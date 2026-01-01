De Skype a Slack: pasa de la comunicación a la colaboración

Ya que Skype Empresarial será retirado del mercado en el verano, este es el momento ideal para cambiarse a Slack. Consigue colaboración rápida y fluida para construir un lugar de trabajo más flexible y más conectado.

PARTICIPACIÓN

Agiliza la toma de decisiones

Colabora de forma efectiva con canales: crea espacios para que tú y tu equipo compartan ideas, tomen decisiones y avancen con su trabajo.

Conéctate de forma segura con organizaciones externas para construir las relaciones con los clientes: con Slack Connect, todos están a un mensaje de distancia.

Aumenta la transparencia y elimina los silos de conocimiento con funciones como los canales, la búsqueda y Slack Connect.

«Slack ha sido el martillo que nos ha ayudado a derribar las paredes de los silos. Nos ha permitido convertir a Slack en el sistema operativo de colaboración en 194 países y 171 oficinas, por lo que nos ha unido como nadie más lo había logrado». Jeff Dow, Vicepresidente ejecutivo, Operaciones de medios y radiodifusión, Fox

CONOCIMIENTO

Encuentra la información que necesitas fácilmente

En Slack, puedes encontrar rápidamente mensajes, archivos, canales y personas, todo en una sola búsqueda.

Los empleados nuevos pueden conocer el contexto y tomar mejores decisiones sin tener que perseguir a personas o buscar información.

Guarda mensajes y archivos que consultas con frecuencia para que sea fácil acceder a ellos.

«Un nuevo empleado que se incorpore mañana a la compañía tiene acceso a todas las conversaciones que hemos mantenido desde que comenzamos a usar Slack, porque todo se encuentra en un canal». Brent Chudoba, Exdirector de Ingresos, SurveyMonkey

PRODUCTIVIDAD

Sube el nivel de eficiencia de tu equipo

Los flujos de trabajo en Slack se ocupan de las tareas rutinarias y repetitivas para que puedas obtener respuestas, aprobaciones y más con mucho menos esfuerzo.

Los canales reúnen a las personas y la información en un solo lugar, y permiten organizar el trabajo con un objetivo en común.

Sin importar tu crecimiento ni los canales de colaboración de tu equipo, Slack escala con un número ilimitado de canales o espacios de trabajo.

«Nuestras integraciones de Slack permiten que los programadores implementen código de máquinas de desarrollo a entornos de prueba y entornos de producción en un corto espacio de tiempo». Paul Whyte, Exjefe de Ingeniería de sistemas, Vodafone UK

COEXISTENCIA

Saca el mayor provecho de Office 365 con Slack

Las integraciones de Slack disminuyen la frecuencia de cambio de contexto entre Microsoft Outlook, OneDrive, SharePoint y Teams.

Usa Slack para construir y acelerar el trabajo, y usa Office 365 como apoyo para tareas administrativas.

Reúne a todo el grupo de componentes tecnológicos en una única plataforma. Con más de 2400 aplicaciones disponibles en el directorio de aplicaciones de Slack, las mejores herramientas de tu equipo están a un clic de distancia.

«Hace tiempo que usamos Office 365, y realmente sentimos que deberíamos aprovechar las mejores capacidades de cada herramienta y no intentar forzar que una herramienta resuelva todos los problemas de la empresa. Nos pareció que el concepto de mensajería y canales de Slack era más sólido y que podíamos construir sobre eso». Phil Wiser, Vicepresidente ejecutivo y CTO, ViacomCBS

SLACK O MICROSOFT TEAMS

Slack ofrece más oportunidades para la colaboración, no solo con videoconferencias.

Encuentra el equilibrio perfecto entre reuniones, correos electrónicos y colaboración

El año pasado forzó a las empresas a pasar a operar en un lugar de trabajo híbrido, por lo que las herramientas de colaboración se hicieron más importantes que nunca. ​Esta es una comparación del impacto que Teams y Slack tuvieron el año pasado: Microsoft Teams

2,5 X más de tiempo pasado en reuniones de Microsoft Teams

40,6 mil millones más de correos electrónicos en febrero de 2021 en comparación con febrero de 2020

87 % aumentó la cantidad de gente que envía mensajes en conversaciones individuales o grupales

Slack

40 % menos reuniones

45 % menos correos electrónicos enviados y recibidos

96 % de los usuarios dicen que Slack mejoró la comunicación