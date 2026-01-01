Skype から Slack への移行 : コミュニケーションからコラボレーションの時代へ

今年の夏に Skype for Business の提供が終了します。今こそ、Slack に切り替える絶好のタイミングです。迅速でシームレスなコラボレーションを実現し、つながりの深い、柔軟な職場を創りましょう。

エンゲージメント

迅速に意思決定を下す

「Slack は、縦割り構造の壁を打ち砕くハンマーのような役割を果たしてきました。Slack を 194 か国、171 オフィスにわたるコラボレーションのための OS 的な存在とすることで、これまでになく社内のつながりが深まりました」 Fox、Media and Broadcast Operations、Executive Vice President、Jeff Dow 氏

ナレッジ

必要な情報を簡単に見つける

Slack では、1 回の検索でメッセージ、ファイル、チャンネル、メンバーをすばやく見つけることができます。

新入社員はその背景や状況をきちんと把握できるため、よりよい意思決定が下せるようになります。人や情報をあちこちで探したり掘り起こしたりする必要はありません。

よく見るメッセージやファイルをブックマークに登録して、簡単にアクセスできるようにすることができます。

「Slack を使い始めてからの会話がすべてチャンネルに保存されているので、明日から働くことになっている新入社員でも、それらの履歴にすぐアクセスできます」 SurveyMonkey、Former Chief Revenue Officer、Brent Chudoba 氏

生産性

チームの効率性をレベルアップする

Slack のワークフローに定型的な繰り返しタスクを任せれば、回答や承認を得ることなど、さまざまな業務をもっと楽に行えます。

チャンネルでは、業務に必要なメンバーや情報を 1 か所に集めて、共通の目的に合わせて業務を整理することができます。

チャンネルやワークスペースの数に上限のない Slack なら、規模がどれほど大きくなっても、チームによる共同作業の方法がどれほど多様になっても、企業の成長に対応できます。

「Slack のインテグレーションを使うことで、開発用マシンからテスト環境、そして本番環境へのデプロイがごく短期間のうちにできるようになりました」 Vodafone UK、Former Head of Systems Engineering、Paul Whyte 氏

共存

Slack で Office 365 を最大限に活用する

「私たちはこれまで長い間 Office 365 を使ってきましたが、あらゆる全社的な問題を解決するために 1 つのツールにしがみつくのではなく、各ツールの優れた機能をもっと活用すべきだと実感しました。Slack のメッセージとチャンネルのコンセプトはすばらしく、信頼できるツールです」 Viacom CBS、Executive Vice President and CTO、Phil Wiser 氏

Slack と Microsoft Teams の比較

Slack では、動画または電話会議以外にも、より多くのコラボレーションの機会を実現します。

会議と電子メール、コラボレーションの適切なバランスを実現

昨年、企業はハイブリッドな職場での業務を強いられ、コラボレーションツールがかつてないほど重要になりました。​以下に示すのは、この 1 年間の Teams と Slack による効果の比較です。 Microsoft Teams

2.5 倍 Microsoft Teams で会議に費やした時間

406 億件増加したメールの数（20 年 2 月と21 年 2 月の比較）

87 % 小規模グループまたは 1 対 1 のチャットを送信するユーザー数の増加率

Slack

40% 会議の減少率

45% 送受信されたメールの件数の減少率

96% Slack によってコミュニケーションが改善したと回答したユーザーの割合