Skype에서 Slack으로: 커뮤니케이션을 협업으로 전환시키기

비즈니스용 Skype가 올여름부터 서비스를 중단하게 되었으므로 지금이야말로 Slack으로 전환할 완벽한 타이밍입니다. 더욱 긴밀히 연결되고 유연한 워크플레이스를 구축할 수 있도록 빠르고 원활한 협업을 시작해보세요.

참여

의사결정 가속화

채널을 통해 효과적으로 협업하세요—팀과 함께 아이디어를 공유하고, 의사를 결정하고, 업무를 진행할 수 있는 공간을 만드세요.

외부 조직과 안전하게 연결하여 고객과의 관계를 구축하세요— Slack Connect 를 사용하여 모두와 메시지를 주고 받으세요.

채널, 검색 및 Slack Connect 등의 기술로 투명성을 높이고 지식 사일로를 제거하세요.

“Slack은 부서 간의 사일로 장벽을 허무는 망치 역할을 했습니다. 그 덕분에 Slack을 194개국 171개 사무실 전반에서 사용하는 협업 운영 시스템이 되도록 포지셔닝할 수 있었고, 따라서 우리 모두는 그 어느 때보다도 효과적으로 협업할 수 있게 되었죠.” Jeff Dow, Fox 미디어 및 방송 부문 부사장

지식

손쉽게 필요한 정보 확인하기

Slack을 사용하면 메시지, 파일, 채널, 사람을 검색 한 번으로 빠르게 찾을 수 있습니다.

새로운 직원은 업무 현황을 파악하여 보다 나은 결정을 할 수 있습니다. 동료를 재촉하거나 정보를 뒤져보지 않고도 말이죠.

자주 참조하는 메시지와 파일을 저장해 쉽게 액세스할 수 있습니다.

Brent Chudoba, SurveyMonkey 전 최고 수익 책임자

생산성

팀의 효율성 높이기

Slack의 워크플로는 일상적인 반복 작업을 관리해 주기 때문에 힘들이지 않고도 답변을 확인하고 승인을 받는 등의 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

채널은 필요한 사람과 정보를 한데 묶고 공통의 목적을 달성하기 위한 작업을 구성할 수 있도록 합니다.

얼마나 크게 성장하든 팀에서 협업하는 방식이 얼마나 많든 상관없습니다. Slack은 채널 또는 워크스페이스의 개수 제한 없이 확장이 가능합니다.

“Slack 통합을 통해 개발자는 매우 짧은 시간 내에 개발 장치에서 테스트 환경과 프로덕션 환경으로 배포할 수 있습니다.” Paul Whyte, Vodafone UK 전 시스템 엔지니어링 책임자

공존

Slack으로 Office 365 최대한 활용하기

Slack 통합은 Microsoft Outlook, OneDrive, SharePoint 및 Teams 간의 전환을 줄여줍니다.

Slack을 사용하여 작업을 구축 및 가속화하고 Office 365를 사용하여 관리 작업을 지원하세요.

전체 조직의 기술 스택을 하나의 플랫폼으로 이동하세요. Slack 앱 디렉토리에서 2,400개 이상의 앱을 사용할 수 있으므로 클릭 한 번으로 팀에서 가장 애용하는 도구를 선택할 수 있습니다.

Phil Wiser, ViacomCBS 부사장 겸 CTO

SLACK 또는 MICROSOFT TEAMS

Slack은 단지 비디오 또는 컨퍼런스 통화에서만이 아니라 협업을 위한 더 많은 기회를 제공합니다.

회의, 이메일 및 협업에 적합한 균형 찾기

작년에는 많은 비즈니스가 오피스나 재택근무라는 하이브리드 형태의 업무 형식을 취할 수밖에 없었고 이에 따라 협업 도구가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. ​다음은 Teams 및 Slack이 지난 해 미쳤던 영향을 비교한 것입니다. Microsoft Teams

2.5X Microsoft Teams 회의에 사용된 시간 증가

406억 2020년 2월 대비 2021년 2월에 늘어난 이메일 수

87% 2020년 소규모 그룹 또는 일대일 채팅을 보낸 사람 수 증가 비율

Slack

40% 더 적은 회의

45% 더 적은 이메일을 주고 받음

96% 의 사용자가 Slack이 커뮤니케이션을 향상시켰다고 답변