienta con la que hemos podido derribar las barreras de comunicación que había entre los diferentes departamentos. El sistema operativo de Slack nos ha permitido colaborar entre 171 oficinas distribuidas en 194 países. Slack nos ha conectado como nunca había sucedido”.
CONOCIMIENTOS
Encuentra fácilmente la información que necesites
- En Slack, puedes encontrar a las personas, los mensajes, los archivos y los canales rápidamente con una única búsqueda.
- Los nuevos empleados pueden obtener contexto y tomar mejores decisiones sin tener que perder tiempo buscando personas o información.
- Guarda los mensajes y archivos que suelas consultar para acceder a ellos fácilmente.
“Un nuevo empleado que se incorpore mañana a la compañía tiene acceso a todas las conversaciones que hemos mantenido desde que usamos Slack, porque todo se encuentra en un canal”.
PRODUCTIVIDAD
Mejora la eficiencia de tu equipo
- Los flujos de trabajo en Slack se encargan de las tareas rutinarias y repetitivas, para que puedas obtener respuestas, aprobaciones, etc. con mucho menos esfuerzo.
- Los canales reúnen a las personas y la información adecuadas en un solo lugar y permiten organizar el trabajo en torno a un propósito común.
- Slack se adapta con un número ilimitado de canales o espacios de trabajo al crecimiento de tu organización o a la manera de trabajar de tus equipos.
“Nuestras integraciones de Slack capacitan a los programadores para que implementen desde máquinas de desarrollo y entornos de prueba hasta entornos de producción en un corto espacio de tiempo”.
COEXISTENCIA
Saca el máximo partido de Office 365 con Slack
- Las integraciones de Slack reducen la necesidad de un cambio de contexto entre Microsoft Outlook, OneDrive, SharePoint y Teams.
- Usa Slack para crear y agilizar el trabajo y utiliza Office 365 para que ayudarte con las tareas administrativas.
- Reúne todas las tecnologías de tu organización en una única plataforma. Con más de 2400 aplicaciones disponibles en el Directorio de Aplicaciones de Slack, las herramientas principales de tu equipo solo están a un clic de distancia.
“Llevamos utilizando Office 365 mucho tiempo y pensamos que deberíamos aprovechar mejor las funciones de cada herramienta y no intentar implantar a la fuerza una herramienta para resolver todos los problemas que tenemos en la empresa. Pensamos que el concepto de los mensajes y los canales de Slack era más sólido y realmente podíamos tomarlo como base”.
SLACK O MICROSOFT TEAMS
Slack ofrece más oportunidades de colaboración, y no solo mediante vídeo o conferencias.
Encuentra el equilibrio perfecto para reuniones, correos electrónicos y colaboración
Microsoft Teams
2,5
veces más de tiempo empleado en reuniones de Microsoft Teams
40,6
miles de millones de correos electrónicos más en febrero de 2021 en comparación con febrero de 2020
87 %
de aumento en el número de personas que inician un chat de grupo pequeño o un chat individual
Slack
40 %
menos de reuniones
45 %
menos de correos electrónicos enviados y recibidos
96 %
de usuarios afirman que Slack ha mejorado su comunicación
“En un departamento, más de la mitad de los empleados confirmaron que la introducción de Slack ha reducido las barreras de comunicación entre los distintos departamentos y entre los propios equipos”.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
Entendido
Gracias por tus comentarios.
Vaya. Estamos teniendo dificultades. ¡Inténtalo de nuevo más tarde!